Рейн Кильк строит в Южной Эстонии крупный аккумуляторный парк
В Тсиргулийна (Валгамаа) стартует строительство аккумуляторной электростанции мощностью 100 MW – проект призван сгладить ценовые колебания и поддержать баланс на рынке электроэнергии Эстонии и стран Балтии.
В Валгамаа, в Тсиргулийна, компании Diotech и Transcom запускают совместный проект аккумуляторного парка Zirgu.
Foto: Brette Saar
Строительство аккумуляторного парка в феврале начнут Transcom AS, принадлежащая предпринимателю Рейну Кильку и тартускому политику партии «Отечество» Каспару Кокку, и Diotech OÜ, среди владельцев которой – Урво Мяннама, Пауль-Кристиан Падрик (с бэкграундом Foxway), а также Сийм Соплепманн и Март Моора.
Вместо победителя аукциона продавец ищет нового инвестора
Предприниматели из Тартуского уезда, которые сейчас рассчитывают привлечь от будущих инвесторов десятки миллионов евро, в этом же проекте аккумуляторного парка уже оставили одного добросовестного инвестора с пустыми руками.
