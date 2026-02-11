Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,17%317,66
  • OMX Riga0,25%896,81
  • OMX Tallinn−0,17%2 075,79
  • OMX Vilnius−0,09%1 403,75
  • S&P 5000,48%6 975,31
  • DOW 300,36%50 371,23
  • Nasdaq 0,51%23 220,76
  • FTSE 1000,94%10 451,13
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,46
  • OMX Baltic−0,17%317,66
  • OMX Riga0,25%896,81
  • OMX Tallinn−0,17%2 075,79
  • OMX Vilnius−0,09%1 403,75
  • S&P 5000,48%6 975,31
  • DOW 300,36%50 371,23
  • Nasdaq 0,51%23 220,76
  • FTSE 1000,94%10 451,13
  • Nikkei 2252,28%57 650,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,46
  • 11.02.26, 13:31

FT: 24 февраля Зеленский объявит о выборах и референдуме по мирному соглашению

Президент Украины Владимир Зеленский, как пишет Financial Times, планирует объявить о подготовке президентских выборов и референдума по вопросу мирного соглашения с Россией. Издание сообщило об этом в среду, 11 февраля, со ссылкой на украинских и европейских чиновников.
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Shutterstock
По данным FT, подробности плана могут быть обнародованы 24 февраля – в годовщину начала российского вторжения в Украину. Издание отмечает, что Киев рассматривает вариант провести выборы и референдум одновременно.
На прошлой неделе агентство Reuters сообщало со ссылкой на несколько источников, что американские и украинские переговорщики обсуждали возможность вынесения потенциального соглашения на всенародное голосование, которое может состояться уже в мае.
В публикации также говорится о трудностях, связанных с проведением выборов во время войны. Зеленский ранее подчеркивал, что «готов к проведению выборов в Украине», однако для этого, по его словам, нужно решить два вопроса. Первый связан с безопасностью – на фоне продолжающихся обстрелов и необходимости обеспечить участие украинских военных в голосовании. Второй касается законодательной основы, которая должна обеспечить легитимность волеизъявления.

Статья продолжается после рекламы

Очередные выборы президента Украины по графику должны были пройти в 2024 году, но из-за военного положения, введенного в стране с начала вторжения России, их проведение было отложено. На этом основании российские власти неоднократно заявляли о нелегитимности Зеленского как главы государства. В условиях военного положения проведение выборов ограничено Конституцией и законами Украины.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Если внешнеполитические выступления президента Финляндии Александера Стубба принесли ему почет и известность, то интервью, которые глава Эстонского государства Алар Карис дает зарубежным СМИ, вызывают противоречивые реакции.
  • 10.02.26, 15:02
Единая внешняя политика под давлением: эксперты о последствиях высказываний Кариса
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • 08.02.26, 16:04
Зеленский сообщил о предложении США вернуться к энергетическому перемирию
От летающего «железа» до программ для обучения пилотов: в Таллинне собрались производители и пользователи из Эстонии, Украины и других стран. Речь – о создании экосистемы беспилотных аппаратов для оборонного применения и не только.
  • 30.01.26, 06:00
«Вместо боеприпасов в Эстонии сбрасываем с дрона банки от йогурта»
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.02.26, 12:15
Европейский лидер по управлению активами советует уходить с рынка США
2
Новости
  • 09.02.26, 16:52
Сокративший персонал э-магазин Kaup24 потерял в обороте и прибыли
3
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
4
Новости
  • 08.02.26, 13:24
Глава логистического бизнеса: в Эстонии слишком много магазинов
5
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
6
ТОП
  • 09.02.26, 13:30
ТОП строительных компаний. Один из лидеров потерял почти 20% оборота

Последние новости

Новости
  • 11.02.26, 16:18
Orkla Eesti продает завод и бренд Põltsamaa компании Svensky Kaubandus
Новости
  • 11.02.26, 15:41
Закрылся известный дизайнерский магазин: «Если клиенты не заходят внутрь, нишевые товары очень трудно продавать»
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности
Новости
  • 11.02.26, 14:24
Вице-мэр пугает огромным ростом цен на вывоз мусора. Министерство отвергает критику
Подсказка
  • 11.02.26, 13:49
Сигнал работодателям: родительское пособие теперь сопряжено с серьезными рисками для матерей
Новости
  • 11.02.26, 13:31
FT: 24 февраля Зеленский объявит о выборах и референдуме по мирному соглашению
Новости
  • 11.02.26, 13:03
Падение цен ухудшило результаты деревообрабатывающей компании с Сааремаа
Новости
  • 11.02.26, 12:31
В порту Палдиски ввели в эксплуатацию причал стоимостью 60 млн евро

Сейчас в фокусе

Жить станет проще, жить станет веселее - во всяком случае тем, кто построил или только собирается что-то построить на своем участке.
Подсказка
  • 10.02.26, 06:00
Владельцам нелегальных построек существенно облегчат жизнь
Эксперт по налоговому праву Кайдо Кюннапас отметил, что предприниматели нередко ошибаются по незнанию. Вместе с тем все чаще видно, что государство демонстрирует жесткость в сферах, где раньше этого не делали в уголовно-правовом порядке.
Биржа
  • 10.02.26, 08:39
Выводя дивиденды, бизнесмены шли на хитрость. «Часто ошибаются и по незнанию»
Если внешнеполитические выступления президента Финляндии Александера Стубба принесли ему почет и известность, то интервью, которые глава Эстонского государства Алар Карис дает зарубежным СМИ, вызывают противоречивые реакции.
Эпицентр
  • 10.02.26, 15:02
Единая внешняя политика под давлением: эксперты о последствиях высказываний Кариса
Важный компонент, меланж, в России производится фактически в одном-единственном месте – на химическом заводе в Березниках, который входит в концерн «Уралхим».
Новости
  • 10.02.26, 12:04
Исключение из санкций помогает России производить взрывчатку в больших объемах
Хотя на здании заводоуправления все еще красуется вывеска Kohimo, сам завод уже несколько лет как прекратил работу в Ласнамяэ, съехав на другие монтажные участки и продав прежнюю недвижимость на Пунане, 24. Теперь на ее месте появятся новые коммерческие здания.
Эпицентр
  • 09.02.26, 06:00
Закрывшийся завод в Ласнамяэ сменит торговый центр с бульваром и бомбоубежищем
Президент Европейской инновационной академии Алар Колк на ежегодном конгрессе, состоявшемся в октябре.
Новости
  • 09.02.26, 18:11
Алар Колк: если вы откроете магазин в Германии или Финляндии, то сразу же прогорите
Владельцу футбольного клуба Levadia Виктору Леваде из-за старых проблем придется выложить крупную сумму.
Новости
  • 10.02.26, 16:02
Госсуд не принял жалобу. Виктор Левада должен выплатить 400 000 евро
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026