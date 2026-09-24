Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%317,04
  • OMX Riga−0,3%959,62
  • OMX Tallinn−0,21%2 194,53
  • OMX Vilnius−0,13%1 504,84
  • S&P 500−0,26%7 685,64
  • DOW 30−0,42%51 295,3
  • Nasdaq −0,54%26 789,27
  • FTSE 1000,13%10 719,23
  • Nikkei 2250,76%65 513,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,67
  • OMX Baltic−0,26%317,04
  • OMX Riga−0,3%959,62
  • OMX Tallinn−0,21%2 194,53
  • OMX Vilnius−0,13%1 504,84
  • S&P 500−0,26%7 685,64
  • DOW 30−0,42%51 295,3
  • Nasdaq −0,54%26 789,27
  • FTSE 1000,13%10 719,23
  • Nikkei 2250,76%65 513,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,67

Латвийское радио: в схему с казино и эстонскими фирмами оказались втянуты латвийские финансовые учреждения и нотариус

Расследование Латвийского общественного вещания показало, что многие подставные директора эстонских фирм, замешанных в схеме с казино, обращались к одному и тому же нотариусу в Риге.
«Латвийские директора в схеме с казино» – название программы Латвийского радио.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 24.09.26, 08:38
Скрытые платежи: эстонские подставные фирмы замешаны в международной схеме с участием онлайн-казино
Доходы нелегальных интернет-казино, работающих на европейском рынке, достигают десятков миллиардов евро. Для перемещения этих денег создана отдельная индустрия, которая помогает владельцам казино уклоняться от налогов и легализовывать доходы. В такие схемы вовлечена Эстония.
  • KM
Content Marketing
  • 11.09.26, 09:11
Глава компании: устойчивость влияет на конкурентоспособность, доступ к капиталу и репутацию работодателя
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.09.26, 13:16
В Эстонии откроется первый в Балтии и Скандинавии магазин американского модного гиганта
2
Новости
  • 21.09.26, 17:52
Основатель сети магазинов одежды продал новому владельцу Rademar последний пакет акций компании
«Этот бизнес сейчас борется за выживание»
3
Новости
  • 23.09.26, 06:00
Сланец, порт, торговый центр: на чем зарабатывают в Ида-Вирумаа эстонские миллионеры
4
Новости
  • 22.09.26, 18:39
Олег Гросс открыл 90-й магазин. Через три года их будет сто
5
Новости
  • 22.09.26, 14:06
Компания с миллионным долгом, принимавшая у себя сына Трампа, не выплатила сотрудникам зарплату
«100 человек не получили зарплату»
6
Новости
  • 23.09.26, 14:32
Влиятельный финский экономист призвал Эстонию снизить налоги: богатые налогоплательщики переезжают туда, где выгоднее
«Дела у Эстонии идут лучше, чем у Финляндии»

Последние новости

Новости
  • 24.09.26, 17:11
Coop станет первой торговой сетью с миллиардным оборотом. «Мы наконец-то расширимся за счет Таллинна»
Mнения
  • 24.09.26, 16:45
Янек Мягги: бестолковым сотрудникам зарплату платить незачем
  • KM
Content Marketing
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»
Новости
  • 24.09.26, 16:01
Латвийское радио: в схему с казино и эстонскими фирмами оказались втянуты латвийские финансовые учреждения и нотариус
Новости
  • 24.09.26, 15:48
Из ювелирного магазина в торговом центре T1 похитили украшения на полмиллиона евро
Новости
  • 24.09.26, 15:34
Канцлером Министерства обороны станет Кристьян Мяэ
Новости
  • 24.09.26, 15:09
Суд признал владельца Olerex Андреса Линнаса виновным в представлении ложных данных
Новости
  • 24.09.26, 14:21
Михал: участок Таллинн-Пярну на трассе Rail Baltica будет готов в 2032 году. «Это финансово обоснованное решение»

Сейчас в фокусе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Новости
  • 21.10.23, 14:09
Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год
Офис и производственный комплекс VKG в Кохтла-Ярве.
Новости
  • 23.09.26, 06:00
Сланец, порт, торговый центр: на чем зарабатывают в Ида-Вирумаа эстонские миллионеры
Таллинн продает весь свой пакет акций Coop Pank.
Биржа
  • 23.09.26, 09:41
Таллинн продает свою долю в Coop Pank
Первый магазин Gap в Скандинавии и странах Балтии откроется в торговом центре Ülemiste. Фото иллюстративное.
Новости
  • 22.09.26, 13:16
В Эстонии откроется первый в Балтии и Скандинавии магазин американского модного гиганта
«Когда у тебя очень крупный пакет акций, ты оказываешься в своего рода ловушке: если начать просто продавать его на рынке, это приведет к снижению цены», – сказала эксперт по рынкам капитала Валерия Кийск.
Биржа
  • 23.09.26, 12:39
Кийск: продажа крупного пакета акций Coop Pank на бирже может обрушить цену
Многообещающие заявления из рекламной статьи о генетическом тесте для беременных Niptify, посвященной случайным находкам, а точнее – микроделециям. Вместо соответствующих статистических данных приводятся ссылки либо на весьма общие результаты, либо на результаты тестирования на другое заболевание.
Новости
  • 23.09.26, 08:28
Реклама крайне популярного среди беременных генетического теста умалчивает о важных данных
Основатель USM Holdings Алишер Усманов.
Новости
  • 23.09.26, 08:40
С двух российских олигархов сняли санкции
«Победителями станут организации, способные с помощью технологий сократить реальную ресурсоемкость своей деятельности, а не просто сделать ее более цифровой», – считает управляющий партнер BDO Сулев Луйга.
  • KM
Content Marketing
  • 11.09.26, 09:11
Глава компании: устойчивость влияет на конкурентоспособность, доступ к капиталу и репутацию работодателя

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026