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В Таллинне продали квартиру за 4 млн евро. «Вероятно, самую дорогую за всю историю»

Девелопер Endover продал в Таллинне квартиру площадью 340 квадратных метров за 4 млн евро. По данным компании, это самая дорогая сделка по продаже квартиры в истории рынка недвижимости Эстонии.
Endover строит в квартале Volta в Пыхья-Таллинне два 12-этажных здания. Первые квартиры будут готовы уже в этом году.
  • Endover строит в квартале Volta в Пыхья-Таллинне два 12-этажных здания. Первые квартиры будут готовы уже в этом году.
  • Foto: Endover
Квартира была продана в башне B комплекса Volta SKAI, который строится в таллиннском квартале Volta. Квартира площадью 340 квадратных метров занимает весь этаж. Кроме того, к ней относится терраса площадью 300 квадратных метров.
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