Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,37%6 739,9
  • DOW 300,55%46 773,32
  • Nasdaq 0,34%22 921,34
  • FTSE 1000,48%9 473,22
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,6
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,37%6 739,9
  • DOW 300,55%46 773,32
  • Nasdaq 0,34%22 921,34
  • FTSE 1000,48%9 473,22
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,6
  • KM
  • 03.10.25, 15:40

Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
Экономическая неопределенность, более высокий рост инфляции и цен на энергоносители в последние годы заставили многих эстонцев основательнее пересмотреть свои финансы. Потребители стали больше интересоваться не только сокращением расходов, но и оптимизацией финансовых обязательств, в том числе посредством рефинансирования кредитов.
Ситуация на рынке Эстонии и поведение потребителей
  • В Тематическом документе о межбанковской конкуренции, совместно составленном Банком Эстонии и Финансовой инспекцией, отмечается, что рефинансирование жилищных кредитов из одного банка в другой могло бы быть более простым и доступным. В документе также отмечается, что заемщики хотели бы иметь больше возможностей выбора в части процентных ставок и сроков погашения кредита.
  • Исследование кредитного рынка (2022) показывает, что потребители все больше осведомлены о различных предложениях на рынке кредитования и о влиянии условий кредитования на общую стоимость кредита.
  • Согласно Исследованию небанковского кредитного рынка Эстонии (2025), в поведении потребителей доминирует стремление избежать сразу нескольких кредитных обязательств – люди ищут возможности консолидировать или рефинансировать существующие кредиты, чтобы уменьшить свои расходы.
«В Эстонии все более важным фактором становится то, что люди больше не хотят просто совершать платежи по кредитам – они хотят, чтобы условия были понятными, расходы прозрачными, и возможности рефинансирования существующих обязательств на более выгодных условиях реальными, – говорит руководитель Altero Eesti Эйлин Куусемяэ. – В прошлом году многие клиенты были удивлены тем, насколько сильно проценты и другие расходы могут влиять на ежемесячный платеж. Рефинансирование дает возможность более четко спланировать бюджет и обеспечить большую финансовую гибкость».

