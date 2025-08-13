Компания Кристьяна Раху проиграла договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту

Многие покупатели недвижимости концентрируются на состоянии приобретаемой квартиры, оставляя без внимания положение дел в квартирном товариществе и его функционирование, тогда как эти два фактора могут в равной степени оказывать влияние на стоимость инвестиции, уверен исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. Он рассказал о 15 вещах, которые обязательно следует узнать о квартирном товариществе перед покупкой квартиры.