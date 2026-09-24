Михал: участок Таллинн-Пярну на трассе Rail Baltica будет готов в 2032 году. «Это финансово обоснованное решение»

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы сообщили, что строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica, проходящей через три страны Балтии, будет завершено не позднее 2034 года вместо ранее согласованного 2030 года.
Эстония по-прежнему рассчитывает построить свою часть Rail Baltica к 2030 году, однако для соблюдения этого срока может потребоваться больше денег из госбюджета. Правительство пока не готово назвать ни дополнительную сумму, ни окончательные сроки проекта – ясность обещают внести на следующей неделе.
На совместный тендер операторов пассажирских поездов стран Балтии Elron, Vivi и LTG Link по закупке региональных поездов для Rail Baltica к установленному сроку не поступило ни одного предложения, соответствующего требованиям.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.