Статья продолжается после рекламы

Куусемяэ считает, что на рынке кредитования существует ряд узких мест, решение которых могло бы помочь потребителям принимать более оптимальные решения:
  • повышение прозрачности условий договора, особенно предоставление информации до заключения договора;
  • повышение финансовой грамотности потребителей, чтобы люди понимали влияние процентов, дополнительных плат и разницы между фиксированными и плавающими базовыми процентными ставками;
  • в случае жилищных кредитов – снижение расходов на заключение сделки при рефинансировании, таких как платы за услуги нотариуса, оценку или оформление документов, которые часто становятся для людей препятствием.
Данный подход отражен также и в отчетах: анализ Банка Эстонии подчеркивает необходимость того, чтобы рефинансирование из одного банка в другой было для потребителя более доступным и сопровождалось более низкими дополнительными расходами. haldus.eestipank.ee
Примеры потребителей и ситуаций в Эстонии
  • Согласно исследованию «Демографические и социально-экономические факторы, влияющие на спрос на потребительские кредиты», люди возрастной группы 30–39 лет берут потребительские кредиты чаще, чем люди других возрастных групп. Это говорит о том, что люди трудоспособного и семейного возраста часто хотят получить кредит, но при этом они могут быть подходящей целевой группой для услуг по рефинансированию. Digikogu
  • Исследование кредитного рынка показывает, что потребители, которые получают более объемную и полную информацию о кредитных рынках и различных поставщиках услуг кредитования, как правило, склонны принимать более осознанные решения относительно взятия кредита, в том числе рассматривать возможность рефинансирования. Министерство финансов
Как помогает рефинансирование через Altero
Целью рефинансирования является улучшение условий имеющихся кредитов – снижение процентных ставок, ежемесячных платежей и других расходов. Платформа Altero предлагает:
  1. Возможность сравнить несколько предложений – Altero представляет предложения от нескольких банков и кредиторов, и клиент может выбрать наиболее подходящее из них.
  2. Четкие расходы – платформа работает во имя того, чтобы клиенты могли заранее видеть все связанные с кредитом расходы (проценты, платы за заключение договора, возможные платы за услуги).
  3. Быстрый процесс – заключение нового договора и выплаты по имеющимся кредитам проходят гладко и прозрачно.
Клиенты Altero Eesti дают услугам платформы очень высокую оценку: 4,90/5 (281 отзыв), часто хваля скорость обслуживания, ясность консультаций и то, как консультант помогает найти подходящее предложение о кредите.
В Эстонии явно наблюдаются изменения: потребители требуют большего, в частности, четких условий, а также прозрачности финансовых продуктов, включая кредиты. Рефинансирование является эффективным инструментом, помогающим снизить ежемесячные платежи, оптимизировать финансовые риски и повысить финансовую гибкость. Руководитель Altero Eesti Эйлин Куусемяэ подчеркивает, что прозрачность и информированность – это ключевые факторы, позволяющие получить от рефинансирования реальную выгоду.
Если вы хотите узнать, можно ли с помощью рефинансирования сделать ваши текущие кредиты более выгодными, то на платформе Altero посредством всего лишь одного запроса вы сможете изучить сравнимые предложения и увидеть, как может измениться ваш ежемесячный платеж.
Посмотрите подробнее ЗДЕСЬ.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
3
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
4
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
5
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
6
Новости
  • 02.10.25, 12:51
Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 03.10.25, 16:45
Большое сравнение: на что обратить внимание на Балтийской бирже перед пенсионной реформой в Литве
Смотрите таблицу
Новости
  • 03.10.25, 16:45
Алар Карис обратился в Госсуд по поводу Закона о церквях и приходах
Mнения
  • 03.10.25, 16:27
Делов-то: кина не будет, «Балтика» пошла ко дну, а теневой флот все еще на плаву
Новости
  • 03.10.25, 15:52
Сокращенные из казино-бизнеса Yolo сотрудники пользуются большим спросом у работодателей
В соцсетях распространяется список кандидатов
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
Mнения
  • 03.10.25, 14:38
Март Лаар: нас предупреждали, но боюсь, что нынешнее правительство это не заботит
Новости
  • 03.10.25, 13:15
Неожиданный исход: финский суд отказался рассматривать дело о повреждении Estlink
Mнения
  • 03.10.25, 12:45
Осиновский: государство должно сократить бессмысленные инвестиции

Сейчас в фокусе

Шоурум Ferati находится в Пеэтри, Харьюмаа. Компания рекламирует себя как продавца роскошных BMW, Mercedes, Porsche и Ferrari с возможностью оплаты в криптовалюте.
Новости
  • 02.10.25, 11:12
Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»
В магазине без упаковки можно купить продукты и чистящие средства в собственную тару. Хотя цена за килограмм часто ниже, люди по привычке ходят за покупками в крупные розничные сети.
Новости
  • 02.10.25, 12:51
Известный магазин без упаковки закрылся: компания не выдержала конкуренции с торговыми сетями
Научные опыты в инкубаторе Tehnopol (иллюстративное фото).
Новости
  • 24.01.23, 09:21
Правительство выделяет 386 млн евро на научные исследования и разработки
На сборочной линии Valmet Automotive в Уусикаупунки.
Новости
  • 02.10.25, 11:07
Сокращения на заводе в Финляндии: почти 1000 человек теряет работу, город бьет тревогу
Польша – не страна чудес, а Варшаве еще далеко до Пекина, и все же именно на нее с уважением смотрят эстонские предприниматели.
Подсказка
  • 02.10.25, 06:00
«Европейский Китай» или новый локомотив экономики ЕС: эстонский бизнес присматривается к Польше
Готовые салаты сделали магазин Rocco легендарным в уезде Харью.
Новости
  • 02.10.25, 11:42
Покупатели в печали: популярный магазин, проработавший более 30 лет, скоро закроет двери
Владелец Baltika Индрек Рахумаа оставляет бренд Ivo Nikkolo за концерном и позволяет объявить банкротство розничной сети Baltika.
Новости
  • 02.10.25, 16:14
Baltika обанкротилась
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025