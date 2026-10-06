Троих строительных бизнесменов обвиняют в эксплуатации работников-мигрантов

В какой-то момент работнику перестали платить. После того как вид на жительство в ЕС у него кончился, он не захотел покидать страну, не получив своих денег, а когда попытался отстоять свои права, Вийгисалу, по его словам, пригрозил ему депортацией. После этого рабочий был вынужден скрываться, опасаясь высылки из страны.

Нечто похожее произошло и с узбеком Азизилло Абдуллаевым, которого Gavaneft сдавала в аренду, в какой-то момент перестав платить ему зарплату.

«Вначале у него (Вийгисалу – прим. ред.) работали эстонские работники, он всех их перекидал, слух пошел по Таллинну, что не стоит у него работать, так как он не платит зарплату. То есть ты работаешь, он начинает выплачивать первый месяц, второй месяц уже ничего не выплачивает или отдает частями. Потом он занялся украинскими работниками – тоже всех перекидал, уже пошли слухи по украинской общине, что не надо с таким человеком работать. Сейчас он переключился на Среднюю Азию», – утверждал тогда один из пострадавших предпринимателей, с которым удалось пообщаться ДВ.

Работники и партнеры утверждали, что Вийгисалу использовал в работе «танкистов», формально управляющих фирмами, с помощью которых фактически вел деятельность он сам. ДВ убедился в том, что формальные руководители действительно не имели понятия о деятельности этих фирм.

По словам источника ДВ, жертвами Вийгисалу стали десятки работников-мигрантов, по фамилиям он помнил семнадцать. ДВ удалось поговорить с несколькими работниками-мигрантами из этого списка, у которых были претензии к Вийгисалу. Некоторым из них удалось официально трудоустроиться, некоторые на тот момент находились в стране нелегально, еще несколько человек, как утверждали наши собеседники, были депортированы.

С выходцами из азиатских стран Вийгисалу, по его словам, сводил Амантай Бултеев. «У меня просто в Узбекистане и в Москве есть свои люди, которые мне предоставляют этих людей. Я, честно, истории их потом не помню, потому что моя задача, в принципе, – найти людей, чтобы они сюда приехали. Я их встречаю, и они дальше уже начинают сами работать уже, я их знакомлю с работодателем – и все, моя задача уже кончилась», – комментировал Бултеев ДВ жалобы работников.

Не получив денег, мигранты, как правило, не обращались в полицию. «Они боятся, сюда в Европу за большими деньгами приходят работать. Сами понимаете, не от хорошей жизни», – пояснял ДВ источник, по словам которого, работники опасались высылки и запрета на въезд.

И Вийгисалу, и Бултеев обвинения в свой адрес тогда отрицали. «Совсем без документов мы никого не пускаем, он приехал со своими бумагами, тогда еще виза действовала. А потом он просто остался. Ну, я руководитель проекта, который занимается техническими вещами и, таким образом, не занимаюсь разрешениями на работу», – комментировал тогда Вийгисалу жалобу одного из работников, подчеркивая, что не он нанимал иностранцев. Депортацией, по его словам, он тоже никому не угрожал.

Обвиняемый теперь прокуратурой Ааре Сагар также фигурировал в одном из материалов серии расследований ДВ, связанной с деятельностью Вийгисалу. Тогда последний занялся реновацией многоквартирного дома в Рапламаа, взял у КТ предоплату, снова не заплатил строителям и не доделал проект. Причем, как и прежде, он действовал через фирму, которая формально не имела к нему отношения.

Следующее судебное заседание по делу строительных бизнесменов назначено на 26 ноября.