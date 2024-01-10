Как обеспечить себя чистой, безопасной для здоровья водой?

Во всем мире тема воды становится все более острой. В разных регионах наблюдается дефицит или проблемы с качеством питьевой воды.

В последние годы в Эстонии разным образом меняется качество грунтовых вод, к чему стоит отнестись достаточно серьезно. Одним из самых опасных для здоровья явлений – кишечная палочка, обнаруженная в колодезной воде. Такие случаи не всегда общеизвестны, как в регионе Сааремаа, но происходят по всей Эстонии.

А в целом Эстония на самом деле богата подземными водами, просто распределены они неравномерно. В Центральной и Южной Эстонии есть выбор из нескольких водоносных горизонтов и глубин скважины, а люди и промышленность концентрируются в Северной Эстонии. На скалистом побережье есть только один водоносный горизонт, и в случае слишком интенсивной его эксплуатации в грунтовые воды попадает соленая вода.

Часто задают вопрос: зачем вообще очищать воду, ведь в кране чистая вода?

На качество воды стоит обратить внимание независимо от того, поступает она из частного колодца или магистрали центрального водоснабжения.

Мы привыкли думать, что в Эстонии вода пригодна для питья и полезна во всех отношениях, независимо от региона, но это не совсем так. В каждом регионе есть свои проблемы, начиная от чрезмерной жесткости воды, содержания железа, хлора и заканчивая высоким содержанием радия.

В случае жесткой воды в устройствах с нагревателем, в том числе в электрическом бойлере, чайнике, кофеварке и тому подобных, скапливается известковый налет. Известковый налет образуется в первую очередь вокруг нагревателя и со временем снижает производительность оборудования, повышает расход электроэнергии и даже может вызвать перегорание нагревательного элемента.

При наличии выбора между свежей и стоялой водой мы, конечно, выбираем свежую воду, потому что знаем: чистая вода – одна из основ нашего здоровья. Заваривая чай, мы наливаем в чайник тоже свежую воду.

Вода живая, и если она постоит, в ней заводится новая жизнь. Отсюда и рекомендация использовать только что фильтрованную воду.

Если вам кажется, что подойдет бутилированная вода, знайте, что это не лучшее решение. Пластик, из которого сделаны бутылки и канистры, может выделять в воду химические вещества. Чем теплее среда, в которой находится пластик, тем больше фенолов выделяется в воду. Если вы пьете воду из пластиковой бутылки, оставляя ее на солнце на сиденье автомобиля, или из пластиковой канистры, стоящей в офисе по несколько дней и недель, это может не лучшим образом сказаться на здоровье.

Так или иначе, мы все равно возвращаемся к свежей проточной воде, и если мы не можем быть уверены в ее качестве, хорошим решением будет фильтровать водопроводную воду.

Самое простое решение – фильтр-кувшин для кухни или офиса, рассчитанный на 1–2 литра воды.

Электронный фильтр-кувшин нового поколения J. Shmidt 500 , аналогов которому в настоящее время нет в мире – инновация, сочетающая в себе мощную систему очистки воды под раковиной и портативный кувшин. Он обеспечивает очистку воды от частиц размером до 0,1 мкм!

Иными словами, что фильтр-кувшин J. Shmidt 500 удаляет из питьевой воды бактерии, паразитов, пыльцу растений, а также устойчивые к хлору цисты.

J. Shmidt 500 удобен для временного проживания, деловой поездки или длительного отпуска. Электронная система фильтрует воду со скоростью до одного литра в минуту и долго работает без подзарядки. Благодаря прочному современному материалу – сополиэстеру Tritan's™ – система устойчива к ударам и падениям.

Устройство можно заряжать, как смартфон: достаточно подключить верхнюю панель к USB-порту с помощью кабеля. Световые индикаторы возле кнопки вовремя напомнят вам о расходе заряда.

В секторе HORECA невозможно игнорировать вкусовые характеристики продуктов и напитков

Обязательным условием хороших вкусовых характеристик является изначальная чистая вода с хорошими вкусовыми качествами.

Повышенная жесткость, минерализация водопроводной воды напрямую влияет на конечный результат питания. Примером может служить слегка хлористый привкус водопроводной воды в городах, которого многие горожане уже не ощущают, потому что к нему привыкли, но для гостей он может сделать вкус питьевой воду и кофе неприятным. Пища, приготовленная на той же воде, также неизбежно передаст ее вкусовые качества.

Влияние состава воды на качество пищи лучше всего понять на примере выпечки. Если пекарь разочарован результатом выпечки по рецепту, причина может заключаться в жесткой, минерализованной воде, которая изменяет взаимодействие некоторых ингредиентов, например дрожжей. Изменяется структура клейковины, а вместе с ней и процесс брожения теста.

Используя фильтрованную и умягченную воду, можно выпекать более качественный хлеб и мягкое печенье. Известно, что насыщенный хлор может затмить даже вкус корицы. Только представьте, что вы управляете пекарней с такой плохой водой!

Помимо этого, избыток хлора в воде меняет цвет овощей. Поскольку хлор, как известно, является одним из компонентов отбеливателя, вполне логично, что он удаляет красители и из пищи.

Какие продукты предлагает Aquaphor для решения приведенных проблем?

