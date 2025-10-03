Назад KM 03.10.25, 15:40 Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости» По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.

Экономическая неопределенность, более высокий рост инфляции и цен на энергоносители в последние годы заставили многих эстонцев основательнее пересмотреть свои финансы. Потребители стали больше интересоваться не только сокращением расходов, но и оптимизацией финансовых обязательств, в том числе посредством рефинансирования кредитов.

Ситуация на рынке Эстонии и поведение потребителей

В Тематическом документе о межбанковской конкуренции , совместно составленном Банком Эстонии и Финансовой инспекцией, отмечается, что рефинансирование жилищных кредитов из одного банка в другой могло бы быть более простым и доступным. В документе также отмечается, что заемщики хотели бы иметь больше возможностей выбора в части процентных ставок и сроков погашения кредита.

Исследование кредитного рынка (2022) показывает, что потребители все больше осведомлены о различных предложениях на рынке кредитования и о влиянии условий кредитования на общую стоимость кредита.

Согласно Исследованию небанковского кредитного рынка Эстонии (2025), в поведении потребителей доминирует стремление избежать сразу нескольких кредитных обязательств – люди ищут возможности консолидировать или рефинансировать существующие кредиты, чтобы уменьшить свои расходы.

«В Эстонии все более важным фактором становится то, что люди больше не хотят просто совершать платежи по кредитам – они хотят, чтобы условия были понятными, расходы прозрачными, и возможности рефинансирования существующих обязательств на более выгодных условиях реальными, – говорит руководитель Altero Eesti Эйлин Куусемяэ. – В прошлом году многие клиенты были удивлены тем, насколько сильно проценты и другие расходы могут влиять на ежемесячный платеж. Рефинансирование дает возможность более четко спланировать бюджет и обеспечить большую финансовую гибкость».

Куусемяэ считает, что на рынке кредитования существует ряд узких мест, решение которых могло бы помочь потребителям принимать более оптимальные решения:

повышение прозрачности условий договора, особенно предоставление информации до заключения договора;

повышение финансовой грамотности потребителей, чтобы люди понимали влияние процентов, дополнительных плат и разницы между фиксированными и плавающими базовыми процентными ставками;

в случае жилищных кредитов – снижение расходов на заключение сделки при рефинансировании, таких как платы за услуги нотариуса, оценку или оформление документов, которые часто становятся для людей препятствием.

Данный подход отражен также и в отчетах: анализ Банка Эстонии подчеркивает необходимость того, чтобы рефинансирование из одного банка в другой было для потребителя более доступным и сопровождалось более низкими дополнительными расходами. haldus.eestipank.ee

Примеры потребителей и ситуаций в Эстонии

Согласно исследованию «Демографические и социально-экономические факторы, влияющие на спрос на потребительские кредиты», люди возрастной группы 30–39 лет берут потребительские кредиты чаще, чем люди других возрастных групп. Это говорит о том, что люди трудоспособного и семейного возраста часто хотят получить кредит, но при этом они могут быть подходящей целевой группой для услуг по рефинансированию. Digikogu

берут потребительские кредиты чаще, чем люди других возрастных групп. Это говорит о том, что люди трудоспособного и семейного возраста часто хотят получить кредит, но при этом они могут быть подходящей целевой группой для услуг по рефинансированию. Digikogu Исследование кредитного рынка показывает, что потребители, которые получают более объемную и полную информацию о кредитных рынках и различных поставщиках услуг кредитования, как правило, склонны принимать более осознанные решения относительно взятия кредита, в том числе рассматривать возможность рефинансирования. Министерство финансов

Как помогает рефинансирование через Altero

Целью рефинансирования является улучшение условий имеющихся кредитов – снижение процентных ставок, ежемесячных платежей и других расходов. Платформа Altero предлагает:

Возможность сравнить несколько предложений – Altero представляет предложения от нескольких банков и кредиторов, и клиент может выбрать наиболее подходящее из них. Четкие расходы – платформа работает во имя того, чтобы клиенты могли заранее видеть все связанные с кредитом расходы (проценты, платы за заключение договора, возможные платы за услуги). Быстрый процесс – заключение нового договора и выплаты по имеющимся кредитам проходят гладко и прозрачно.

Клиенты Altero Eesti дают услугам платформы очень высокую оценку: 4,90/5 (281 отзыв), часто хваля скорость обслуживания, ясность консультаций и то, как консультант помогает найти подходящее предложение о кредите.

В Эстонии явно наблюдаются изменения: потребители требуют большего, в частности, четких условий, а также прозрачности финансовых продуктов, включая кредиты. Рефинансирование является эффективным инструментом, помогающим снизить ежемесячные платежи, оптимизировать финансовые риски и повысить финансовую гибкость. Руководитель Altero Eesti Эйлин Куусемяэ подчеркивает, что прозрачность и информированность – это ключевые факторы, позволяющие получить от рефинансирования реальную выгоду.

Если вы хотите узнать, можно ли с помощью рефинансирования сделать ваши текущие кредиты более выгодными, то на платформе Altero посредством всего лишь одного запроса вы сможете изучить сравнимые предложения и увидеть, как может измениться ваш ежемесячный платеж.