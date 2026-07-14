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Предприниматель: классическая модель гостиничного бизнеса больше не работает

Гостиничный и арендный бизнес все больше сближаются: в новых рыночных условиях классический отель может не спасти даже полная загрузка, пишет основатель компании Larsen Янек Буш.
«Классическая гостиничная модель больше не работает, поскольку предполагает то, чего рынок уже не может предложить, – предсказуемость», – пишет основатель Larsen Янек Буш.
  • «Классическая гостиничная модель больше не работает, поскольку предполагает то, чего рынок уже не может предложить, – предсказуемость», – пишет основатель Larsen Янек Буш.
  • Foto: Liina Notta
На эстонском рынке размещения сложилась парадоксальная ситуация. Туристический поток постепенно восстанавливается, число гостей растет, однако рентабельность отелей и других объектов размещения остаётся под серьезным давлением. Финансовые результаты многих предприятий заметно отстают от тех показателей, которые должны были бы быть в нормальных условиях.
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