Стоимость золота резко упала

Во вторник золото подешевело на 3,8%, что стало крупнейшим дневным падением за последние четыре года.
- Спрос на драгоценные металлы, традиционно считающиеся «тихой гаванью» для инвесторов, снизился, в том числе из-за ослабления политической напряженности.
- Foto: Reuters/Scanpix
Еще накануне цена достигла нового рекорда — 4381,52 доллара за унцию. Многонедельний рост привел к тому, что технические индикаторы, включая индекс относительной силы, оказались на экстремально перекупленном уровне. Одновременно укрепление доллара США сделало драгоценные металлы дороже для иностранных инвесторов, пишет Bloomberg.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Цены на золото обновили исторический максимум, преодолев отметку в 4000 долларов (3438 евро) за тройскую унцию.
На этой неделе цена на золото достигла исторического максимума, и хотя временные откаты неизбежны, макроэкономические тенденции указывают на то, что в следующем году стоимость может быть значительно выше нынешней.
Цена золота в четверг достигла нового рекордного уровня. Спрос поддерживают обострение напряженности между США и Китаем, а также ожидания, что Федеральная резервная система продолжит смягчение денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?