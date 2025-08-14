Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%297,05
  • OMX Riga−0,17%916,06
  • OMX Tallinn−0,11%2 035,71
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,16%6 456,35
  • DOW 30−0,21%44 829,48
  • Nasdaq −0,19%21 672,51
  • FTSE 100−0,04%9 161,3
  • Nikkei 225−1,45%42 649,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,91
  14.08.25, 17:04

Rail Baltic планируют построить к 2030 году, но значительно урезав проект

Международную железнодорожную магистраль Rail Baltic по-прежнему рассчитывают построить к 2030 году, но существенно урезав первоначальный проект: трасса будет одноколейной, двухуровневых развязок будет меньше, а пассажирские платформы построят в минимальном исполнении, передает rus.err.ee со ссылкой на данные Министерства климата.
Система управления движением будет построена на 80%, а электрификация железной дороги выполнена на 70% от первоначально запланированного объема, поскольку для одноколейной железной дороги на первом этапе нет необходимости выстраивать эти системы на 100%.
Все 12 пассажирских платформ в местах остановок поезда Rail Baltic в Эстонии будут построены в минимальном исполнении, то есть без полноценных станционных зданий и с уменьшенными по сравнению с первоначальным проектом парковками и озеленением – пассажирские терминалы в Таллинне и Пярну по-прежнему планируется построить в полном объеме к 2030 году.
Из прогноза финансирования Rail Baltic следует, что на 2026 год на данный момент не покрыто 160 млн евро, а на 2027 год – 255 млн евро.

Согласно отчету Министерства климата, этот дефицит планируется покрыть за счет средств Европейского Союза и доходов от торговли квотами на выбросы парниковых газов.
