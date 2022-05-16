Американский оператор азартных игр Penn National Gaming присматривается к новым вершинам

Penn National Gaming – американский оператор казино и ипподромов. Играть можно как через интернет, так и на месте; предлагаются также тотализаторы, игры в казино и заезды в реальном времени. Тот факт, что пандемия коронавируса отступает и жизнь нормализуется, обещает существенное повышение акций компании.

Последние два года по-разному отразились на разных отраслях промышленности. Если говорить об индустрии азартных игр, то больнее всего карантин ударил по залам и казино, но зато стимулировал развитие различных онлайн-платформ. С отступлением пандемии исчезла и озабоченность в связи с доходами физических мест, а наблюдающийся сейчас подъем хорошо разработанных интернет-решений приносит дополнительный доход.

Это подтверждают и данные Американской ассоциации азартных игр, согласно которым к концу прошлого года индустрия не просто вернулась на уровень, который был до пандемии, но и установила новый исторический рекорд по доходам, достигнув на рынке США 53 миллиардов долларов, что на 21% больше, чем в 2019 году.

По мнению аналитиков различных исследований рынка, среди которых, например, IMARC Group, в течение следующих пяти лет доля сетевого сегмента будет увеличиваться на 10-11,5% в год и достигнет 127,3 – 131 миллиарда долларов. Поскольку Penn National Gaming владеют как физическими объектами, так и онлайн-средой, подобное восстановление и рост индустрии вселяют в компанию чувство уверенности уже даже в отношении этого года.

Развитие интерактивного сегмента – уверенный шаг в будущее

В феврале 2020 года Penn National заключили соглашение о стратегическом партнерстве с компанией Barstool Sports, в рамках которого Barstool эксклюзивно рекламируют казино и тотализаторы Penn National своим клиентам, в том числе в своем приложении для мобильных ставок на спорт. Кроме того, в октябре 2021 года фирме приобрела компанию Score Media and Gaming Inc. (theScore).

Вместе с возможностями Barstool Sports и theScore компания Penn National стала ведущим поставщиком и оператором цифровых развлечений, спорта и азартных игр в Северной Америке. В конце января компания получила от Совета по азартным играм Луизианы разрешение на предложение онлайн-ставок на спортивные мероприятия в штате. А в начале апреля было объявлено, что их дочерняя фирма TheScore Bet запустила в Онтарио мобильную версию букмекерского сайта и казино.

Эти шаги позволят компании еще расширить свое присутствие, что приведет, как ожидается, к заметному росту доходов за следующие два квартала. Доход от мобильного приложения Barstool в последнем квартале прошлого года даже по сравнению с предпоследним увеличился более чем вдвое, соответственно с 30 до 69 миллионов долларов, в основном благодаря именно географическому расширению.

Весь интерактивный сегмент компании сгенерировал в последнем квартале прошлого года доход в размере 157,6 миллиона долларов, что составляет около 10% общего дохода компании. Однако при этом показатель EBITDA был негативный (5,9 миллиона долларов) из-за инвестиций в расширение сегмента.

В развитии интерактивной составляющей финансовых рисков для компании вроде бы нет, поскольку, хотя и соблюдается стратегия, при которой бизнес развивается немного медленнее, чем мог бы, в то же время в маркетинг инвестируется значительно меньше, чем в среднем у конкурентов.

Если в среднем по сектору в маркетинг инвестируется 63,3% от игрового дохода брутто (то есть вложенные игроками деньги минус выплаты), то Penn National инвестирует всего 17,6%. Это позволяет компании быть очень эффективной на фазе развития интерактивного сегмента.

Стабильный рост и программа выкупа акций отражает веру компании в себя

Упомянутые выше гораздо более скромные инвестиции в маркетинг могли бы восприниматься как многочисленные знаки опасности: например, слишком медленный рост клиентской базы или отсутствие на картине сектора с жесткой конкуренцией. Однако данные показывают, что компания выбрала правильную стратегию и рост клиентской базы носит стабильно позитивный характер. К примеру, количество подписчиков Barstool Sports в социальных сетях увеличилось на 25% или рост ежемесячных пользователей theScore (вместе с доходом, увеличившимся на 76%) составляет 7% по сравнению с прошлым годом.

