Какими будут осенью цены на электроэнергию и как сдержать расходы

Стоимость электроэнергии в последние годы нестабильна. Если в прошлом году цены на электроэнергию и газ поднялись на рекордный уровень, то уже этим летом мы могли видеть, как поступление на рынок возобновляемой энергии заставило их опуститься. Но что принесет наступающая осень и как к ней подготовиться уже сегодня?

Прежде всего стоит напомнить, что Эстония вместе с Норвегией, Швецией, Финляндией, Данией, Латвией и Литвой участвует в открытом рынке электроэнергии Nord Pool, где цену формирует баланс спроса и предложения на бирже. Чем успешнее каждый регион может покрыть свой спрос, тем дешевле конечная цена электроэнергии для потребителя.

На цену электроэнергии в нашем регионе влияют сразу несколько факторов, среди которых можно указать погоду, производство возобновляемой энергии, пропускную способность магистралей и цену на CO2. Кроме того, она зависит и от ситуации за пределами внутреннего рынка Эстонии – например, уровня воды в норвежских водохранилищах или запасов газа в Европе.

Хотя фактическое потребление и производственные потребности нельзя прогнозировать со стопроцентной точностью, они предоставляют первичные данные. Исходя из текущих оценок, осенне-зимние цены на электроэнергию обещают быть почти вдвое ниже, чем в прошлом году, и составят 10–20 центов/кВт·ч. Снижению цены содействуют мощности по производству возобновляемой и атомной энергии, такие как ветряные электростанции и выход на финский рынок АЭС Olkiluoto-3.

И в то же время стоит быть готовыми к периодическим повышениям цен. Если погода окажется холодней, чем ожидается, и запасы газа начнут быстро сокращаться, повышение цены на газ может поднять цены на электроэнергию до 20–30 центов/кВт·ч. А если спрос станет очень высоким, то в пиковые часы цена окажется еще выше.

Что делать, чтобы снизить расходы на электроэнергию?

С позиций нынешней осени целесообразно зафиксировать цену на электроэнергию. Лучшее время для этого – сейчас, когда рыночные цены сравнительно невысоки. Тогда вы будете защищены от ценовых всплесков, и стоимость киловатт-часа в ежемесячных счетах за электроэнергию останется неизменной в течение всего согласованного периода. Цена может быть зафиксирована и на короткий, и на продолжительный период. Например, выбрав долгосрочный договор на ветряную электроэнергию , можно зафиксировать цену минимум на семь лет, потребляя при этом только возобновляемую энергию.

Еще одним шагом вперед по сравнению с пакетом «зеленой» электроэнергии является производство и хранение возобновляемой энергии. Электроэнергия, вырабатываемая солнечными панелями , может покрыть энергетические потребности вашего здания частично или полностью. Когда собственного производства недостаточно, необходимые объемы электроэнергии можно закупать из центральной сети. Если произведенная электроэнергия не израсходована, ее можно продать вашему партнеру по договору на электроснабжение и таким образом получить доход.

Добавив к панелям решение для хранения , можно увеличить долю потребления солнечной электроэнергии до 30%, повысив окупаемость инвестиций. Накопитель может использоваться для участия в рынке электроэнергии даже в зимние месяцы, когда производительность панелей ниже средней. Это делается при хранении электроэнергии непосредственно в аккумуляторе посредством сделок купли-продажи в периоды снижения цен и ее использовании или продажи во время подъема цен.

В качестве третьего энергетического решения стоит рассмотреть приобретение зарядной станции для электромобиля, которая содействует росту узнаваемости и посещаемости компании, а при сотрудничестве с Enefit Volt создает стабильный источник дохода без затрат на управление и эксплуатацию. Мы активно ищем партнеров на местах, коммерческая недвижимость которых позволяет совместно построить зарядное решение. Если вы заинтересованы, читайте подробнее и зарегистрируйте свой интерес на нашем сайте

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