Назад 04.04.25, 06:00 Автор спектакля о «Балтийце»: смысл жизни для Нарвы – чтобы люди не хотели уезжать Актриса и режиссер Мари-Лийз Лилль в августе представит на «Фестивале Свободы» в Нарве свою новую работу – спектакль «Внутренний климат», рассказывающий о бывших работниках местного предприятия «Балтиец» и их семьях. О том, каким она увидела «внутренний климат» в Нарве и что поразило ее в историях местных жителей, автор рассказала журналисту ДВ.

Мари-Лийз Лилль: “Я могла бы выбрать Кренгольм, но «Балтиец» к тому же связан с темами, которые сегодня, к сожалению, снова актуальны. Там изготавливали в том числе военное оборудование, технологии для космоса, а до переезда в Силламяэ часть работников даже трудилась над проектом советской атомной бомбы. Это заставляет задуматься: знали ли люди, над чем работают? И понимаем ли мы сами, над чем работаем сегодня?” Foto: Алексей Шишкин

Спектакль Sisekliima («Внутренний климат») рассказывает о работниках одного из крупных нарвских предприятий, изготавливавшего высокотехнологичную продукцию: от военного и космического оборудования до первых в Эстонии компьютеров, а также об их семьях. Всего для спектакля постановщик Мари-Лийз Лилль и ее коллега, автор сценария Пирет Яакс опросили около двадцати нарвитян в возрасте от 15 до 85 лет. Они продолжают искать и новых героев. По словам Лилль, из Таллинна взгляды и мнения жителей Нарвы кажутся чем-то монолитным, но на деле они очень разнообразны. Премьера постановки о работниках «Балтийца» состоится на театральном «Фестивале Свободы», который пройдет 15-19 августа на нескольких площадках в Нарве, спектакль будет сыгран на эстонском языке.

Кажется, что завод «Балтиец» и его работники – не самая очевидная тема для спектакля в 2025 году. Что для вас значит этот завод и его люди? О чем эта история?

Да, для меня самой это не самая очевидная история – делать «спектакль про завод». Поэтому, конечно, это не рассказ о конкретном предприятии. Завод для меня – символ определенного времени, начавшегося после Второй мировой войны, с советской оккупацией Эстонии. Мы хотим рассказать историю людей, приехавших сюда после войны. Кем они были? Как и почему оказались в этом месте?

Когда мы смотрим на Нарву, мы видим город, в котором раньше говорили по-эстонски, дети учились на эстонском, но после войны все кардинально изменилось. Сегодня более 90% жителей – русскоязычные. Этот спектакль – попытка понять, как это произошло, почему люди приехали, что они думали о месте, в котором оказались, и как оно изменилось (или нет) с тех пор. И это не только история Нарвы – таких людей много и в других местах. Кроме того, это спектакль не только о прошлом, но и о современности. Меня пугает количество людей, которые поддерживают Путина, или, скажем так, «думают по-российски», и конечно, они есть в том числе в Нарве. Хотя говорить по-русски – не значит «думать по-российски». Все не так просто, и это не зависит просто от этнического происхождения человека. Пьеса называется «Внутренний климат». Для меня это о том, какой климат – внутренний – существует в нашей маленькой стране и как мы друг друга воспринимаем сегодня, на фоне войны в Украине. И все же почему вы выбрали именно «Балтиец» как точку входа в эту историю? Это мог быть и другой завод. Дело не в конкретном месте, а в жизнях, связанных с ним. Но мы играем спектакль в бывшем здании «Балтийца», где сейчас находится в том числе культурный центр Vaba Lava, и это дает дополнительную связь между прошлым и настоящим. Я могла бы выбрать Кренгольм, но «Балтиец» к тому же связан с темами, которые сегодня, к сожалению, снова актуальны. Там изготавливали в том числе военное оборудование, технологии для космоса, а до переезда в Силламяэ часть работников даже трудилась над проектом советской атомной бомбы. Это заставляет задуматься: знали ли люди, над чем работают? И понимаем ли мы сами, над чем работаем сегодня? Эта история – попытка понять, как не допустить, чтобы мир взорвался. Кажется, сейчас мы ближе к этому сценарию, чем были последние несколько десятилетий. Горячие новости Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров Кто больше выигрывает от гибкого трудового договора – работник или работодатель? Во сколько Enefit Green обошлась биржевая блажь KM Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал

Бывшие корпуса завода «Балтиец» в Нарве. Foto: Николай Андреев

Сейчас я продолжаю искать героев для спектакля. Все, с кем мы говорили, оказались очень приятными, образованными людьми, которые сегодня поддерживают свободу и хотят жить в Европе. Но мне бы хотелось показать и другие точки зрения. Я знаю, что в Нарве есть люди с иным взглядом на вещи.

Возможно, они просто боятся говорить?

Конечно. Когда к тебе приходит эстонский режиссер и предлагает рассказать свою историю, я бы на их месте тоже, возможно, отказалась. Мы сейчас ищем, как наладить диалог. Мы в Таллинне любим думать, что Нарва – это монолитная, единомыслящая община. Но это не так. Даже если твоя семья приехала сюда работать во времена СССР, твои внуки могут свободно говорить по-эстонски и думать совершенно по-другому, иметь не советские ценности. И разнообразие – это красиво.

