Назад Thermory делает ставку на растущий рынок саун в Японии. «Они сами нас нашли» Производитель термодревесины Thermory решил активнее развиваться на японском рынке после того, как договорился о сотрудничестве с местной компанией Metos. При этом японский партнер сам вышел на эстонского производителя.

Сауны и велнес-индустрия становятся все популярнее в Японии, что создает возможности для роста Thermory, рассказала директор компании по продажам и маркетингу Катрин Рейнасте-Парве. «Они сами нас нашли», – сказала она о компаниях Metos и Bergman, которые сотрудничают с Thermory в Японии.

По словам Рейнасте-Парве, Япония – лишь один из почти 70 рынков, на которых работает Thermory. Однако после появления новых партнеров компания решила уделять этой стране больше внимания.

Thermory не рассчитывает на стремительный рост, поскольку выход на японский рынок требует времени и терпения. Тем не менее, согласно планам продаж, Япония может войти в десятку крупнейших рынков компании.

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В интервью Рейнасте-Парве также рассказала об амбициях Thermory, особенностях японской культуры саун и сложностях, с которыми сталкиваются компании при выходе на рынок Страны восходящего солнца.