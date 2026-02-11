Назад 11.02.26, 13:31 FT: 24 февраля Зеленский объявит о выборах и референдуме по мирному соглашению Президент Украины Владимир Зеленский, как пишет Financial Times, планирует объявить о подготовке президентских выборов и референдума по вопросу мирного соглашения с Россией. Издание сообщило об этом в среду, 11 февраля, со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Foto: Shutterstock

По данным FT , подробности плана могут быть обнародованы 24 февраля – в годовщину начала российского вторжения в Украину. Издание отмечает, что Киев рассматривает вариант провести выборы и референдум одновременно.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщало со ссылкой на несколько источников, что американские и украинские переговорщики обсуждали возможность вынесения потенциального соглашения на всенародное голосование, которое может состояться уже в мае.

В публикации также говорится о трудностях, связанных с проведением выборов во время войны. Зеленский ранее подчеркивал, что «готов к проведению выборов в Украине», однако для этого, по его словам, нужно решить два вопроса. Первый связан с безопасностью – на фоне продолжающихся обстрелов и необходимости обеспечить участие украинских военных в голосовании. Второй касается законодательной основы, которая должна обеспечить легитимность волеизъявления.

Очередные выборы президента Украины по графику должны были пройти в 2024 году, но из-за военного положения, введенного в стране с начала вторжения России, их проведение было отложено. На этом основании российские власти неоднократно заявляли о нелегитимности Зеленского как главы государства. В условиях военного положения проведение выборов ограничено Конституцией и законами Украины.