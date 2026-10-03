Компания из Эстонии, направившая на верфь в Турку более 200 рабочих, за короткое время дважды сменила владельца
Эстонская компания по аренде рабочей силы Hodes OÜ, попавшая в поле зрения финских СМИ из-за налоговых вопросов, связанных с украинскими работниками, с апреля по август 2026 года дважды сменила владельца.
Группа эстонских компаний, которую ранее связывали с эксплуатацией украинских беженцев на судоверфи в Турку, участвует и в расширении дата-центра Google в финском городе Хамина, пишет Helsingin Sanomat.
Украинцев, готовых работать в Эстонии, с каждым месяцем все меньше. Компании по аренде персонала ищут замену в Молдове, Узбекистане и Средней Азии, но получить на них разрешения становится все дороже и дольше. Как меняется предложение иностранной силы на рынке труда?
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