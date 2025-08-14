Назад 14.08.25, 17:04 Rail Baltic планируют построить к 2030 году, но значительно урезав проект Международную железнодорожную магистраль Rail Baltic по-прежнему рассчитывают построить к 2030 году, но существенно урезав первоначальный проект: трасса будет одноколейной, двухуровневых развязок будет меньше, а пассажирские платформы построят в минимальном исполнении, передает rus.err.ee со ссылкой на данные Министерства климата.

Строительство в рамках проекта Rail Baltic.

Foto: Andras Kralla

Система управления движением будет построена на 80%, а электрификация железной дороги выполнена на 70% от первоначально запланированного объема, поскольку для одноколейной железной дороги на первом этапе нет необходимости выстраивать эти системы на 100%.

Все 12 пассажирских платформ в местах остановок поезда Rail Baltic в Эстонии будут построены в минимальном исполнении, то есть без полноценных станционных зданий и с уменьшенными по сравнению с первоначальным проектом парковками и озеленением – пассажирские терминалы в Таллинне и Пярну по-прежнему планируется построить в полном объеме к 2030 году.

Из прогноза финансирования Rail Baltic следует, что на 2026 год на данный момент не покрыто 160 млн евро, а на 2027 год – 255 млн евро.

Согласно отчету Министерства климата, этот дефицит планируется покрыть за счет средств Европейского Союза и доходов от торговли квотами на выбросы парниковых газов.