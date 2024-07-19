Интервью

Ярослав Тавгень

19 июля 2024 в 18:18









Новая министресса юстиции: новые налоги – это как страховой платеж. Чтобы не случилось как в Буче

Фото: Рауль Меэ

Лийза-Ли Пакоста займет в новом правительстве должность министра юстиции и цифрового развития. ДВ спросили у Пакосты, что она планирует делать на этом посту и почему выбрала именно эту должность.

Что планируете делать на посту министра?

Я не министр, а кандидат в министры. Чтобы я была назначена, премьер-министр должен получить от Рийгикогу мандат, а президент – утвердить назначение. Это произойдет не раньше вторника.

И все же?

В первую очередь, я планирую ввести себя в курс того, что в министерстве делалось до этого и что будет дальше. Моя главная цель – стоять за свободу, т.е. следить за тем, чтобы государство не слишком сильно лезло в жизнь людей. Я и в прошлом много боролась с бюрократией, поэтому намерена изо всех сил делать это и сейчас.

Какие законы, где на сегодня перебор с бюрократией, нужно поменять?

Речь не идет об отмене целых законов, это работает по-другому. Мы берем одну конкретную норму и задаем себе вопрос: «Она вообще разумна?» Плюс в коалиционном договоре прописан новый пункт, где говорится, что на каждую новую регуляцию, которую мы внедряем, нужно убрать как минимум одну старую. Так что, будем работать по принципу: «Регулируем настолько мало, насколько возможно, и даем людям и предпринимателям столько свободы, сколько возможно».

Новая коалиция планирует поднять подоходный налог и НСО до 24% и даже ввести налог на прибыль. Как эти новые регуляции помогут вдохнуть новую жизнь в наших предпринимателей?

Никак. Зато они помогут избежать ситуации, когда враг захватит всю нашу территорию, и предприятия перестанут существовать. Так что, рассматривайте эти меры как страховую премию. Мы делаем небольшой страховой взнос, чтобы в будущем избежать гораздо-гораздо большего ущерба. Вроде того, что мы видели в Буче.

Маргус Цахкна сказал на пресс-конференции: «Лийза Пакоста будет устранять бюрократию, которую нам спускает Евросоюз». Что он имел в виду?

Не совсем так: он сказал, что я занималась этим раньше. И вправду: как глава комиссии Рийгикогу по делам Евросоюза, я следила за тем, чтобы Эстония сверх меры не перенимала регуляции ЕС. Чтобы на жителей нашей страны не навешивали больше обязательств, чем того требуют внутриевропейские договоренности.

Т.е. чтобы Эстония не была «первым учеником»?

Можно и так сказать. К сожалению, в последнее время мы переусердствовали с внедрением требований ЕС. Внедряли больше и в более жесткой редакции, чем того требовал Евросоюз. А все эти регуляции требуют денег, которые мы совсем не хотим брать у налогоплательщиков.

Почему для себя выбрали минюст?

Процесс становления министром не предполагает того, что ты садишься и выбираешь, какое министерство было бы для тебя самым замечательным. «Ээсти 200» предложила мне занять этот пост, и думаю, что она сделала это по нескольким причинам. Во-первых, я работала в юриспруденции и имею соответствующее образование. Во-вторых, для меня очень ценно уменьшение бюрократии как таковое. Да и защита базовых прав в сфере IT для меня очень близкая ценность.

Кстати, почему IT перевели под минюст? Раньше оно было в ведении Министерства экономики.

Потому что в контексте молниеносного развития IT на первый план выходит защита базовых прав человека. Защита в таком ключе, чтобы она не препятствовала инновациям. Чтобы были как инновации, так и базовые права.

Приведу простой пример: предположим, рядом с вашим домом летает дрон. На сегодняшний день мы не знаем, имеет ли право этот дрон там летать, управляется ли он искусственным интеллектом, и если да, то чем он регулируется. Вот почему важно, чтобы технологии и базовые права шли рука об руку. Это позволит нам и дальше развивать наш «Прыжок тигра».

Кстати, тигр еще прыгает? Я слышал мнение, что якобы наше IT уже не лучшее в мире. Интернет стал медленным и дорогим, а все наши инновации уже давно в прошлом.

Я думаю, что все не так печально, но инновации нам, конечно, нужны. Вот почему мы и хотим их объединить с правами человека – это позволит сектору расти гораздо быстрее. А то обычно как бывает: IT-сектор что-то придумал, а потом спотыкается о юридические препоны. В итоге и дело не двигается, и права человека не особо защищены.

Вы упомянули ИИ. Планируете ли им заниматься?

Конечно: это прописано в коалиционном договоре.

Приведу простой пример: захожу в торговую сеть (не буду называть), первой внедрившей у себя пульт, с помощью которого можно набрать продуктов в корзину. Прихожу туда с маленькими детьми и набираю продуктов на всех: пять буханок хлеба, 15 литров молока и т.д. Иду к кассе самообслуживания. Дети томятся, ждут, когда все это закончится. И вдруг – «Та-даа!» – пройдите, пожалуйста, контроль закупки. Хорошо, прохожу.

Прихожу в следующий раз – опять дети, опять гигантская корзина и много литров молока – снова попадаю на контроль! Но меня же в прошлый раз проверяли! «Нет, у нас выбор происходит абсолютно случайным образом». Прихожу в третий раз – снова контроль! Так не бывает – три раза из трех. «Нет, выбор происходит случайно». Пишу руководству: «У вас что-то неправильно работает». Нет, говорят, все в порядке. Прихожу в четвертый раз – опять та же история. Пишу уже: «Это дискриминация по семейному признаку!» И тут они признались: да, алгоритм настроен так, что если у покупателя необычная корзина, то он всегда попадает на контроль. А когда у тебя пятеро детей, конечно, корзина будет необычной! В итоге они поменяли алгоритм.

Но разве это не вмешательство в деятельность частного бизнеса? Компания имеет право проверять, кого хочет и как хочет. А вы как клиент имеете право не ходить в этот магазин и предпочесть другой.

На первый поверхностный взгляд может показаться, что это действительно так. Но наша цель – не в том, чтобы делать жизнь людей хуже, неудобнее или хуже того – отнимать у них базовые права. Предприятие в любом случае не имеет права дискриминировать – оно за это заплатит штраф. Базовые права человека – это не мелочь, и они должны идти рука об руку с инновациями. Государство при этом должно быть не препятствием на пути к инновациям, а активно предлагать решения, где учтены интересы всех.

Но будут ли у вас на это полномочия? Партию «Ээсти 200» нередко обвиняли в «сдаче» своих предвыборных обещаний и ценностей и уход в «подчинение» Партии реформ.

Я и раньше считала эти обвинения беспочвенными. Есть коалиция, есть партнеры по коалиции, с ними ведется работа. С чем-то из того, что важно для социал-демократов и Партии реформ, мы согласны, с чем-то из того, что важно для нас, согласны они – так коалиции и формируются. А все эти нападки… Когда на авансцену выходит новая партия, появляется большое желание убрать ее с политического ландшафта. Поэтому все эти атаки были не то, чтобы ожидаемыми, но вполне естественными.

И последний вопрос: что ваши предшественники делали не так, и что вы планируете делать по-другому?

Мадис Тимсон не делал ничего плохого – наоборот, это был очень хороший министр. Я могу его лишь похвалить за работу, он был очень хорошим партнером. Внимательный слушатель, думает вместе с тобой. Очень-очень хороший министр. Он потерял этот пост лишь потому, что министерский портфель был передан от реформистов партии «Ээсти 200».