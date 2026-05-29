Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,36%309,42
  • OMX Riga0,22%902,63
  • OMX Tallinn−0,05%2 098,88
  • OMX Vilnius−0,2%1 436,82
  • S&P 5000,58%7 563,63
  • DOW 300,05%50 668,97
  • Nasdaq 0,91%26 917,47
  • FTSE 1000,16%10 442,55
  • Nikkei 2252,53%66 329,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,62
В Нарве уволили директора Языкового лицея: оппозиция заявила о политической мести

Директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина, возглавлявшая школу с 2006 года, 29 мая была освобождена от должности. Городские власти объясняют решение неоднократными серьезными нарушениями в организации работы школы и учебного процесса, а оппозиция связывает увольнение с политической борьбой в Нарве.
Надежда Черкашина. Архивное фото.
  • Надежда Черкашина. Архивное фото.
  • Foto: Скриншот из видео Youtube
Нарвская городская управа сообщила, что в течение последнего года Отдел культуры неоднократно обращал внимание Черкашиной на необходимость соблюдать действующие правовые акты и внутренние документы школы: за год директору вынесли три предупреждения, а проверка после жалобы из Министерства образования и науки вновь выявила существенные нарушения, передает rus.err.ee.
В оппозиции считают, что речь идет о политической мести, поскольку Черкашина является депутатом Нарвского горсобрания от Центристской партии. Председатель фракции центристов Алексей Евграфов заявил, что мэр Катри Райк ранее обещала не увольнять Черкашину, и связал решение с борьбой между нынешним правящим союзом и новой коалицией, которую формируют центристы и «План Б».
Черкашина подтвердила ERR, что ей неоднократно предлагали покинуть центристскую фракцию и перейти в лагерь Райк и Михаила Стальнухина, и что она намерена обжаловать решение: «Я не думаю, что это политическое давление, это скорее политическая месть».

