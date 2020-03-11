«Шикардос!» Сделано, чтобы произвести фурор

Уже почти четыре года как Беня и Зубрик, два настоящих одессита, покоряют мир своей продукцией - футболками и аксессуарами с пародиями на известные бренды. Как они дошли до жизни такой, как реагируют на них мировые бренды и какова роль «Ребе» в их компании?

Беня (справа) и Зубрик (слева) дали интервью Марку Вегасу (в центре) в Юрмале – они приехали туда как гости еврейской программы неформального образования Limmud Garage 2020.

Сразу хочу спросить, как вы познакомились и как подружились?

Зубрик: Познакомились мы лет 25 назад. Мы были ещё совсем молоды и сдружились на одной теме очень типичной для каждого одессита: мы оба очень любили поговорить.

Беня: Разумеется, потом появилось больше общих интересов, первый - это шопинг, второй - путешествия, ну и третий: как сэкономить на шопинге и путешествиях.

Где и кем каждый из вас работал?

Зубрик: Закончив институт и получив долгожданный диплом, я выбрал свой путь - спрятать его куда подальше и работать не по профессии. Мир так и не узнал меня как маркетолога, но зато начал узнавать меня как сценариста. Сначала КВН, в котором мы стали чемпионами Украины. Потом сценарии для радио-шоу. А потом произошёл логичный карьерный прыжок - я стал автором самого популярного украинского юмористического шоу (раскрывать, в какой команде он играл и в каком телепроекте работал, Зубрик не стал - ред.). Для этого мне пришлось переехать в Киев, тем более, что лучше всего любить Одессу на расстоянии.

Беня: Мой путь был более логичным. И с дип­ломом маркетолога я, как молодой специалист, решил работать в отрасли, в которой я лучше всего разбирался в свои 20. А в этом возрасте лучше всего я разбирался в вине и шампанском. Шли годы, менялись увлечения и самое приятное - зарплаты.

Кто есть кто: Benya & Zubrik (Одесса) Алексей Бенциановский и Станислав ­Зубрицкий, больше известные как Беня и Зубрик, - основатели одесского бренда Benya&Zubrik. Компания основана в 2016 году и производит женские, мужские и детские вещи, а также шапки и чехлы на телефоны с надписями-каламбурами и пародиями на логотипы известных марок.

Одесса - город большой. Насколько вы были известны там до своего успеха?

Беня: Мы были широко известно в узких кругах! Но это было не по нашей воле или желанию, просто в Одессе все друг друга знают.

Зубрик: Именно поэтому в Одессе самый не прибыльный бизнес - это производство визиток.

Как родился ваш стартап?

Быстро и без кесарева! (Смеются).

Беня: Мы сидели на своих работах и чуть скучали. Переписываясь в фейсбуке, слово за слово - возникла идея сделать свой бренд футболок. Просто футболки - это наш фетиш. И так незаметно наше хобби превратилось в наше любимое дело.

Зубрик: Дело стало настолько любимым, что мы очень быстро уволились с наших работ и с головой погрузились в мир весёлых принтов и поисков идеальной ткани.

С какими трудностями вы столкнулись на старте и, возможно, сталкиваетесь сейчас?

Зубрик: Самые смешные трудности, которые у нас возникли - это выбор правильной печати. Потому что был у нас кастинг, и Беня нашёл одного производителя, я нашёл другого производителя. Беня нашёл хорошо дешевле, а я нашёл хорошо дороже.

Беня: Разумеется, мы хотели делать подешевле. Но когда мы сделали конт­рольную стирку, там, где было подешевле, просто как будто и не было принта. И это был наш главный урок - не экономить на качестве. Поэтому у нас всегда идёт поиск всего оптимального.

Понимаю, что в большей степени в вашем случае сработало сарафанное радио. Но вкладывались ли вы когда-нибудь в серьёзный маркетинг?

Беня: Абсолютно не вкладывались. Мы не работали никогда ни с какими инфлюенсерами (популярными блогерами - ред.), все селебрити, которые ходят в наших футболках, либо покупали их сами себе, либо им дарят друзья.

Зубрик: У нас был один смешной опыт: у Бени была мечта - попасть в глянец. И буквально месяца через два на нас вышла редакция «Cosmopolitan Украина», чтобы что-то про нас написать. Что-то они таки про нас написали, Беня был очень счастлив, ему понравилось. И потом, когда он обратился ещё в один журнал - я уже не помню, какой - чисто женс­кий, даже, может быть, девичий, они предложили нам бартер: «А давайте мы про вас напишем, а вы нам дадите какое-то количество футболок». Я понимаю, что какому-то отделу маркетинга захотелось приодеть себя.

И заодно работу сделать?

