Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон о расширении санкций против России. Документ также предусматривает дополнительные пошлины и запреты в отношении РФ и продлевает действие санкций против Ирана.
После более чем двухлетнего перерыва Центральное статистическое управление Латвии вновь опубликовало список зарегистрированных в стране компаний, которые экспортировали товары в Россию и Беларусь или импортировали их оттуда.
Россия создала сеть военных и частных самолетов для снабжения своих военных в странах африканского региона Сахель. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv со ссылкой на американскую некоммерческую организацию «Центр передовых оборонных исследований» (C4ADS), опубликовавшую соответствующий доклад 12 августа.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.