Александр Цихилов: Эстонии надо думать о перебалансировке соцналога
Рынок труда Эстонии переживает, казалось бы, благоприятные времена: сейчас занятость в нашей стране является одной из самых высоких в Европе. Это, однако, создает трудности для компаний: они вынуждены перекупать сотрудников друг у друга. Растет и стоимость рабочей силы. О том, что могут сделать работодатели в этой ситуации, беседуют эксперт по инвестированию Фуад Расулов и владелец Admiral Markets Александр Цихилов.
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