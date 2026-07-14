Латвия купила у шведов лес на 26 млн евро

Латвийская государственная лесная компания Latvijas valsts meži приобрела в Латгалии почти 5800 гектаров земли за 26,4 млн евро. Из них 4800 гектаров занимают леса. Это крупнейшая покупка земли в истории компании.
Латвия заключила одну из крупнейших сделок на своем лесном рынке.
Foto: LVM
Лесные земли расположены в Пасиенской волости Лудзенского края. Сделку провели путем приобретения двух зарегистрированных в Латвии компаний. Согласно латвийскому законодательству, для их покупки требовалось согласие правительства, которое Latvijas valsts meži (LVM) получила 30 июня.
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