Беня: Да. Мы решили, что ради интереса можно опробовать эту формулу сотрудничества. Причём они сказали: «Давайте мы сначала про вас напишем у себя в интернет-версии журнала, а потом в классической, глянцевой версии». Мы сказали: «Окей». И подумали, ну что это для нас - дать им какое-то количество футболок? Заодно была фишка - посмот­реть, какое будет количество переходов со статьи на нас. Знаете, сколько было переходов? Пять!!! Пять переходов по ссылке из веб-версии материала!

«Сумасшедшая» конверсия!

Зубрик: Мы так посмеялись... Это был единственный раз, когда мы позволили себе подобный опыт. Всё остальное мы делаем абсолютно сами.

Беня: Мы постоянно хотим веселить народ. И народ в наших социальных сетях развлекается вовсю!

Когда мы придумывали наш бренд, то, понятно, что наш склад ума выдавал какие-то еврейские шутки, потому что это нам очень близкое и родное. И мы даже не думали, что это может вызвать такой интерес.

Еврейская тематика - это всегда либо весело, либо на грани фола, либо и то, и другое. Какие черты характера или обстоятельства подают вам новые идеи?

Зубрик: Когда мы придумывали наш бренд, то, понятно, что наш склад ума выдавал какие-то еврейские шутки, потому что это нам очень близкое и родное. Одесса же в крови! И мы даже не думали, что это может вызвать такой интерес. Причём интерес вызывает это не только у евреев, а у всех.

Очень много есть примеров, как люди, иностранцы, которые вообще не понимают русский язык, покупают какие-то еврейские футболки.

Беня: И так получилось, что мы любим пошутить всякие такие еврейские шуточки. Мы их не делаем сильно много и не делаем их сильно мало. Практически в каждой нашей коллекции есть одна-две еврейские шутки, и это мы называем юмором для души.

Как приняли ваши близкие уход в собственный бизнес с туманным будущим от постоянной работы с предсказуемой зарплатой?

Зубрик: На нас изначально смотрели как на сумасшедших. Когда Беня сказал родителям, они ещё восприняли более или менее с пониманием, потому что Беня им как-то всё это объяснил. И мама Бени благословила этот поток энергии, которую он начал тут же тратить.

А у меня близилось рождение ребёнка. К моменту, когда мы придумали бизнес, моя жена уже была беременна. Когда я сказал, что ухожу со своей работы, жена сперва отнеслась с лёгким опасением. Это было очень сиюминутное опасение, потому что буквально в течение двух недель она к нам нехотя подключилась. Потому что у нас были с Беней бесконечные разговоры вечерами по телефону, мы всё обсуждали и придумывали. Жена уже так втянулась, что начала с нами работать и делает это до сих пор.

Беня: Наши близкие друзья, которые узнали про наш проект, тоже вначале говорили: «Слушайте, у вас такая хорошая работа, всё так круто. А делать футболки...». Они ещё не знали, что это будет, мы просто им рассказали, что будем делать очень весёлые футболки. Все говорили: «Футболок на рынке миллион! Все продают футболки!» Но мы были смелые.

Насколько вы сами сейчас серьёзно или, наоборот, с улыбкой, относитесь к своему успеху?

Зубрик: Да, в мае будет уже четыре года, как мы сделали бренд. И мы до сих пор кайфуем, офигеваем, что оно так стрельнуло и так идёт. Ни секунды не даём себе расслабиться, всё время держим себя в этом тонусе, всё время что-то придумываем.

Беня: К примеру, прямо сейчас мы заканчиваем доделывать коллекцию, которая должна выйти в середине марта. И параллельно доделываем ещё одну коллекцию. И параллельно готовимся к ещё одному сотрудничеству, которое нам предложили. И всем этим мы так активно занимаемся не ради того, чтобы заработать все деньги мира, а потому что мы реально получаем от этого удовольствие. И каждая футболка, которая нравится людям, и в которой люди начинают ходить - это для нас как микрооргазм!

Ваши идеи и ваш стиль уже каким-то образом копируют? Как вы с этим разбираетесь?

Зубрик: Когда мы начали делать свои первые футболки, буквально прошло месяца три-четыре, и появились первые фейки. И мы, недолго думая, для себя решили, что максимально правильно, чтобы этими вопросами с нашей стороны занимались профессионалы. Мы обратились в юридическую компанию и с ними договорились. С того времени именно они активно борются со всеми фейками.

При этом когда кто-то из близких друзей нам присылает: «Смотри, вас плагиатят». Мы отвечаем: «Это успех».

Беня: Для нас, как для создателей бренда, это была не радость. Мы очень ревностно восприняли, что наши идеи воруют. На сайте было написано: «Авторские права защищены. Любое тиражирование преследуется по закону, а также лично проклинаю».

