Сеть магазинов Meie расширяется и выплатила крупные дивиденды
Владеющая сетью небольших магазинов Meie Toidukaubad компания RRLektus AS в прошлом году инвестировала 6 млн евро в строительство новых торговых точек и центрального склада, а также выплатила 1 млн евро дивидендов.
Последний новый магазин RRLektus открыла месяц назад в Вара в Тартумаа.
Foto: Meie Toidukaubad
RRLektus начала строить новые магазины в 2017 году и поставила перед собой цель открывать по четыре торговые точки ежегодно. В прошлом году этот план был выполнен – новые магазины появились в Ору, Лоо и Раэ в Харьюмаа, а также в Луунья в Тартумаа. В этом году магазины уже открылись в Козе-Ууэмыйза и Вара.
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Проблема жителей небольшого городка, о которой ДВ рассказывали летом, почти решилась. В Калласте должны были появиться магазин сети Meie и банкомат Swedbank. Однако проект сорвался: инвестору не подошли условия администрации волости.
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