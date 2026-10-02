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От сыра до товаров для дома: проработавший почти 25 лет магазин E-Piim закрывается

Кооператив E-Piim, объединявший фермеров, закрывает в Пылва свой магазин, который проработал почти 25 лет.
Магазин товаров для фермеров в Пылва проработал почти 25 лет.
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