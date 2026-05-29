Назад ИДА-ВИРУМАА

29.05.26, 11:57 В Нарве уволили директора Языкового лицея: оппозиция заявила о политической мести Директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина, возглавлявшая школу с 2006 года, 29 мая была освобождена от должности. Городские власти объясняют решение неоднократными серьезными нарушениями в организации работы школы и учебного процесса, а оппозиция связывает увольнение с политической борьбой в Нарве.

Надежда Черкашина. Архивное фото.

Foto: Скриншот из видео Youtube

Нарвская городская управа сообщила, что в течение последнего года Отдел культуры неоднократно обращал внимание Черкашиной на необходимость соблюдать действующие правовые акты и внутренние документы школы: за год директору вынесли три предупреждения, а проверка после жалобы из Министерства образования и науки вновь выявила существенные нарушения, передает rus.err.ee.

В оппозиции считают, что речь идет о политической мести, поскольку Черкашина является депутатом Нарвского горсобрания от Центристской партии. Председатель фракции центристов Алексей Евграфов заявил, что мэр Катри Райк ранее обещала не увольнять Черкашину, и связал решение с борьбой между нынешним правящим союзом и новой коалицией, которую формируют центристы и «План Б».

Черкашина подтвердила ERR, что ей неоднократно предлагали покинуть центристскую фракцию и перейти в лагерь Райк и Михаила Стальнухина, и что она намерена обжаловать решение: «Я не думаю, что это политическое давление, это скорее политическая месть».