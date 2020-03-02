Александр Цихилов: Эстонии надо думать о перебалансировке соцналога

Рынок труда Эстонии переживает, казалось бы, благоприятные времена: сейчас занятость в нашей стране является одной из самых высоких в Европе. Это, однако, создает трудности для компаний: они вынуждены перекупать сотрудников друг у друга. Растет и стоимость рабочей силы. О том, что могут сделать работодатели в этой ситуации, беседуют эксперт по инвестированию Фуад Расулов и владелец Admiral Markets Александр Цихилов.

Эксперт по инвестированию Фуад Расулов и владелец Admiral Markets Александр Цихилов. Фото: ДВ

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