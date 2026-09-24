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Михал: участок Таллинн-Пярну на трассе Rail Baltica будет готов в 2032 году. «Это финансово обоснованное решение»

По словам премьер-министра Кристена Михала, участок Rail Baltica Таллинн-Пярну должен быть готов в 2032 году – на два года позже ранее согласованного срока.
«С точки зрения Эстонии это финансово обоснованное решение», – прокомментировал премьер-министр Кристен Михал перенос сроков завершения строительства магистрали Rail Baltica.
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