Бывший внутренний аудитор: скандал вокруг Кассы здоровья может обойтись налогоплательщикам в 600 000 евро
Так называемое «благодарственное мероприятие» Кассы здоровья обошлось налогоплательщикам не в 135 000 евро, а в несколько раз дороже, пишет руководитель тематического портала Raamatupidaja.ee и бывший внутренний аудитор Маре Тимиан.
«Мой первый вопрос был: почему внутренние проверки и процедуры Кассы здоровья не остановили расход такого масштаба до того, как он разросся в скандал», – пишет руководитель портала Raamatupidaja.ee Маре Тимиан.
Foto: Erakogu
Более 15 лет опыта внутреннего аудитора научили меня одному: ошибки управления обходятся в несколько раз дороже, чем кажется на первый взгляд. Когда Лаане объявил о своей отставке, стало ясно, что 135 000 евро (первоначально сообщалось о 84 000 евро), потраченные на «благодарственное мероприятие», – лишь отправная точка расходов, которые начнут расти после этого скандала.
Опытный руководитель из IT-сектора Райн Лаане с самого начала столкнулся с критикой после назначения главой Кассы здоровья – поводом стало переименование учреждения, а самой организации приклеили ярлык «враг налогоплательщиков». В такой же атмосфере он завершает свою работу на этом посту.
