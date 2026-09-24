Янек Мягги: бестолковым сотрудникам зарплату платить незачем

Необходимо как можно скорее прекратить выплачивать зарплату людям, у которых нет времени ходить на работу и выполнять свои обязанности, пишет Янек Мягги в ответ на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.
Bolt никогда не был компанией, предпочитающей удаленную работу, поэтому возвращение сотрудников в офис не является резким изменением, подчеркнула менеджер Bolt по глобальному брендингу работодателя Грете Киви.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.