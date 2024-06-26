    Приобрести билеты на Telia Digital Hub со скидкой можно только до конца июня

    Telia Digital Hub – это крупнейшая в Эстонии конференция по управлению и технологиям, которая пройдет 14 ноября в Котле культуры уже в пятый раз. В юбилейном мероприятии примут участие известные зарубежные спикеры, а также ведущие эксперты из Эстонии. Ограниченное количество билетов со скидкой можно приобрести только до конца июня.

    На пути цифрового развития мы достигли очередного этапа смены парадигмы. Роль человека и риски в цифровых процессах постоянно растут, и поэтому экспертам в этой области необходимо переосмыслить свои подходы, организациям – свое функционирование, а странам – правила и социальные рамки. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны ответить на вопрос: какие решения необходимо принять сегодня, чтобы обеспечить стабильное будущее даже в турбулентные времена?

    Digital Hub как дорожная карта цифрового мира

    Если вы хотите узнать, какие компоненты входят в формулу устойчивого управления изменениями цифровой парадигмы, открытого для инноваций, но при этом в достаточной степени учитывающего риски, присоединяйтесь к нам на Digital Hub, крупнейшей в Эстонии конференции по управлению и технологиям в 2024 году. Ограниченное количество билетов со скидкой можно до конца июня приобрести здесь.

    На этот раз основное внимание будет уделено трем ключевым темам:

    Управление– какова роль руководителя будущего, и какую бизнес-культуру мы хотим сформировать?

    Приватность и безопасность– как безопасно вести свою жизнь и бизнес?

    Экологическая осведомленность– как уменьшить свой цифровой след?

    Главные спикеры конференции Digital Hub 2024

    Николь Перлрот
    Николь Перлрот – известный репортер и писатель в сфере кибербезопасности, освещающая вопросы кибербезопасности и цифрового шпионажа для газеты New York Times. На протяжении своей карьеры она писала о хакерских взломах Россией атомных станций, аэропортов и вмешательстве ее хакеров в выборы, кибератаках Северной Кореи на киностудии, банки и больницы, хакерских атаках Ирана на нефтяные компании, банки и попытках воспрепятствовать кампании Трампа, а также о сотнях кибератак со стороны Китая. Перлрот получила премию Financial Times в номинации «Деловая книга года» за книгу «Вот как, по их словам, закончится мир: Гонка кибервооружений».
    Робин Тейгланд
    Профессор стратегии и цифровизации Технического университета Чалмерса, член Шведской королевской академии инженерных наук и импакт-предприниматель, являющаяся среди прочего директором Шведской национальной лаборатории данных об океане (Ocean Data Factory Sweden). Она была признана одной из самых влиятельных женщин Швеции в сфере технологий и одним из 50 передовых профессоров в сфере бизнеса в сети Twitter.
    Патрик Хофбауэр
    Исполнительный директор Telia Company с более чем 20-летним опытом работы топ-менеджером в таких компаниях, как Svenska Spel, Telenor, Canal Digital и NEC Scandinavia. Он учился в Лондонской школе бизнеса и Бизнес-школе IHM.
    Кроме того, на конференции выступят местные эксперты в сфере бизнеса, технологий, информационной безопасности и т. д.

    Подробности на: www.telia.ee/digital-hub

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