Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,38%6 470,51
  • DOW 300,45%44 657,82
  • Nasdaq 0,54%21 798,1
  • FTSE 100−0,03%9 144,67
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,23
  • OMX Baltic0,3%296,8
  • OMX Riga−0,32%917,58
  • OMX Tallinn0,14%2 038,02
  • OMX Vilnius0,52%1 214,68
  • S&P 5000,38%6 470,51
  • DOW 300,45%44 657,82
  • Nasdaq 0,54%21 798,1
  • FTSE 100−0,03%9 144,67
  • Nikkei 2251,3%43 274,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,23
  • 13.08.25, 09:33

Компания Кристьяна Раху проиграла договор на парковку в Таллинне крупному конкуренту

С сентября платные парковки в Таллинне станут значительно дешевле, поскольку государственный тендер выиграла компания Europark Estonia, а не Ühisteenused, которая предоставляла эту услугу в течение 25 лет.
Генеральный директор Europark Estonia Карол Кованен признал, что парковочная компания должна за короткий срок пройти путь, который ее конкурент прошел за 25 лет. «Учитывая деятельность и риски, связанные с предоставлением услуг, с коммерческой точки зрения это для нас определенно вызов».
  • Генеральный директор Europark Estonia Карол Кованен признал, что парковочная компания должна за короткий срок пройти путь, который ее конкурент прошел за 25 лет. «Учитывая деятельность и риски, связанные с предоставлением услуг, с коммерческой точки зрения это для нас определенно вызов».
  • Foto: Erik Prozes
«В отрасли шутят, что этот тендер выиграет тот, кто согласится больше доплатить», – сказал генеральный директор Snabb OÜ Кустас Кыйв, представивший предложение на тендер в качестве третьего оператора парковок.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 29.07.25, 16:02
Таллинн утвердил новые нормативы парковочных мест
Таллиннская городская управа утвердила на сегодняшнем заседании новые нормативы парковочных мест, которые впредь станут основой для планирования и проектирования парковок и парковочных мест при строительстве новых объектов и расширении существующих зданий. Ранее действующий порядок городское собрание признало недействительным, сообщается в пресс-релизе.
Подсказка
  • 01.08.25, 14:51
Памятка покупателя квартиры: какую информацию о КТ нужно проверить перед заключением сделки?
Многие покупатели недвижимости концентрируются на состоянии приобретаемой квартиры, оставляя без внимания положение дел в квартирном товариществе и его функционирование, тогда как эти два фактора могут в равной степени оказывать влияние на стоимость инвестиции, уверен исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. Он рассказал о 15 вещах, которые обязательно следует узнать о квартирном товариществе перед покупкой квартиры.
Новости
  • 05.06.25, 06:00
Поправка к закону вскоре еще больше осложнит доступ к магазинам в центре Таллинна
С июля вступит в силу поправка к Закону о дорожном движении, запрещающая стоянку на тротуаре для разгрузки товара. Владельцы небольших магазинов и кафе в центре Таллинна с перспективой свыклись, в то же время логистическую альтернативу нашли для себя не все.
Подсказка
  • 13.06.25, 11:59
НСО, акцизы и парковка: что изменится в законах с 1 июля
С 1 июля 2025 года вступит в силу ряд важных для предпринимателей изменений. Например, увеличатся ставки налога с оборота и акциза на бензин, а покупатели смогут требовать от продавца электронный счет.
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
2
Mнения
  • 08.08.25, 16:01
Делов-то: тиблы в бассейне, Касса в замке и слава кофеварке
3
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
4
Новости
  • 08.08.25, 15:28
Эстонский стартап привлек миллионы и выходит на европейский рынок. «В Польше – бурный рост»
5
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
6
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит

Последние новости

Подсказка
  • 13.08.25, 15:47
Финский нейробиолог: управление эмоциями поможет сэкономить деньги
Биржа
  • 13.08.25, 15:43
Вкус биржи: Маск вообще умеет работать в условиях конкуренции?!
Новости
  • 13.08.25, 14:41
Эстония высылает сотрудника посольства России
Новости
  • 13.08.25, 14:34
Сотрудничество с японцами прекращается: Eesti Energia замораживает проект морского парка Liivi
Новости
  • 13.08.25, 14:09
Китай ввел санкции против двух литовских банков
Новости
  • 13.08.25, 13:06
Более 450$ млн активов криптомиллионеров будут распределены среди пострадавших
  • KM
Content Marketing
  • 13.08.25, 12:50
Современное решение при катаракте: искусственные хрусталики и ход операции
Новости
  • 13.08.25, 11:49
Эстонец живет здоровым на 15 лет меньше, чем европеец

Сейчас в фокусе

Осенью прошлого года управляющая квартирным товариществом на улице Парги, 8 в Кунда Кайри Раудберг опасалась, что несмотря на все усилия ветхое здание останется без ремонта, но теперь перспективы значительно улучшились.
Новости
  • 12.08.25, 07:00
Не получившее поддержки квартирное товарищество выиграло спор у государства
В Пярну. Иллюстративное фото
Новости
  • 12.08.25, 09:41
Власти Пярну предложили правительству ввести новый налог
Развитие офисной недвижимости находится на перепутье.
Новости
  • 12.08.25, 06:00
Новая эра офисных зданий: снести, изменить назначение или переосмыслить
По мнению владельца Skinest Grupp Олега Осиновского, от повышения подоходного налога до 24% Эстония не выиграет, а потеряет, т.к. налоговые поступления уменьшатся.
Новости
  • 11.08.25, 13:30
Олег Осиновский: повышение подоходного налога – огромная ошибка
Уходящий с поста руководитель Кассы здоровья Райн Лаане.
Новости
  • 12.08.25, 13:35
Руководитель Кассы здоровья Райн Лаане выходного пособия не получит
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что ситуацию усложняет то, что на следующий год и так запланировано налоговое послабление.
Новости
  • 12.08.25, 12:31
Тыну Мертсина: отменят ли повышение подоходного налога? Зависит от двух факторов
Финансовые обязательства являются важной составляющей расходов эстонских пенсионеров.
Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии
Игорь Кинг, Estking Kinnisvara OÜ
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.25, 10:28
Как инвесторы из Эстонии превращают 550 000 в 1 000 000 евро на недвижимости в Дубае

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025