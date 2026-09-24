Из ювелирного магазина в торговом центре T1 похитили украшения на полмиллиона евро
В ночь на 23 сентября неизвестные проникли в ювелирный магазин торгового центра T1 в Таллинне и похитили украшения. По предварительным данным, ущерб составил около 500 000 евро. Полиция начала уголовное дело.
В прокуратуре подтвердили Delfi, что обстоятельства произошедшего выясняются.
Руководитель отдела маркетинга торгового центра T1 Керту Роома подтвердила факт кражи. «Мы сотрудничаем с полицией в расследовании обстоятельств происшествия. В интересах следствия мы пока не можем комментировать подробности случившегося», – заявила Роома.
По ее словам, ранее подобных случаев в торговом центре не происходило. Она также подчеркнула, что кража не повлияла на работу других предприятий T1 и посещение торгового центра.
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По информации Delfi, ограблен магазин Gold & Gem. Во второй половине дня в четверг в стене магазина под потолком была видна большая дыра.