Назад Из ювелирного магазина в торговом центре T1 похитили украшения на полмиллиона евро В ночь на 23 сентября неизвестные проникли в ювелирный магазин торгового центра T1 в Таллинне и похитили украшения. По предварительным данным, ущерб составил около 500 000 евро. Полиция начала уголовное дело.

В прокуратуре подтвердили Delfi , что обстоятельства произошедшего выясняются.

Руководитель отдела маркетинга торгового центра T1 Керту Роома подтвердила факт кражи. «Мы сотрудничаем с полицией в расследовании обстоятельств происшествия. В интересах следствия мы пока не можем комментировать подробности случившегося», – заявила Роома.

По ее словам, ранее подобных случаев в торговом центре не происходило. Она также подчеркнула, что кража не повлияла на работу других предприятий T1 и посещение торгового центра.