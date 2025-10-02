Исполнительный директор Forus Takso Тийт Исоп: бизнес-клиенты часто удивляются, что партнер по такси берет все заботы на себя
В бизнесе самым важным является доверие, и это в полной мере касается и транспортных услуг. У людей плотный график, и каждая минута на счету. Последнее, на что им хочется тратить драгоценное время, – это задержка или отмена поездки на такси, или же грязная и неудобная машина. То же можно сказать и о случайных поездках с сомнительными водителями, которые могут оставить неприятный осадок на долгие годы.
Forus Takso стремится всегда быть надежным и стратегическим бизнес-партнером. Компания располагает большим автопарком и предлагает такси для самых разных ситуаций.
Foto: Максим Тооме
В число бизнес-клиентов крупнейшей и старейшей таксофирмы Эстонии Forus Takso входят государственные учреждения, отели, крупные компании, небольшие фирмы, учебные заведения и т.д. Исполнительный директор Forus Takso Тийт Исоп подтверждает, что главной причиной, по которой бизнес-клиенты выбирают Forus, является надежность – обещания всегда выполняются, и такси приезжает вовремя. И так уже несколько десятилетий.
Таксофирма обладает более чем 30-летним опытом, и клиенты знают, что помимо надежной услуги их всегда ждут чистые и полностью исправные машины. «У нас установлены собственные стандарты, которые мы считаем очень важными, и мы ни в коем случае не собираемся опускать планку. Поездка на такси не должна оставлять места для неприятных сюрпризов».
Рабочее время не тратится на поездку
По словам Исопа, зачастую новых клиентов удивляет то, что партнер по услуге такси может организовать для них все, включая логистику работников. Forus Takso является надежным и безопасным партнером, например, для многих компаний, рабочие места которых находятся за городом и в которых рабочие дни могут начинаться очень рано и заканчиваться в поздние вечерние часы.
Для перевозки своих работников нередко заказываются услуги автобусных компаний, однако порой поездка на автобусе может быть довольно долгой. Кроме того, движение ограничено определенными остановками, и перевозка небольших групп может быть необоснованно затратной – поэтому имеет смысл вместо большого автобуса размещать своих работников в нескольких такси.
Такси доставляет людей на работу быстро и напрямую, благодаря чему они могут уделять свое время основной работе, а не поездке. При желании таксофирма также поможет с логистикой, чтобы не возникало ситуации, когда для каждого пассажира приходится заказывать отдельное такси. Люди могут кооперироваться, и при необходимости для перевозки больших групп можно использовать микроавтобусы.
«Все больше становится таких компаний, которые ценят своих работников и заботятся о том, чтобы их работники быстрее добирались до работы и безопасно возвращались с нее домой», – подтверждает Исоп.
Поскольку Forus Takso обладает большим таксопарком с различными машинами, компания всегда способна найти замену в случае каких-либо проблем или изменения планов. «Никто не звонит и не пишет, что водитель такси или автобуса заболел. Клиент заключает договор, и обо всем остальном заботимся мы. Мы общаемся с нашими клиентами активно и всегда находим наилучшие решения».
Для бизнес-клиентов регулярные поездки в аэропорт и обратно являются частью повседневной деятельности. «Чтобы доставить кого-либо из аэропорта, нам нужно знать только имя человека, номер рейса и время. При необходимости мы также встретим пассажира с табличкой и доставим его в оговоренное время туда, куда нужно».
Удобное и простое выставление счетов
При поездках с Forus Takso клиентам не приходится заниматься нудной бумажной волокитой и сбором чеков. Предусмотренный для бизнес-клиентов процесс выставления счетов очень удобный. Для компании-клиента открывается собственная учетная запись, в которую можно добавить номера телефонов работников, которым предоставляется право поездки. В режиме реального времени можно просматривать обзоры совершенных поездок и понесенных расходов.
Можно устанавливать как количество поездок, лимиты, время, так и место начала и окончания поездки. «Лимиты сильно усложняют злоупотребление системой, если кто-то решит совершать личные поездки за счет работодателя. Если работодателя сильно заинтересует, откуда ездят работники, то при желании он может это легко проверить», – говорит Исоп.
Forus ежедневно доставляет своихбизнес-клиентов в аэропорт и обратно. Очень широко используется услуга предварительного заказа такси.
Foto: Максим Тооме
Также предусмотрена возможность заказать для себя физическую карту такси и оплачивать все поездки в приложении Forus. В случае Forus Takso всегда можно заказать такси и через диспетчера по номеру 1200. По словам Тийта Исопа, по-прежнему удивительно много людей, которые ценят персональный подход и общение и не пользуются приложениями такси.
Экологические показатели становятся все более важными
Тийт Исоп на собственном опыте видит, что от партнеров по такси ожидается все больше. Если раньше поездка на такси была просто удобным способом добраться из пункта А в пункт Б, то теперь клиенты хотят, помимо прочего, получать данные и обзоры воздействия своих поездок на окружающую среду.
Для компаний отчетность ESG стала важной составляющей деятельности, и поэтому они внимательно следят за тем, сколько километров машины проезжают на ископаемом топливе, сколько используется гибридных автомобилей и каковой является доля поездок на электричестве. «Мы стремимся идти в ногу с этими ожиданиями – мы развиваем наши услуги и предлагаем клиентам точные отчеты и обзоры, которые помогают им достигать своих целей в области устойчивого развития», – подтверждает Исоп.
В таксопарке Forus 90 процентов автомобилей гибридные. Кроме того, все больше увеличивается доля электромобилей. «Поэтому при необходимости мы можем обслуживать наших клиентов с использованием только электромобилей, и к счастью, сегодняшние клиенты понимают, что экологичные решения могут быть более дорогими».
Таким образом, Исоп считает, что компания Forus Takso за годы деятельности стала для своих клиентов гораздо большим, чем просто поставщиком транспортной услуги. Помимо обеспечения комфортных поездок, партнер по такси также помогает компаниям экономить время, снизить административную нагрузку и идти в ногу с ожиданиями современного мира.
Forus Takso стремится быть надежным и стратегическим бизнес-партнером, предлагая компаниям решения для любых ситуаций. Неважно, требуется ли вам в качестве компании быстрая поездка по городу, транспортировка работников в поздние или ранние часы, трансфер гостей из аэропорта или представительская поездка с водителем – с Forus предлагаемая услуга всегда будет профессиональной и удобной.