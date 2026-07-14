Назад Сеть магазинов Meie расширяется и выплатила крупные дивиденды Владеющая сетью небольших магазинов Meie Toidukaubad компания RRLektus AS в прошлом году инвестировала 6 млн евро в строительство новых торговых точек и центрального склада, а также выплатила 1 млн евро дивидендов.

RRLektus начала строить новые магазины в 2017 году и поставила перед собой цель открывать по четыре торговые точки ежегодно. В прошлом году этот план был выполнен – новые магазины появились в Ору, Лоо и Раэ в Харьюмаа, а также в Луунья в Тартумаа. В этом году магазины уже открылись в Козе-Ууэмыйза и Вара.