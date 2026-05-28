Verston покупает энергетический бизнес с оборотом в 35 млн евро

В 2021 году эстонское предприятие по строительству и обслуживанию дорог Verston увеличило оборот от продаж до 70 миллионов евро, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Быстрый рост был обеспечен интеграцией приобретенной год назад государственной компании Eesti Teed и успешной реализацией многих крупных проектов, сообщает компания в пресс-релизе.