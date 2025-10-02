Исполнительный директор Forus Takso Тийт Исоп: бизнес-клиенты часто удивляются, что партнер по такси берет все заботы на себя

Для перевозки своих работников нередко заказываются услуги автобусных компаний, однако порой поездка на автобусе может быть довольно долгой. Кроме того, движение ограничено определенными остановками, и перевозка небольших групп может быть необоснованно затратной – поэтому имеет смысл вместо большого автобуса размещать своих работников в нескольких такси.

Такси доставляет людей на работу быстро и напрямую, благодаря чему они могут уделять свое время основной работе, а не поездке. При желании таксофирма также поможет с логистикой, чтобы не возникало ситуации, когда для каждого пассажира приходится заказывать отдельное такси. Люди могут кооперироваться, и при необходимости для перевозки больших групп можно использовать микроавтобусы.

«Все больше становится таких компаний, которые ценят своих работников и заботятся о том, чтобы их работники быстрее добирались до работы и безопасно возвращались с нее домой», – подтверждает Исоп.

Поскольку Forus Takso обладает большим таксопарком с различными машинами, компания всегда способна найти замену в случае каких-либо проблем или изменения планов. «Никто не звонит и не пишет, что водитель такси или автобуса заболел. Клиент заключает договор, и обо всем остальном заботимся мы. Мы общаемся с нашими клиентами активно и всегда находим наилучшие решения».

Для бизнес-клиентов регулярные поездки в аэропорт и обратно являются частью повседневной деятельности. «Чтобы доставить кого-либо из аэропорта, нам нужно знать только имя человека, номер рейса и время. При необходимости мы также встретим пассажира с табличкой и доставим его в оговоренное время туда, куда нужно».

Удобное и простое выставление счетов

При поездках с Forus Takso клиентам не приходится заниматься нудной бумажной волокитой и сбором чеков. Предусмотренный для бизнес-клиентов процесс выставления счетов очень удобный. Для компании-клиента открывается собственная учетная запись, в которую можно добавить номера телефонов работников, которым предоставляется право поездки. В режиме реального времени можно просматривать обзоры совершенных поездок и понесенных расходов.

Можно устанавливать как количество поездок, лимиты, время, так и место начала и окончания поездки. «Лимиты сильно усложняют злоупотребление системой, если кто-то решит совершать личные поездки за счет работодателя. Если работодателя сильно заинтересует, откуда ездят работники, то при желании он может это легко проверить», – говорит Исоп.