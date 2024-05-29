Глава Государственной службы занятости Украины: 100 000 человек, получивших увечья на войне, нуждаются в переквалификации и работе

Юлия Жовтяк дала интервью Аннике Калд, руководителю специальных проектов Äripäev в Киеве. Фото: Марко Мумм

Юлия Жовтяк, директор Национальной службы занятости Украины, рассказала, что сегодня с Россией воюют 1,2 миллиона украинских мужчин. Во время войны, которая длится более двух лет, к этой весне около 100 000 мужчин стали инвалидами, и всем этим людям, как ожидается, помогут работать в будущем или окажут помощь, когда они откроют свой собственный бизнес.

Далее интервью с Юлией Жовтяк, которое состоялось 15 мая в Киеве.

Как война повлияла на украинский рынок труда? В какой отрасли сегодня больше всего безработных?

На сегодняшний день самая большая проблема на рынке труда в Украине – квалификационно-профессиональный дисбаланс. Это произошло потому, что в принципе наблюдается большая нехватка кадров. По последним данным, около 6 миллионов наших граждан выехали заграницу в связи с полномасштабным вторжением РФ. В основном выехали женщины трудоспособного возраста и дети. Плюс большое количество мужчин перешло в структуры вооруженных сил Украины и воюют. Поэтому мы имеем две проблемы: нехватка кадров и профессионально-квалификационный дисбаланс.

Почему происходит дисбаланс на рынке труда, тем более в наше время? Потому что Луганский регион, частично Донецкий, Запорожский регион – они оккупированные. Преимущественно в тех регионах находилось много металлургических заводов, шахт, где люди имели специфические дефицитные профессии на рынке труда. И когда сейчас все эти люди выехали заграницу или переехали в другие регионы Украины, к примеру, в Западную Украину, где в Ужгороде или Львове нет вообще такого количества химических заводов (в Львовском регионе есть только одна шахта) – все эти профессии сейчас не востребованы. Поэтому в рамках случившегося основной задачей кассы по безработице в Украине, помимо трудоустройства людей, является переквалификация, предоставление новых знаний и повышение существующей квалификации наших граждан для того, чтобы они смогли найти себя на рынке труда в новых профессиях и специальностях.

Как вы планируете помочь вернуться на рынок труда людям, которые потеряли ногу или руку во время войны или получили другие травмы?

Безусловно, для Украины сегодня эта проблема очень болезненна, и это большой вызов для нас помочь нашим гражданам, нашим военным женщинам или мужчинам, которые демобилизованы с фронта и, к сожалению, получили инвалидность и имеют протезированные конечности. Конечно, во многих случаях им нужно менять свою жизнь, профессию и работу. Что мы делаем на сегодняшний день?

Во-первых: по законодательству Украины, за всеми гражданами, которые сейчас служат в Вооруженных Силах Украины, а до этого имели работу, закрепляется рабочее место у работодателя. И, вернувшись с войны, они точно должны вернуться на свое рабочее место. Внутри государства мы проводим определенную работу с работодателями для того, чтобы они адаптировали рабочие места для таких сотрудников. Касса по безработице также разработала программу по созданию рабочего места для человека с ограниченными возможностями. К примеру, такая же программа есть и в Эстонии. Если работодатель подписывает контракт с человеком с ограниченными физическими возможностями, мы компенсируем работодателю затраты на приобретение мебели, техники и других специальных приспособлений для этой категории сотрудников. Все эти нормы и перечень специальных приспособлений утверждены Министерством здравоохранения Украины.

Во-вторых: существуют компенсации для работодателя, который трудоустраивает человека с инвалидностью. Мы полгода компенсируем половину заработной платы для такого сотрудника.

В-третьих: что очень важно, для таких граждан есть множество программ по получению переквалификации.

В-четвертых: мы ввели систему грантов на создание или развитие собственного дела. На самом деле, в 2023 году Министерство ветеранов делало анонимный опрос наших военных, и 62% из них ответили, что хотят иметь собственное дело и заниматься бизнесом после демобилизации и возвращения к мирной жизни. Я думаю, что это обусловлено тем, что наши мужчины и женщины, в условиях военного положения, привыкли принимать решения в сложных ситуациях. Поэтому на сегодняшний день для них уже нет проблемы в принятии самостоятельных острых решений.

Есть очень большой процент тех, кто хочет развиваться и вести свой бизнес, поэтому была создана программа выдачи грантов для граждан и участников боевых действий, а также для одного из супругов в семье, где есть военный (жена или муж военного). Размер этого гранта – 500 000 гривен для одного из супругов и до 1 000 000 гривен для самого участника боевых действий сроком на 3 года, чтобы человек смог купить и сделать все нужное для запуска собственного дела.

Существует некоторый механизм, не хочу сейчас тратить много времени на объяснение, – специальный портал, называется «ДИЯ». Я знаю, что Эстония была очень заинтересована в сотрудничестве с нашим Министерством цифровой трансформации. «ДИЯ» – это государственные услуги в смартфоне (хранение всех документов в электронном виде и доступ государства к ним через смартфон). Заявки на гранты подаются через этот государственный портал «ДИЯ». Далее происходит собеседование с работником кассы по безработице, где кандидат на грант представляет свой проект, после происходит проверка со стороны банка, а именно проверка кредитной истории, чтобы предотвратить риски выдачи таких грантов. На сегодняшний день в Украине уже выдано более 500 грантов участникам боевых действий и более 16 000 – остальным гражданам.

Опираясь на эстонский опыт, что вы надеетесь улучшить на украинском рынке труда?

Эстонский опыт для нас очень интересен, он похож на наш, украинский, и на то, что мы хотим сейчас изменить на рынке труда и в кассе по безработице. Поэтому я хочу поблагодарить наших эстонских коллег, а именно Фонд по безработице за то, что они действительно хотят помочь нам в этом. Из того, что мы увидели уже в Эстонии – мы внедрили программу по компенсации для обустройства рабочих мест людей с инвалидностью. Также то, что мы видим сегодня в презентациях. Нам интересен ваш опыт в структурировании эстонской кассы по безработице, интересен опыт компетентности сотрудников, коммуникационных стратегий, все активные существующие программы этой службы. Когда мы сравниваем наши услуги, видим схожесть между украинскими и эстонскими услугами этой структуры. Но благодаря эстонским коллегам мы видим, что еще мы можем взять для себя для улучшения и также поделиться своим опытом с Эстонией. Возможно, наш опыт в реализации некоторых программ будет также интересен.

Почему вы выбрали Эстонию в качестве партнера для развития украинского рынка труда?

Во-первых, как вы правильно подметили, Международная организация труда выступила координатором между нами, и именно она предложила в 2023 году сделать проект именно с Эстонией. Выбрали потому, что, на мой взгляд, наши ментальности и взгляды схожи, структура нашей работы, услуги, которые мы предоставляем, тоже очень похожи, и мы легко понимаем друг друга и понимаем все тенденции рынка труда.

Эстония – это страна, которая закладывает большой процент своего ВВП на помощь Украине в такое сложное время, и мы надеемся, это будет и во время восстановления нашей страны. Поэтому я очень благодарна и от имени нашей кассы по безработице, и от украинского правительства, и от народа за поддержку и за то, что наши граждане, которые выехали в Эстонию, занимают первое место по трудоустройству среди европейских стран. Спасибо за то, что в такое нелегкое время наши граждане имеют возможность трудоустроиться в вашей стране.

В видео на вопросы, заданные на английском языке, Юлия Жовтяк отвечает на украинском языке. Вопросы и ответы на русском языке были даны в приведенном выше письменном интервью.