Чтобы получить чистую воду, обязательно используйте качественный фильтр. А качество фильтра определяется его наполнителем, т.е. сорбентом. В фильтрах применятся тридцать патентованных изобретений, и в том числе ионообменное волокно Aqualen, которое связывает не только органические соединения, железо и тяжелые металлы, но и другие вредные компоненты, одновременно смягчая воду и предотвращая образование накипи. Очищаемая вода проходит сквозь плотный сорбент, который благодаря своей плотности тщательно очищает воду. Производимые в Эстонии фильтры удаляют из воды 44 вида загрязняющих веществ, в том числе хлор, свинец, пестициды, частицы нефти, марганец и т.д.

Фильтры Aquaphor также удаляют пыльцу, которая может провоцировать аллергические реакции у детей и взрослых. Самым простым и удобным решением для активного человека станут портативная фильтр-бутылка и фильтр-кувшин для кухни или офиса.

Для небольших производств, HORECA или бытового использования поставляются съемные фильтры для радия с высоким результатом очистки, которые, входя в систему очистки воды, приятно компактны и легко помещаются под раковиной. Фильтры обратного осмоса Aquaphor способны удалять из воды растворенные загрязнения, остатки лекарств, бактерии и другие загрязнения, в результате чего получается кристально чистая и полезная для здоровья вода, обогащенная минералами. В случае чрезмерно жесткой и минерализованной воды хорошим решением станет фильтр обратного осмоса с установкой под раковину Aquaphor Crystal или Aquaphor Morion. Отсюда рекомендация как для домашних хозяйств, так и для заведений общественного питания: планируя дом или бизнес, рассматривайте систему фильтрации воды как неотъемлемую часть своей жизни и деловой активности, ведь чистая вода – это основа качества жизни и деятельности!

При планировании крупных производств, а также, например, реновации СПА-салонов создаются т.н. индивидуальные решения. Профессиональные решения можно найти на странице => решения Aquaphor для бизнеса

Фильтры-кувшины AQUAPHOR знакомы нам уже много лет. А чем занимается компания в целом? На протяжении почти 30 лет наша миссия заключается в том, чтобы создать технологию будущего, делая чистую и свежую, действительно хорошую воду доступной каждому человеку в мире. Деятельность Группы компаний AQUAPHOR опирается на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Ассортимент продукции включает в себя качественные, высокотехнологичные и простые в использовании фильтры для промышленной очистки воды, питьевой воды дома или в походе, приготовления пищи на кухне, стирки в ванной комнате или на даче – т.е. везде, где нужна чистая вода. Фильтры для воды и есть то, что мы делаем! Мы создаем свою продукцию полностью самостоятельно от идеи до готового продукта. Весь производственный процесс происходит на собственных заводах, что позволяет предлагать продукцию по конкурентоспособной цене. Мы используем только качественные материалы и эффективные технологии, последние достижения науки и техники, с целью совершенствования фильтров и контроля качества на каждом этапе производства. Чистая вода – это прецизионный продукт, поэтому научный центр Aquaphor проверяет каждую партию материалов, закупаемых у поставщиков, и постоянно следит за качеством продукции. Все, что нам нужно для производства фильтров, – пластик, активированный уголь или смола, – проходит тщательный контроль качества. Мы сотрудничаем только с лучшими международными поставщиками, такими как BASF, John Guest, Mitsubishi, Purolite и другими. Продукция экспортируется в страны ЕС, в Великобританию, Украину, Казахстан и Израиль. И это лишь несколько примеров наших направлений экспорта, а всего в этом списке более 60 стран.

Высокотехнологичные решения Aquaphor меняют мир к лучшему

Проблемы с водой во всем мире становятся все более серьезными как с точки зрения доступности, так и качества воды. Эта проблема актуальна и на Ближнем Востоке, где вода – изначально очень ценный, критически важный ресурс. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предприняли важные шаги в вопросах изменения климата и устойчивого развития, разработав национальный план по изменению климата на 2017–2050 годы и энергетическую стратегию ОАЭ до 2050 года.

Одна из этих мер касается стандартов экологичного строительства, которые должны поощрять устойчивые методы строительства, включая экономию воды, энергоэффективность, использование возобновляемой энергии и экологичных материалов. В рамках процесса карбонизации Дубай уделяет особое внимание очистке воды и сокращению выбросов углекислого газа.

Для этого оказывается поддержка исследованиям и инновациям по разработке эффективных технологий очистки воды. Кроме того, вложены средства в интеллектуальные системы, которые помогают эффективно управлять водными ресурсами и сокращать отходы.

Компания Aquaphor International открыла представительство в Дубае, ОАЭ, в 2023 году. Сотрудничая с местными предприятиями, она вносит свой вклад в разработку в ОАЭ новых технологий и решений по очистке воды. Компания Aquaphor выбрана в качестве партнера в нескольких странах, потому что специализируется на разработке технологий будущего, которые помогут решить различные проблемы, связанные с водой, и улучшить здоровье людей во всем мире.

Aquaphor в Эстонии – крупный работодатель. Где расположены ваши предприятия?

Первый завод AQUAPHOR в Европе был открыт в 2012 году в Силламяэ, второй – в 2015 году в Нарве. В 2022 году, в рамках последнего крупного проекта, площади завода в Нарве были увеличены на 11 000 квадратных метров. В настоящее время на заводах в Эстонии работает более 600 человек.