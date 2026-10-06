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Троих строительных бизнесменов обвиняют в эксплуатации работников-мигрантов

Прокуратура обвиняет героев серии публикаций ДВ Анти Вийгисалу, Амантая Бултеева и Ааре Сагара в трудовой эксплуатации иностранцев, приехавших на работу в Эстонию, с целью получения экономической выгоды.
«Потом он занялся украинскими работниками – тоже всех перекидал, уже пошли слухи по украинской общине, что не надо с таким человеком работать. Сейчас он переключился на Среднюю Азию», – говорил таллиннский бизнесмен о своем партнере, который теперь оказался под судом.
  • «Потом он занялся украинскими работниками – тоже всех перекидал, уже пошли слухи по украинской общине, что не надо с таким человеком работать. Сейчас он переключился на Среднюю Азию», – говорил таллиннский бизнесмен о своем партнере, который теперь оказался под судом.
  • Foto: Иллюстрация: Елена Ценно
Согласно обвинению, троица действовала по заранее согласованной схеме и с четким распределением ролей. Иностранцев нанимали для работы в Эстонии, предоставляли им жилье и обещали оформить необходимые документы, в том числе следить за сроками действия виз и регистрации занятости. После прибытия в Эстонию их направляли на различные строительные объекты, сообщила ДВ пресс-секретарь прокуратуры Хелен Ульдрих.
После истечения срока действия виз иностранцам переставали выплачивать зарплату и заставляли их продолжать работать, угрожая передать полиции сведения об их незаконном пребывании и работе в Эстонии. При этом работникам продолжали обещать выплатить задолженность по зарплате, однако этого не происходило.
ДВ писали о том, как мигрант из Узбекистана, нелегально работавший на стройке в центре Таллинна, остался без заработанных денег и вынужден скрываться. В Эстонию он попал именно с помощью Анти Вийгисалу и Амантая Бултеева. Официального договора, по словам рабочего, у него не было. В то же время ему было известно, что работает он на фирму Gavaneft, которую в то время представлял для него Вийгисалу.
В какой-то момент работнику перестали платить. После того как вид на жительство в ЕС у него кончился, он не захотел покидать страну, не получив своих денег, а когда попытался отстоять свои права, Вийгисалу, по его словам, пригрозил ему депортацией. После этого рабочий был вынужден скрываться, опасаясь высылки из страны.
Нечто похожее произошло и с узбеком Азизилло Абдуллаевым, которого Gavaneft сдавала в аренду, в какой-то момент перестав платить ему зарплату.
«Вначале у него (Вийгисалу – прим. ред.) работали эстонские работники, он всех их перекидал, слух пошел по Таллинну, что не стоит у него работать, так как он не платит зарплату. То есть ты работаешь, он начинает выплачивать первый месяц, второй месяц уже ничего не выплачивает или отдает частями. Потом он занялся украинскими работниками – тоже всех перекидал, уже пошли слухи по украинской общине, что не надо с таким человеком работать. Сейчас он переключился на Среднюю Азию», – утверждал тогда один из пострадавших предпринимателей, с которым удалось пообщаться ДВ.
Работники и партнеры утверждали, что Вийгисалу использовал в работе «танкистов», формально управляющих фирмами, с помощью которых фактически вел деятельность он сам. ДВ убедился в том, что формальные руководители действительно не имели понятия о деятельности этих фирм.
По словам источника ДВ, жертвами Вийгисалу стали десятки работников-мигрантов, по фамилиям он помнил семнадцать. ДВ удалось поговорить с несколькими работниками-мигрантами из этого списка, у которых были претензии к Вийгисалу. Некоторым из них удалось официально трудоустроиться, некоторые на тот момент находились в стране нелегально, еще несколько человек, как утверждали наши собеседники, были депортированы.
С выходцами из азиатских стран Вийгисалу, по его словам, сводил Амантай Бултеев. «У меня просто в Узбекистане и в Москве есть свои люди, которые мне предоставляют этих людей. Я, честно, истории их потом не помню, потому что моя задача, в принципе, – найти людей, чтобы они сюда приехали. Я их встречаю, и они дальше уже начинают сами работать уже, я их знакомлю с работодателем – и все, моя задача уже кончилась», – комментировал Бултеев ДВ жалобы работников.
Не получив денег, мигранты, как правило, не обращались в полицию. «Они боятся, сюда в Европу за большими деньгами приходят работать. Сами понимаете, не от хорошей жизни», – пояснял ДВ источник, по словам которого, работники опасались высылки и запрета на въезд.
И Вийгисалу, и Бултеев обвинения в свой адрес тогда отрицали. «Совсем без документов мы никого не пускаем, он приехал со своими бумагами, тогда еще виза действовала. А потом он просто остался. Ну, я руководитель проекта, который занимается техническими вещами и, таким образом, не занимаюсь разрешениями на работу», – комментировал тогда Вийгисалу жалобу одного из работников, подчеркивая, что не он нанимал иностранцев. Депортацией, по его словам, он тоже никому не угрожал.
Обвиняемый теперь прокуратурой Ааре Сагар также фигурировал в одном из материалов серии расследований ДВ, связанной с деятельностью Вийгисалу. Тогда последний занялся реновацией многоквартирного дома в Рапламаа, взял у КТ предоплату, снова не заплатил строителям и не доделал проект. Причем, как и прежде, он действовал через фирму, которая формально не имела к нему отношения.
Следующее судебное заседание по делу строительных бизнесменов назначено на 26 ноября.
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