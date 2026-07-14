Предприниматель: классическая модель гостиничного бизнеса больше не работает

«Классическая гостиничная модель больше не работает, поскольку предполагает то, чего рынок уже не может предложить, – предсказуемость», – пишет основатель Larsen Янек Буш.
Foto: Liina Notta
На эстонском рынке размещения сложилась парадоксальная ситуация. Туристический поток постепенно восстанавливается, число гостей растет, однако рентабельность отелей и других объектов размещения остаётся под серьезным давлением. Финансовые результаты многих предприятий заметно отстают от тех показателей, которые должны были бы быть в нормальных условиях.
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В Нарве множество пустующих квартир, и многим приходит в голову мысль сдавать жилье, чтобы не платить за его отопление. Конкуренция заставляет вкладываться в дизайнерский ремонт и при этом держать низкие цены. Но спрос сильно зависит от сезона и от изменений, которые внезапно происходят на границе.
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