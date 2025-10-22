Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,25%292,38
  • OMX Riga−0,21%912,55
  • OMX Tallinn−0,26%1 901,09
  • OMX Vilnius−0,05%1 261,23
  • S&P 5000,00%6 735,35
  • DOW 300,47%46 924,74
  • Nasdaq −0,16%22 953,67
  • FTSE 1000,25%9 426,99
  • Nikkei 2250,08%49 353,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,47
  • 22.10.25, 06:00

Усердной работы недостаточно? Повышение зарплаты все чаще привязывается к карьерному росту

Компании повышают зарплаты в основном когда сотрудника повышают по службе, он овладел новыми навыками, или когда компания оптимизировала другие расходы.
Танель Эрм, руководитель центра разработки Microsoft в Эстонии, рассказал, что средняя зарплата его компании состоит из оклада, премий и опционов.
  • Танель Эрм, руководитель центра разработки Microsoft в Эстонии, рассказал, что средняя зарплата его компании состоит из оклада, премий и опционов.
  • Foto: Андрас Кралла
Во втором квартале этого года средняя зарплата выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мартти Корк, руководитель деревообрабатывающей компании Barrus в Вырумаа, учитывает при повышении зарплат своим сотрудникам именно эту статистику. Компания также учитывает статистику по зарплатам в отрасли и регионе.
  • 20.10.25, 19:35
30-летие Selver: Selveri Köök представляет юбилейную серию и новые соусы
В канун 30-летия Selver в продажу поступили три оригинальных продукта, объединяющих классику праздничных застолий и современные гастрономические тренды. Одновременно на полках магазинов появилась новая серия соусов, созданная благодаря обратной связи клиентов.

Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

