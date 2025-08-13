Компания Кристьяна Раху проиграла договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту
С сентября платные парковки в Таллинне станут значительно дешевле, поскольку государственный тендер выиграла компания Europark Estonia, а не Ühisteenused, которая предоставляла эту услугу в течение 25 лет.
Генеральный директор Europark Estonia Карол Кованен признал, что парковочная компания должна за короткий срок пройти путь, который ее конкурент прошел за 25 лет. «Учитывая деятельность и риски, связанные с предоставлением услуг, с коммерческой точки зрения это для нас определенно вызов».
Foto: Erik Prozes
«В отрасли шутят, что этот тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить», – сказал генеральный директор Snabb OÜ Кустас Кыйв, представивший предложение на тендер в качестве третьего оператора парковок.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Таллиннская городская управа утвердила на сегодняшнем заседании новые нормативы парковочных мест, которые впредь станут основой для планирования и проектирования парковок и парковочных мест при строительстве новых объектов и расширении существующих зданий. Ранее действующий порядок городское собрание признало недействительным, сообщается в пресс-релизе.
Многие покупатели недвижимости концентрируются на состоянии приобретаемой квартиры, оставляя без внимания положение дел в квартирном товариществе и его функционирование, тогда как эти два фактора могут в равной степени оказывать влияние на стоимость инвестиции, уверен исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. Он рассказал о 15 вещах, которые обязательно следует узнать о квартирном товариществе перед покупкой квартиры.
С июля вступит в силу поправка к Закону о дорожном движении, запрещающая стоянку на тротуаре для разгрузки товара. Владельцы небольших магазинов и кафе в центре Таллинна с перспективой свыклись, в то же время логистическую альтернативу нашли для себя не все.
С 1 июля 2025 года вступит в силу ряд важных для предпринимателей изменений. Например, увеличатся ставки налога с оборота и акциза на бензин, а покупатели смогут требовать от продавца электронный счет.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.