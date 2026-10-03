Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,09%319,95
  • OMX Riga−0,1%970,53
  • OMX Tallinn0,21%2 234,56
  • OMX Vilnius−0,28%1 507
  • S&P 5000,73%7 722,72
  • DOW 300,49%51 176,96
  • Nasdaq 1,19%27 190,86
  • FTSE 1000,32%10 461,95
  • Nikkei 225−0,94%68 309,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,8
  • OMX Baltic0,09%319,95
  • OMX Riga−0,1%970,53
  • OMX Tallinn0,21%2 234,56
  • OMX Vilnius−0,28%1 507
  • S&P 5000,73%7 722,72
  • DOW 300,49%51 176,96
  • Nasdaq 1,19%27 190,86
  • FTSE 1000,32%10 461,95
  • Nikkei 225−0,94%68 309,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%93,8

Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца

Эстонская компания по аренде рабочей силы Hodes OÜ, попавшая в поле зрения финских СМИ из-за налоговых вопросов, связанных с украинскими работниками, с апреля по август 2026 года дважды сменила владельца.
Финские СМИ писали, что эстонская компания по аренде рабочей силы Hodes OÜ направляла украинцев и работников других национальностей как на верфь Meyer Turku, так и на строительство дата-центра Google в Хамине.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 09.12.25, 16:54
Финны подозревают группу эстонских компаний в эксплуатации украинцев
Группа эстонских компаний, которую ранее связывали с эксплуатацией украинских беженцев на судоверфи в Турку, участвует и в расширении дата-центра Google в финском городе Хамина, пишет Helsingin Sanomat.
Эпицентр
  • 07.07.26, 06:00
«Нет смысла этим заниматься»: украинцев на рынке труда все меньше, заменить их не удается
Украинцев, готовых работать в Эстонии, с каждым месяцем все меньше. Компании по аренде персонала ищут замену в Молдове, Узбекистане и Средней Азии, но получить на них разрешения становится все дороже и дольше. Как меняется предложение иностранной силы на рынке труда?
  • KM
Content Marketing
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.10.26, 12:02
Бывшие топ-менеджеры Eesti Energia создали компанию, в которой работают только ИИ-агенты
2
Новости
  • 01.10.26, 12:53
Миллиарды в Тапа: финские инвесторы планируют один из самых масштабных дата-центров Эстонии
3
Новости
  • 02.10.26, 06:00
Для кризисов и удаленных мест в Силламяэ будут производить мобильные водопроводы
4
Новости
  • 02.10.26, 08:51
Selver закроет единственный магазин в уезде раньше запланированного и сократит работников
5
Новости
  • 02.10.26, 11:29
Транспортный департамент аннулировал лицензию одного автоперевозчика
6
Новости
  • 01.10.26, 17:01
Единственный производитель холодильников в Балтии подал заявление о банкротстве

Последние новости

Новости
  • 03.10.26, 15:05
ОАЭ назвали произошедшее в кабине пилотов рейса Flydubai в Тель-Авив терактом
Новости
  • 03.10.26, 14:41
Stora Enso закрывает завод в Швеции, проработавший всего семь лет
Новости
  • 03.10.26, 14:17
Страны G7 распечатали топливные резервы после давления со стороны США
Новости
  • 03.10.26, 14:00
Диплом из Нью-Йорка, не выезжая из Эстонии: как студентка из Таллинна строит карьеру в сфере женского здоровья
Новости
  • 03.10.26, 12:23
Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца
Новости
  • 03.10.26, 11:35
Вильнюсский аэропорт был закрыт из-за возможной дроновой угрозы
Новости
  • 03.10.26, 09:00
Строитель Пельгулинна назвал улицы в честь сестры и собаки, дома на его участках помогли эстонцам взять власть в Таллинне
Новости
  • 02.10.26, 19:33
Правительство повышает акцизы на дизель и бензин

Сейчас в фокусе

Кристьян Кухи, покинувший правление Eesti Energia в прошлом году, отвечал в компании за технологическое развитие.
Новости
  • 02.10.26, 12:02
Бывшие топ-менеджеры Eesti Energia создали компанию, в которой работают только ИИ-агенты
Из-за повторного нарушения один из автоперевозчиков лишился лицензии. Фото иллюстративное.
Новости
  • 02.10.26, 11:29
Транспортный департамент аннулировал лицензию одного автоперевозчика
Передвижная установка Ecopress, которая позволяет организовать водопровод там, где его нет или он вышел из строя.
Новости
  • 02.10.26, 06:00
Для кризисов и удаленных мест в Силламяэ будут производить мобильные водопроводы
Юрген Лиги не считает, что акциз нужно снижать, когда цены растут.
Новости
  • 02.10.26, 19:33
Правительство повышает акцизы на дизель и бензин
Завод Snaige в Алитусе был основан в 1963 году.
Новости
  • 01.10.26, 17:01
Единственный производитель холодильников в Балтии подал заявление о банкротстве
Весной Selver сообщил, что магазин в Пыльва закроется весной 2027 года. Теперь стало известно, что магазин прекратит работу уже в октябре.
Новости
  • 02.10.26, 08:51
Selver закроет единственный магазин в уезде раньше запланированного и сократит работников
Пять лет назад вышедшая на биржу в списке First North компания Elmo Rent обанкротилась. Из ее направлений продолжает работу бизнес, связанный с технологиями дистанционного управления. Кроме того, руководитель компаний Энн Лаансоо-младший работает в оборонном секторе.
Биржа
  • 02.10.26, 08:21
Служба по делам о неплатежеспособности требует запретить руководителю обанкротившейся биржевой компании заниматься бизнесом
По словам Майкола, Corvette обладает очень хорошо сбалансированным соотношением цены и качества. За год не возникло ни одной проблемы или поломки, поэтому номер телефона мастерской Ameerika Auto, которая занимается гарантийным ремонтом, успел покрыться толстым слоем пыли. «О других новых авто такого сказать нельзя», — добавляет он.
  • KM
Content Marketing
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026