Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,08%2 076,69
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,35%10 483,29
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,98
  • OMX Baltic−0,02%317,9
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,08%2 076,69
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,35%10 483,29
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,98
  • 16.02.26, 12:38

Рейн Кильк строит в Южной Эстонии крупный аккумуляторный парк

В Тсиргулийна (Валгамаа) стартует строительство аккумуляторной электростанции мощностью 100 MW – проект призван сгладить ценовые колебания и поддержать баланс на рынке электроэнергии Эстонии и стран Балтии.
В Валгамаа, в Тсиргулийна, компании Diotech и Transcom запускают совместный проект аккумуляторного парка Zirgu.
  • В Валгамаа, в Тсиргулийна, компании Diotech и Transcom запускают совместный проект аккумуляторного парка Zirgu.
  • Foto: Brette Saar
Строительство аккумуляторного парка в феврале начнут Transcom AS, принадлежащая предпринимателю Рейну Кильку и тартускому политику партии «Отечество» Каспару Кокку, и Diotech OÜ, среди владельцев которой – Урво Мяннама, Пауль-Кристиан Падрик (с бэкграундом Foxway), а также Сийм Соплепманн и Март Моора.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.02.26, 11:45
Крупнейший в Эстонии солнечный парк Evecon получил солидные инвестиции
В Пярнумаа на крупнейшем в Эстонии солнечном парке в Кирикмяэ начались строительные работы по установке мощной аккумуляторной системы хранения энергии: Evecon привлекла на проект 85 млн евро.
Новости
  • 04.02.26, 11:46
Один из самых мощных в Европе: в Харьюмаа открыли аккумуляторный парк стоимостью 85 млн евро
Энергетическая компания Evecon вместе с французским производителем энергии Corsica Sole и инвестиционным фондом Mirova открыли в Харьюмаа, в Кийза, один из крупнейших в Европе аккумуляторных парков Hertz 1. Стоимость проекта достигла 85 млн евро.
Новости
  • 30.12.25, 11:59
Эстонские инвесторы построят на берегу Чудского озера аккумуляторный парк за 45 млн евро
По инициативе эстонских инвесторов на западном берегу Чудского озера появится аккумуляторный парк мощностью 90 мегаватт, строительство которого начнется в следующем году.
Новости
  • 05.02.26, 08:34
Обратная сторона солнечного парка: выигравшая аукцион энергетическая компания осталась ни с чем
Вместо победителя аукциона продавец ищет нового инвестора
Предприниматели из Тартуского уезда, которые сейчас рассчитывают привлечь от будущих инвесторов десятки миллионов евро, в этом же проекте аккумуляторного парка уже оставили одного добросовестного инвестора с пустыми руками.
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
2
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
3
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
4
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
5
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
6
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд

Последние новости

Новости
  • 16.02.26, 16:08
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального
Новости
  • 16.02.26, 15:51
Департамент статистики на пике энергокризиса завысил оценку инфляции на 1,8%
Новости
  • 16.02.26, 14:13
Арно Кютт выкупил долю делового партнера в мебельном магазине ON24
Новости
  • 16.02.26, 13:48
Продавец оборудования требует через суд погашения долга от находящегося на грани банкротства завода E-Piim
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Новости
  • 16.02.26, 12:54
Apollo Group планирует привлечь 50 млн евро через выпуск облигаций на бирже
Новости
  • 16.02.26, 12:38
Рейн Кильк строит в Южной Эстонии крупный аккумуляторный парк
Новости
  • 16.02.26, 11:45
Крупнейший в Эстонии солнечный парк Evecon получил солидные инвестиции

Сейчас в фокусе

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 15.02.26, 13:36
Маркус Виллиг о будущем Bolt: мы достигли лишь 1% от того, к чему стремимся
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Человек на фото не настоящий и точно не был членом правления ни одной компании. Это созданный искусственным интеллектом портрет статистически среднего руководителя, который в прошлом году ушел с должности. Назовем его Дмитрием.
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026