И был не только плагиат. Были и последователи, которые начали делать футболки в нашем стиле. Понятно, что они пытались сделать максимально похоже на нас, но слава богу, что они поняли, что делать «под кого-то» - очень сложно. Если ты не нащупал свой стиль, это всё кажется вторичным. Видимо, потому что мы тратили больше времени на создание шуток, они были лучше. И поэтому те люди, которые делали «под нас», уже давно ничего не делают.

Не было ли претензий правообладателей фирменных шрифтов (футболки пародируют известные бренды - ред.) или одесситам закон не писан?

Зубрик: Мы делаем пародии. Я знаю, что когда-то представители фирмы Hermès, когда их спросили, как они относятся к пародиям, ответили: «Мы ржём».

Беня: В основном у нас не было никаких конфликтов ни с кем. Никто к нам не обращался, за исключением одной фирмы - я уже не помню, кто это был.

Как с нуля и до сегодняшнего дня выстраивалось производство и логистика в вашей фирме?

Зубрик: Слава богу, что в Украине очень хорошо работают почтовые службы. Есть наша украинская фирма, и есть иностранные, которые реально могут доставить куда угодно в адекватные сроки и за нормальные деньги.

Когда мы работали только по Украине, то начинали с самого простого способа доставки - приходили на почту, приносили пакеты и отправляли. Потом появились уже более сложные логистические маршруты. Когда мы начинали отправлять за границу, то хотели по максимуму сберечь деньги клиента, и просили всех своих знакомых увозить футболки. А так как у нас знакомых много, мы покрывали Израиль, Германию, Америку, Италию, Лондон. Мы реально отвозили прямо в аэропорт друзьям пакет: «Ребята, увезите». С кем-то мы договаривались за шоколадку, кто-то требовал: «Слушайте, я вам уже четвёртый раз вожу, дайте мне свитшот».

Беня: Самая смешная история с доставкой у нас была, когда надо было срочно отправить в Казахстан несколько футболок. И Зубрик на каком-то сайте нашёл стюардессу, которая летает Киев - Алматы, и она согласилась передать. Когда он спросил, сколько мы ей должны, она увидела эти футболки и говорит: «Я вас знаю. Можно в следующий раз вы мне подарите чехол на телефон?» Они договорились, а в следующий раз, когда она прилетела, привёз ей чехол. Потом она ещё раза три звонила: «Извините, вам не надо ничего передать? У меня есть заказ от подружек на чехлы».

Представители фирмы Hermès, когда их спросили, как они относятся к пародиям, ответили: «Мы ржём».

Велика ли география ваших покупателей на сегодняшний день?

Беня: География реально велика. Мы считали, что у нас отправки были более чем в пятьдесят стран. Понятно, что есть классическая география - центральноевропейские страны, Америка, Канада, Австралия. Зимой начинается доставка в Азию, где наши отдыхают - Бали, Шри-Ланка, Вьетнам. Мы в Камбоджу отправляли. Понятно, как это происходит - отдыхает и увидел у кого-то футболку, заходит на сайт, и вот новый заказ!

Зубрик: Наша самая первая заграничная отправка была в Париж. Это, разумеется, была наша знакомая, которая несколько лет назад переехала из Одессы. И когда она увидела наши первые футболки, она сказала: «Мне не хватает Одессы в Париже». И заказала сразу четыре футболки.

Возможно, у вас найдётся пара советов тем, кто только начинает свои первые шаги в стартапах, связанных с одеждой?

Беня: Советов на самом деле много. Первый, наверное, и самый важный - если начинаете работать с кем-то на производстве, делайте минимальные пробные партии, потому что намного лучше узнать, что ваш подрядчик плохо шьёт, когда вы пошили пятьдесят единиц, чем когда вы пошили пять тысяч.

Зубрик: Обращайте внимание на сотрудников. Если вам не нравится сотрудник, увольняйте сотрудника сразу, не давайте ему полгода каких-то пробных моментов. С другой стороны, очень берегите своих сотрудников, если вы видите, что это хороший сотрудник, и делайте максимум, чтобы он кайфовал на работе.

Наша команда процентов, наверное, на 85 - это ребята, которые с нами начинали. Это наш костяк, это наши звёздочки - все наши менеджеры.

Большой у вас штат сейчас?

Зубрик: Смотря как считать. Если считать вместе с продавцами в магазинах, то у нас только продавцов где-то двенадцать человек. И примерно человек десять - наша офисная бригада. Есть человек, которого мы называем наш «Ребе» - это человек, который полностью отвечает за сайт, за интернет-рассылки.

Беня: Он наш «Ребе», потому что каждую пятницу присылает нам на почту очередную главу Торы.

Не думали однажды навестить Эстонию и, вдохновившись, возможно, создать очередную коллекцию с нашим колоритом?

Зубрик: Однозначно однажды так и поступим!