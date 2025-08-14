Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,08%297,05
  • OMX Riga−0,17%916,06
  • OMX Tallinn−0,11%2 035,71
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,31%6 446,71
  • DOW 30−0,5%44 699,61
  • Nasdaq −0,3%21 647,27
  • FTSE 1000,13%9 177,24
  • Nikkei 225−1,45%42 649,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,77
  • 14.08.25, 19:00

Бывший внутренний аудитор: скандал вокруг Кассы здоровья может обойтись налогоплательщикам в 600 000 евро

Так называемое «благодарственное мероприятие» Кассы здоровья обошлось налогоплательщикам не в 135 000 евро, а в несколько раз дороже, пишет руководитель тематического портала Raamatupidaja.ee и бывший внутренний аудитор Маре Тимиан.
«Мой первый вопрос был: почему внутренние проверки и процедуры Кассы здоровья не остановили расход такого масштаба до того, как он разросся в скандал», – пишет руководитель портала Raamatupidaja.ee Маре Тимиан.
  • «Мой первый вопрос был: почему внутренние проверки и процедуры Кассы здоровья не остановили расход такого масштаба до того, как он разросся в скандал», – пишет руководитель портала Raamatupidaja.ee Маре Тимиан.
  • Foto: Erakogu
Более 15 лет опыта внутреннего аудитора научили меня одному: ошибки управления обходятся в несколько раз дороже, чем кажется на первый взгляд. Когда Лаане объявил о своей отставке, стало ясно, что 135 000 евро (первоначально сообщалось о 84 000 евро), потраченные на «благодарственное мероприятие», – лишь отправная точка расходов, которые начнут расти после этого скандала.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025