Увлекательная учеба в международной студенческой среде

Эстонский университет предпринимательства Mainor, крупнейшее аккредитованное в Эстонии частное учебное заведение, предлагает уникальную возможность получить высшее образование на русском языке по интересным и востребованным специальностям и вдобавок стать членом международного студенческого сообщества.

Фото: MARIS TOMBA

Эстонский университет предпринимательства Mainor (EEK Mainor) – это высшее учебное заведение, созданное предприимчивыми людьми для уже активных и будущих предпринимателей. За 30 лет своего существования университет EEK Mainor стал крупнейшим аккредитованным в Эстонии частным высшим учебным заведением. В нем обучается около 1500 студентов, и из его стен вышло более 6200 выпускников.

EEK Mainor – международный университет, в котором обучаются студенты из более чем 40 стран мира. Это единственное в Эстонии высшее учебное заведение, где учебная работа проходит не только на эстонском и английском, но и на русском языке. В трех учебных центрах университета предлагается обучение по таким учебным программам, как предпринимательство и администрирование, информационные технологии, искусство и персональное обслуживание, как на уровне прикладного высшего образования, так и на уровне магистратуры (предпринимательство). В Эстонском университете предпринимательства Mainor на протяжении всего срока обучения студентам обеспечиваются тесные контакты с деловым миром в виде гостевых лекций, регулярных неформальных встреч и практики.

Здесь готовят предпринимателей будущего

Среди специальностей, предлагаемых учебной группой предпринимательства и администрирования на уровне прикладного высшего образования, - управление финансами, управление предприятием и логистика. Обучение на всех трех специальностях проходит на русском языке!

Специальность «Управление финансами» позволяет научиться управлять людскими потоками и направлять инвестиции. Пройдя обучение, студенты смогут формировать, размещать и анализировать финансовые ресурсы предприятия, оценивать продуктивность инвестиций и видеть в финансовых показателях предприятия реальную и более глубокую картину его деятельности. Зачастую именно финансовые руководители назначаются на должность высшего руководителя предприятия.

Для тех, кто желает научиться управлять всеми бизнес-процессами компании, подойдет специальность «Управление предприятием». Здесь обучают управлению людьми, бизнес-процессами, разработке и развитию товаров и услуг, поиску и продвижению новых и существующих рынков сбыта. В условиях международной конкуренции профессиональное управление является основой успеха предприятия.

В дополнение к профессиональным навыкам студенты приобретают столь необходимые для дальнейшей карьеры управленческие, коммуникационные, аналитические, юридические и экономические знания и навыки. Преподаватели программы – опытные специалисты-практики, консультанты предприятий, аналитики в сфере экономики и предпринимательства.

Секреты искусства передвижения

Другой аспект комплексного управления бизнес-процессами компании охватывается специальностью «Логистика». Обучение на ней направлено на развитие системного логистического мышления и приобретение компетенций руководителя логистики. Студенты учатся эффективно управлять логистическими процессами предприятия, определять приоритеты для развития его логистической системы. Пройдя обучение, они смогут развивать партнерские отношения, быстро и эффективно реагировать на изменения в кризисных ситуациях. Приобретенные знания позволят им реализовать интегральную роль логистики в деятельности предприятия и тем самым улучшить стратегическое положение и конкурентоспособность предприятия на рынке.

В дополнение к профессиональным навыкам студенты приобретают столь необходимые для дальнейшей карьеры управленческие, коммуникационные, аналитические, юридические и экономические знания. Среди преподавателей представлены опытные специалисты-практики, консультанты предприятий, а также известные эстонские аналитики в сфере экономики и предпринимательства.

Веб-технологии – всегда актуально

Специальность "Веб-технологии" - идеальный старт для карьеры в области информационных технологий. Обучение на этой специальности также проходит на русском языке.

Учебная программа предусматривает получение фундаментальных знаний по программированию, разработке клиентской и серверной части приложений, работу с базами данных.

В процессе обучения студенты получают знания и опыт создания веб- и мобильных приложений, делая упор на визуальную привлекательность и простоту навигации. Студенты учатся понимать и учитывать, каким образом пользователь взаимодействует с интерфейсом, насколько сайт или приложение удобны для использования (UX/UI). Кроме того, в процессе учебы приобретаются навыки, необходимые для улучшения уже действующих решений. В дополнение к профессиональным навыкам студенты приобретают предпринимательские, управленческие, коммуникативные, аналитические, юридические и экономические знания и навыки, необходимые для успешной карьеры.

Среди преподавателей представлены опытные практики в своей области. Наши выпускники востребованы в успешных ИТ компаниях в Эстонии и за рубежом.

Вверх по карьерной лестнице

Продолжить обучение на степень магистра можно на специальности «Стратегическое управление предприятием». Данная учебная программа предназначена для активных или будущих руководителей, которые желают усовершенствовать свои знания и умения. Пройдя обучение, они смогут успешно выносить решения и действовать в экономическом пространстве Европейского Союза, управлять людьми и процессами, системно развивать предприятие, руководствуясь современными экономическими и управленческими теориями. Обучение на данной программе позволит сделать карьерный шаг от специалиста к руководителю.