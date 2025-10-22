Усердной работы недостаточно? Повышение зарплаты все чаще привязывается к карьерному росту

Танель Эрм, руководитель центра разработки Microsoft в Эстонии, рассказал, что средняя зарплата его компании состоит из оклада, премий и опционов.
Foto: Андрас Кралла
Во втором квартале этого года средняя зарплата выросла на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мартти Корк, руководитель деревообрабатывающей компании Barrus в Вырумаа, учитывает при повышении зарплат своим сотрудникам именно эту статистику. Компания также учитывает статистику по зарплатам в отрасли и регионе.
Министерства экономики и внутренних дел намерены разрешить привлекать в сектора промышленности и логистики тысячи иностранных работников, минимальная зарплата которых будет значительно ниже, чем сейчас. По оценке критиков, это лишит местных жителей защиты на рынке труда, а поставленные в проекте цели можно реализовать и в рамках действующих законов.
Партии и избирательные союзы, которые участвуют в муниципальных выборах в Нарве, в своих предвыборных обещаниях стараются охватить все сферы жизни. Но ДВ сосредоточились только на том, каким образом разные политические силы обещают сделать нарвитян богаче или хотя бы не сделать их беднее.
По мнению министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, для улучшения экономического благосостояния необходимо восстановить доверие между людьми и государством и чаще говорить о том, что идет хорошо. Об это Сутть заявил на церемонии награждения самых успешных предприятий Северной Эстонии по версии Äripäev, прошедшей на прошлой неделе в Раквере.
