Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.
- Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
Экономическая неопределенность, более высокий рост инфляции и цен на энергоносители в последние годы заставили многих эстонцев основательнее пересмотреть свои финансы. Потребители стали больше интересоваться не только сокращением расходов, но и оптимизацией финансовых обязательств, в том числе посредством рефинансирования кредитов.
Ситуация на рынке Эстонии и поведение потребителей
- В Тематическом документе о межбанковской конкуренции, совместно составленном Банком Эстонии и Финансовой инспекцией, отмечается, что рефинансирование жилищных кредитов из одного банка в другой могло бы быть более простым и доступным. В документе также отмечается, что заемщики хотели бы иметь больше возможностей выбора в части процентных ставок и сроков погашения кредита.
- Исследование кредитного рынка (2022) показывает, что потребители все больше осведомлены о различных предложениях на рынке кредитования и о влиянии условий кредитования на общую стоимость кредита.
- Согласно Исследованию небанковского кредитного рынка Эстонии (2025), в поведении потребителей доминирует стремление избежать сразу нескольких кредитных обязательств – люди ищут возможности консолидировать или рефинансировать существующие кредиты, чтобы уменьшить свои расходы.
«В Эстонии все более важным фактором становится то, что люди больше не хотят просто совершать платежи по кредитам – они хотят, чтобы условия были понятными, расходы прозрачными, и возможности рефинансирования существующих обязательств на более выгодных условиях реальными, – говорит руководитель Altero Eesti Эйлин Куусемяэ
. – В прошлом году многие клиенты были удивлены тем, насколько сильно проценты и другие расходы могут влиять на ежемесячный платеж. Рефинансирование дает возможность более четко спланировать бюджет и обеспечить большую финансовую гибкость».
Куусемяэ считает, что на рынке кредитования существует ряд узких мест, решение которых могло бы помочь потребителям принимать более оптимальные решения:
- повышение прозрачности условий договора, особенно предоставление информации до заключения договора;
- повышение финансовой грамотности потребителей, чтобы люди понимали влияние процентов, дополнительных плат и разницы между фиксированными и плавающими базовыми процентными ставками;
- в случае жилищных кредитов – снижение расходов на заключение сделки при рефинансировании, таких как платы за услуги нотариуса, оценку или оформление документов, которые часто становятся для людей препятствием.
Данный подход отражен также и в отчетах: анализ Банка Эстонии подчеркивает необходимость того, чтобы рефинансирование из одного банка в другой было для потребителя более доступным и сопровождалось более низкими дополнительными расходами. haldus.eestipank.ee
Примеры потребителей и ситуаций в Эстонии
- Согласно исследованию «Демографические и социально-экономические факторы, влияющие на спрос на потребительские кредиты», люди возрастной группы 30–39 лет берут потребительские кредиты чаще, чем люди других возрастных групп. Это говорит о том, что люди трудоспособного и семейного возраста часто хотят получить кредит, но при этом они могут быть подходящей целевой группой для услуг по рефинансированию. Digikogu
- Исследование кредитного рынка показывает, что потребители, которые получают более объемную и полную информацию о кредитных рынках и различных поставщиках услуг кредитования, как правило, склонны принимать более осознанные решения относительно взятия кредита, в том числе рассматривать возможность рефинансирования. Министерство финансов
Как помогает рефинансирование через Altero
Целью рефинансирования является улучшение условий имеющихся кредитов – снижение процентных ставок, ежемесячных платежей и других расходов. Платформа Altero
предлагает:
- Возможность сравнить несколько предложений – Altero представляет предложения от нескольких банков и кредиторов, и клиент может выбрать наиболее подходящее из них.
- Четкие расходы – платформа работает во имя того, чтобы клиенты могли заранее видеть все связанные с кредитом расходы (проценты, платы за заключение договора, возможные платы за услуги).
- Быстрый процесс – заключение нового договора и выплаты по имеющимся кредитам проходят гладко и прозрачно.
Клиенты Altero Eesti
дают услугам платформы очень высокую оценку: 4,90/5 (281 отзыв), часто хваля скорость обслуживания, ясность консультаций и то, как консультант помогает найти подходящее предложение о кредите.
В Эстонии явно наблюдаются изменения: потребители требуют большего, в частности, четких условий, а также прозрачности финансовых продуктов, включая кредиты. Рефинансирование является эффективным инструментом, помогающим снизить ежемесячные платежи, оптимизировать финансовые риски и повысить финансовую гибкость. Руководитель Altero Eesti Эйлин Куусемяэ подчеркивает, что прозрачность и информированность – это ключевые факторы, позволяющие получить от рефинансирования реальную выгоду.
Если вы хотите узнать, можно ли с помощью рефинансирования сделать ваши текущие кредиты более выгодными, то на платформе Altero посредством всего лишь одного запроса вы сможете изучить сравнимые предложения и увидеть, как может измениться ваш ежемесячный платеж.
