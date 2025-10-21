Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,31%292,2
  • OMX Riga−0,62%908,79
  • OMX Tallinn−0,11%1 903,95
  • OMX Vilnius−0,07%1 261,04
  • S&P 5000,00%6 735,35
  • DOW 300,47%46 924,74
  • Nasdaq −0,16%22 953,67
  • FTSE 1000,69%9 492,26
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,14
  • OMX Baltic−0,31%292,2
  • OMX Riga−0,62%908,79
  • OMX Tallinn−0,11%1 903,95
  • OMX Vilnius−0,07%1 261,04
  • S&P 5000,00%6 735,35
  • DOW 300,47%46 924,74
  • Nasdaq −0,16%22 953,67
  • FTSE 1000,69%9 492,26
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,14
  • 22.10.25, 11:01

Стоимость золота резко упала

Во вторник золото подешевело на 3,8%, что стало крупнейшим дневным падением за последние четыре года.
Спрос на драгоценные металлы, традиционно считающиеся «тихой гаванью» для инвесторов, снизился, в том числе из-за ослабления политической напряженности.
  • Спрос на драгоценные металлы, традиционно считающиеся «тихой гаванью» для инвесторов, снизился, в том числе из-за ослабления политической напряженности.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Еще накануне цена достигла нового рекорда — 4381,52 доллара за унцию. Многонедельний рост привел к тому, что технические индикаторы, включая индекс относительной силы, оказались на экстремально перекупленном уровне. Одновременно укрепление доллара США сделало драгоценные металлы дороже для иностранных инвесторов, пишет Bloomberg.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 08.10.25, 19:09
Стоимость золота пробила рекорд в 4000 долларов
Цены на золото обновили исторический максимум, преодолев отметку в 4000 долларов (3438 евро) за тройскую унцию.
Биржа
  • 15.10.25, 08:47
Золотая лихорадка: опасаясь коррекции, инвесторы надеются на продолжение гонки
На этой неделе цена на золото достигла исторического максимума, и хотя временные откаты неизбежны, макроэкономические тенденции указывают на то, что в следующем году стоимость может быть значительно выше нынешней.
Биржа
  • 16.10.25, 18:50
Торговая война и намеки Пауэлла подтолкнули цену на золото к новым высотам
Цена золота в четверг достигла нового рекордного уровня. Спрос поддерживают обострение напряженности между США и Китаем, а также ожидания, что Федеральная резервная система продолжит смягчение денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
2
Новости
  • 20.10.25, 18:23
Эстонское государство начинает размещение облигаций
3
Эпицентр
  • 21.10.25, 06:00
Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым
4
Новости
  • 20.10.25, 18:58
Эстонский поставщик кондиционеров продает шведам дело всей жизни
5
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
6
Новости
  • 21.10.25, 13:11
Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты

Последние новости

Биржа
  • 22.10.25, 11:01
Стоимость золота резко упала
Биржа
  • 22.10.25, 10:30
Прибыль Coop Pank снизилась на пятую часть
Новости
  • 22.10.25, 07:00
«Мой отдых»: как эстонские звезды сцены и русские звезды кухни всполошили мирный Таллинн
Эпицентр
  • 22.10.25, 06:00
Усердной работы недостаточно? Повышение зарплаты все чаще привязывается к карьерному росту
ТОП
  • 22.10.25, 06:00
ТОП зарплат: сотни работников в Эстонии зарабатывают больше министров
Новости
  • 21.10.25, 19:00
На обанкротившийся мясоперерабатывающий завод Вячеслава Леэдо нашелся покупатель
Возобновление производства маловероятно
Новости
  • 21.10.25, 17:42
Секрет легендарного кафе: никакого маркетинга, но очередь простирается за дверь
Новости
  • 21.10.25, 16:45
Торговая война с Китаем взвинчивает цены на продукцию завода в Силламяэ

Сейчас в фокусе

Олег Краус успел поработать с российскими знаменитостями.
Эпицентр
  • 21.10.25, 06:00
Россия доставляет. Как гражданин Эстонии делал бизнес с дочерью Шойгу и Максимом Поташевым
Энн Ыунпуу, глава компании Elcogen, занимающейся водородными технологиями, рассказал, что компания предлагает ключевым сотрудникам варианты оплаты труда, основанные как на стаже работы, так и на результатах.
Новости
  • 21.10.25, 13:11
Премия в сотни тысяч евро. Эстонские компании предлагают щедрые мотивационные пакеты
Airwave — ведущий импортер и оптовый дистрибьютор тепловых насосов, климатического, вентиляционного и отопительного оборудования, а также соответствующих установочных принадлежностей в странах Балтии.
Новости
  • 20.10.25, 18:58
Эстонский поставщик кондиционеров продает шведам дело всей жизни
Владелец OG Elektra Олег Гросс.
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
Лидеры Центристской партии Яак Мадисон, Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт на воскресной предвыборной вечеринке.
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Предприниматели делают ставку в Таллинне на центристов. «Иначе вновь будет создана радужная коалиция»
Вместо биржевого колокола зазвонил будильник. Мартин Виллиг понял, что пора уйти в более длительный отпуск.
Новости
  • 21.10.25, 13:49
Мартин Виллиг взял перерыв на год
В последний раз Эстония выпускала долгосрочные облигации на международном рынке капитала в январе 2024 года.
Новости
  • 20.10.25, 18:23
Эстонское государство начинает размещение облигаций
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025