1 февраля этого года совет директоров фирмы решил одобрить план, по которому в течение следующих трех лет будет выкуплено акций на сумму до 750 миллионов долларов, что составит до 12% от общей рыночной капитализации. Это четко отражает уверенность руководства в себе и доверие к долгосрочным перспективам компании. Согласно всем условиям, эта программа даст положительный толчок к росту цен акций на следующие три года.

Финансы демонстрируют хорошее восстановление и рост

В 2021 году компания получила доход в размере 5,91 миллиарда долларов, что на 65% больше, чем годом ранее, когда им удалось заработать 3,58 миллиарда. Доходы от основной деятельности в 2021 году составили 1,06 миллиарда, что значительно луче, чем убыток на 410,2 миллиона долларов в 2020 году. Чистая прибыль достигла 420 миллионов, в то время как в 2020 году она составляла минус 669,1 миллиона долларов. Скорректированная EBITDA выросла на 228%, то есть с 675 миллионов до 1,54 миллиарда долларов.

Маржа операционной прибыли за год увеличилась на приличных 256%, то есть с минус 11,5% до 17,9%. Маржа чистой прибыли также за год приняла положительное значение: в 2020 году она составляла минус 18,7%, а теперь достигла 7,1%. Свободный денежный поток за год увеличился на 318,7%, то есть со 197 миллионов до 627,8 миллиона долларов. Денежный поток от операционной деятельности за тот же год увеличился с 338,8 миллиона до 896,1 миллиона, то есть на 264,5%.

Общий долг компании благодаря разным инвестициям приблизился к 10% и теперь составляет 5,29 миллиарда долларов, в то же время отношение общего долга к EBITDA снизилось до 3,63 (в прошлом году было 8,47) благодаря росту EBITDA примерно с 600 миллионов до 1,5 миллиарда долларов. Количество свободных средств у компании приближается к 2 миллиардам, а точнее составляет 1,864 миллиарда долларов.

Еще стоит упомянуть, что сама компания оценивает свой долг нетто в 886,2 миллиона долларов, поскольку стандартные вычисления не охватывают обязательства, по которым возврат зависит от экономических результатов фирмы. Однако это указывает на то, что в действительности риск ликвидности у компании намного меньше, чем может показаться на первый взгляд.

Другие показатели тоже намного лучше, чем в среднем по сектору. К примеру, отношение стоимости компании к операционной прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации (EV/EBITDA) составляет 7,9, В то время как средний показатель по сектору – 9,9. Это может указывать на то, что компания недооценивается на рынке. Соотношение цены и прибыли, то есть Р/Е, у Penn National составляет 17,4, в то время как средний показатель по сектору 195,3. Опять же это является потенциальным знаком того, что цена акции компании по сравнению с прибылью низкая, то есть ниже, чем могла бы быть.

Почва для роста акций компании подготовлена

В целом, спад пандемии коронавируса, мощное восстановление сектора и рост в комбинации с развитием цифровых технологий Penn National и постоянным расширением североамериканского рынка являются очень позитивным признаком потенциального роста акций компании, который в свою очередь будет усиливаться за счет прекрасного восстановления и роста финансов и доходов компании.

Если к этому добавить коэффициенты, потенциально показывающие нынешнюю слишком низкую стоимость акции, то можно считать, что почва для усиленного роста подготовлена. Такого мнения придерживаются как наши финансовые эксперты, так и аналитики многих крупных инвестиционных фирм и банков во главе с Wells Fargo и Credit Suisse. По консервативной оценке, в течение следующих шести месяцев целевая цена одной акции Penn National достигнет 64 долларов, что на целых 108% больше нынешней цены на акцию.

Penn National Gaming Inc. – ведущий североамериканский оператор интегрированных развлечений, букмекерских услуг и казино. Компания управляет ипподромами в Вайоминге и Пенсильвании и вообще является крупнейшим в Америке и самым разноплановым оператором азартных игр, имеющим 44 объекта в 20 штатах.