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Николай Андреев

15 марта 2024 в 14:00









В Силламяэ гостям покажут ядерный взрыв и быт 1950-х

Некоторые вещи кажутся знакомыми? Силламяэский музей показывает, как жили строители города в середине прошлого века. Фото: Николай Андреев

Несколько предпринимателей Силламяэ из сферы туризма и общепита собрались 14 марта в городском музее, чтобы обсудить, как им привлечь в город больше приезжих клиентов. В музее на этой неделе начала работу новая экспозиция, которая может стать туристическим магнитом.

Тематический парк во дворе и в помещениях музея позволит посетителям очутиться в 50-х годах, например, побывать в квартире 1958 года и увидеть в VR-очках ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне – ведь именно для обогащения урана и был в те годы построен Силламяэ.

Квартира 1958 года, воссозданная в 2024-м. Фото: Николай Андреев

От рыцарей до антиутопии

Уличная часть экспозиции – парк советского периода и детская площадка, вдохновленная «Незнайкой из Солнечного города» – еще не готова и откроется в мае, в начале туристического сезона.

А 12 марта начала работу новая экспозиция в залах музея – квартира, обставленная старинной мебелью и вещами, две программы в очках виртуальной реальности (одна – по мотивам антиутопии «Мы», вторая – о ядерных испытаниях, строении атома и том, как устроена атомная электростанция). Также в одном из залов установлены интерактивные экраны, которые рассказывают о более древней истории города.

День открытия был выбран не случайно: 12 марта 1502 года – это дата первого письменного упоминания этой местности. Рыцарь Ливонского ордена в этот день отправил магистру письмо из корчмы Тор Брюгген, которая здесь располагалась.

В XIX веке эта местность была популярна у богатых дачников (в том числе много лет здесь отдыхал академик Павлов), но затем недалеко возник Гунгербург (Нарва-Йыэсуу), а в самом Силламяэ задымил сланцеперерабатывающий завод. Но самый привлекательный для туристов период – это, конечно, 1950-е годы прошлого века, благо весь центр города сохранился с тех пор почти неизменным.

Бытовая техника, которая была современной во времена строительства Силламяэ. Фото: Николай Андреев

Пандемия приоткрыла турпоток

Для туристов нет необходимого сервиса, прежде всего мест питания, считают предприниматели. Прийт Орав, который сдает в аренду несколько силламяэских квартир и проводит экскурсии по городу, рассказал, что организовать питание для большой туристической группы в Силламяэ очень сложно. Приходится везти людей в Нарву или Йыхви.

Анна Слови, которая создает из эпоксидной смолы сувениры с видами Силламяэ, отметила также, что в городе нет классического ресторана с высокой кухней. По ее словам, она переехала в Силламяэ четыре года назад, буквально влюбившись в город с неповторимым шармом. Она считает, что обновление музея поможет местным предпринимателям:

«Это не только интересно, это еще и очень острая тема сейчас – и та часть, которая касается антиутопии, и та, которая касается мирного атома и атомных испытаний. “Оппенгеймер”, я думаю, многие смотрели».

Несколько новых кафе и ресторанов могут открыться в Силламяэ в ближайшем будущем, пока это проекты в начальной стадии реализации. Например, жительница Силламяэ Яна Солдатова сказала, что надеется к августу открыть собственную пиццерию. Она тоже надеется, что туристов в городе прибавится.

«Мы для этого и делали новую экспозицию, чтобы привлечь в город туристов. Эта экспозиция планировалась, чтобы показать многогранность Силламяэ, – сказала и.о. директора музея и гид Елена Антушева. – Ведь многие думают, что Силламяэ – это только промышленность».

Детские коляски когда-то были совсем другими. Комната 50-х в Силламяэском музее. Фото: Николай Андреев

Также предприниматели сошлись на том, что в Силламяэ почти нет масштабных культурных мероприятий, благодаря которым многие жители Эстонии открыли для себя соседние с Силламяэ города – Нарву и Нарва-Йыэсуу.

Для туристов теперь стал доступен гостевой дом Силламяэского порта, который раньше принимал только партнеров и сотрудников порта. В связи с санкциями деловая активность в порту упала, постояльцев нет, и гостевой дом открылся для всех и начал привлекать клиентов неожиданной скидкой: платите за десять дней, живете месяц.

При всех сложностях, по данным музея, количество туристов в городе растет. Елена Антушева рассказала, что музей сейчас нанял второго гида и ищет третьего – в летний сезон экскурсии по исторической части города, построенной в 1950-х, заказывают часто.

Причем статистика за последние годы показывает, что скачок количества иногородних посетителей музея произошел во время пандемии коронавируса, поскольку границы были закрыты, и жители Эстонии искали места для проведения выходных и отпусков внутри страны. Точных данных по количеству тех, кто посещает город, нет, сказала Елена Антушева, но визуально заметно, что туристических автобусов и людей, гуляющих по историческому центру и по морскому променаду, становится больше.