Почти все вспоминающие советскую эпоху говорят о том, как тогда все было хорошо: работа, вечеринки, солнце светило. Это нормально – мы все вспоминаем молодость с теплотой. Но как режиссер я должна быть осторожной. Потому что встает вопрос: какой ценой это все было возможно? Что значило такое «счастье» для тех, кого депортировали, например, в 1949 году?

Цена «советского счастья» и эстонской независимости

Нет ли тут парадокса: люди, которых вы опрашивали, по вашим словам, образованные, прогрессивные, рады жить в свободной стране – и все равно скучают по «советскому счастью»?

Такова человеческая психология. Она не линейна. Побеседовав со своими героями, я стала лучше понимать, почему многие в Нарве считают, что после 1991 года все стало хуже. Мы, эстонцы, удивлялись: как можно жалеть о советском прошлом? Но в таких индустриальных городах, как Нарва, люди действительно многое потеряли – работу, смысл, уверенность. Конечно, в 90-х это было и в других городах – и бедность, и разруха, и безработица.

Разница в том, что у эстонцев была цель – независимость. Мы страдали, но понимали зачем. А у многих русскоязычных не было чувства этой «высокой цели», и они просто чувствовали потерю. Сейчас, возможно, они понимают, что жить в Европе лучше, чем в России. Тогда – нет. А боль от потерь была вполне реальной.

Какие вопросы вы обычно задавали героям?

Начинаем с детства: где родились, как оказались в Нарве. Потом переходим к личным темам: как выглядел обычный день, как встретили супруга, о чем мечтали, что изменилось после 1991-го, как воспринимают войну в Украине. Начинаем с прошлого, но в основном это все-таки пьеса о настоящем.

Было ли для вас что-то совершенно неожиданное в этих интервью?

Один мужчина рассказывал мне как служил в советской армии. И его часть отправили «на уборку» на территорию, где испытывали ядерное оружие. Он описал, как шел по пустыне, оставшейся после взрыва – вокруг только песок и камни, на которых больше ничего не росло. И сослуживец сказал ему: «Возьми лопату, ты увидишь зачем». И когда они вошли на полигон, из земли вылезли громадные мутировавшие змеи. И чтобы пройти дальше, нужно было их убивать лопатой. Он сказал: «Вот к чему ведет война». Этот образ – рукотворной пустыни с огромными змеями – очень мне запомнился.

Нарва в поисках смысла жизни

С каким чувством, вы рассчитываете, зрители, в том числе нарвитяне, выйдут после вашего спектакля?

С надеждой. Мы критикуем слепую ностальгию, но есть молодежь в Нарве, которая меня вдохновляет. Некоторые говорят: да, я уеду учиться, но потом вернусь и сделаю что-то, чтобы людям не хотелось отсюда уезжать. Это чувство ответственности у людей в 15-16 лет дает мне веру в будущее.

Больших советских заводов, «гигантов индустрии» не стало. Каким может быть новый «смысл жизни», большая цель Нарвы? Ведь то чувство потери, о котором говорят ваши герои, это, наверное, в том числе потеря цели – ощущения себя как части движения к чему-то большему.

Я думаю, что большой целью для Нарвы могло бы стать то, чтобы люди перестали хотеть уехать оттуда. Чтобы все, что им нужно, можно было найти там. Например, мои дети обожают ездить в Кивиыли, в парк приключений. Ничего подобного в Таллинне нет, а в Ида-Вирумаа – пожалуйста.

Почему бы не построить в Нарве что-то подобное – крутой центр экстремальных видов спорта, связанный с культурой, уличным танцем и искусством? Чтобы дети со всей Эстонии приезжали туда с самокатами, крутили трюки. Нам нужно мечтать конкретно, а не абстрактно, но мечтать смело.

Читать еще 28.07.23, 15:10 На фестивали в Нарву приезжает в разы больше людей, чем есть мест в отелях Когда спрашиваешь героев: «О чем вы мечтаете для Нарвы?» отвечают: «Нужно побольше рабочих мест». Но каких? Старые заводы, загрязняющие природу, нам едва ли нужны, да и воскресить их уже невозможно. Нам нужны конкретные мечты: скажем «сделать Нарву столицей стартапов», привести туда IT-фирмы, фестивали, новые формы экономики. Нарва – это пограничный город, это еще одна тема. Почему бы не запустить здесь кинофестиваль о жизни на границе? Думаю, свой кинофестиваль – одна из тех вещей, которых Нарве не хватает.

“Мы критикуем слепую ностальгию, но есть молодежь в Нарве, которая меня вдохновляет” Foto: Алексей Шишкин

То, что в Нарве теперь есть филиал Tallinn Music Week, проходят фестивали, в том числе наш театральный «Фестиваль свободы» – это шаги в правильном направлении.

Для того, чтобы мечтать масштабно, нужны инвестиции. Но у инвесторов есть опасения перед Нарвой – не в последнюю очередь из-за близости России. Как с этим быть?

Да, вопрос безопасности, конечно стоит. Вот только стоит он во всей Эстонии. Я не думаю, что, начнись война, в Таллинне, да и вообще в Балтийских странах будет сильно безопаснее, чем в Нарве. Мы все рискуем: и все-таки жизнь продолжается, мы ухитряемся как-то каждый день ходить на работу. Так почему бы не делать что-то и в Нарве? Даже если всем нам суждено погибнуть, почему бы не пожить как следует перед этим?