  • OMX Baltic0,14%295,97
  • OMX Riga0,1%921,33
  • OMX Tallinn−0,07%2 004,94
  • OMX Vilnius0,2%1 236,09
  • S&P 500−0,32%6 481,5
  • DOW 30−0,48%45 400,86
  • Nasdaq −0,03%21 700,39
  • FTSE 1000,06%9 213,36
  • Nikkei 2251,45%43 643,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,39
  • 08.09.25, 06:00

«Умные» автомобили привезли комфорт, новую сферу бизнеса и неожиданные способы обмана

Автомобили становятся все более умными, и это уже сказывается на страховании и расследовании аварий, а еще – открывает новые направления бизнеса. Возникает спрос на настройку камер, радаров и лидаров. Параллельно теневые умельцы меняют заводские настройки, чтобы выжимать из двигателей больше мощности или даже не платить за машину по подписке.
Инга Силлат и Олег Троянов на фоне радарной мишени, по которой настраивается автомобильный радар.
  • Инга Силлат и Олег Троянов на фоне радарной мишени, по которой настраивается автомобильный радар.
  • Foto: Николай Андреев
С 2018 года все продаваемые в ЕС новые машины должны уметь самостоятельно сообщать экстренным службам, что попали в аварию, а с 7 июля 2024 года – видеть знаки и сбрасывать скорость, если водитель ее превышает. То есть, элементы продвинутой системы помощи водителю (ADAS), которые раньше входили только в дорогие комплектации, стали обязательными для всех. А значит, спрос на их обслуживание должен расти.
Так рассудили Инга Силлат и Олег Троянов, совладельцы нарвской компании Glassninjas, когда год назад выяснили, что в Ида-Вирумаа настройкой автомобильных камер и радаров никто не занимается. Начав работу в Нарве, теперь они готовятся открыть филиал в Таллинне.

В начале были витражи

Три года назад Инга и Олег с помощью субсидии от Кассы по безработице выкупили оборудование у своего бывшего работодателя и открыли собственный стекольный бизнес. Олег 15 лет занимается установкой автомобильных стекол, Инга – мастер по витражам и по стеклу в интерьере.

Статья продолжается после рекламы

Одну из первых работ фирмы можно увидеть в нарвской ратуше – там витраж отделяет кафе на первом этаже от соседнего помещения. Это не составной витраж из цветных стекол, а заливной: огромный «принтер» обозначает контуры рисунка на цельном стекле, а затем Инга вручную заливает участки рисунка краской.
По ее словам, бизнес оказался успешным. Много заказов приходит на зеркала, стеклянные кухонные фартуки, в частные дома заказывают витражные перегородки, на праздники заказывают стеклянные подарки.
Стеклянные изделия Инги Силлат в ее мастерской.
  • Стеклянные изделия Инги Силлат в ее мастерской.
  • Foto: Николай Андреев
Но год назад бизнес-партнеры решили расширить услуги по установке автомобильных стекол. В современных машинах за стеклом стоит умная камера, которую после замены стекла нужно калибровать. А этого часто не делают.
Олег и Инга закупили специальное оборудование Bosch и своими руками привели в порядок гараж в историческом здании пожарного депо около Нарвского замка. Только гладкий бетонный пол по требованиям Bosch заливали строители, и он обошелся в 5 тысяч, а всего открытие нового направления бизнеса потребовало около 30 тысяч евро.
«Надеюсь, что ставка сыграет, и рынок действительно будет расширяться», – говорит Олег. Пока на этом рынке немного и конкурентов, и клиентов.
Следует интервью с предпринимателями.

Физические проблемы «умных» автомобилей

Олег: Когда здесь появилась возможность снять гараж (изначально он был занят) мы решили, что если есть навыки и опыт 15 лет в этой сфере, то можно найти нишу, которой здесь не хватает. Мы проанализировали, и оказалось, что по автостеклам здесь представлены фирмы, а фирмы, которые бы оказывали полный спектр услуг, в том числе с калибровкой – нет. Причем мы настраиваем всю систему помощи водителю, в том числе радары, камеры, этого здесь не оказалось вообще.
Какие-то автодилеры это предлагают, но к ним очередь по два месяца и, в основном, они в Таллинне или ближе к нему. И дилер занимается только своей маркой машин. Поэтому мы решили попробовать покрыть в Нарве вот этот сегмент – настраивать всю систему помощи водителю, в том числе радары и все, что есть в машине.

Статья продолжается после рекламы

А что, собственно, есть в машине? Что входит в систему помощи водителю?
Инга: На лобовом стекле можно видеть окошки с камерами, есть радары, которые расположены на бампере или на решетке радиатора. Даже на зеркалах могут быть камеры с обзором 360 градусов, они показывают вам вид машины сверху, когда вы паркуетесь. Парктроник, в принципе, тоже сюда относится - это уже более старая и привычная система.
Олег: С 24-го года все новые машины, продаваемые и собираемые в Евросоюзе должны быть оснащены системой помощи водителю. Раньше это было в дорогой комплектации, но сейчас эта система будет по умолчанию даже в самой простой машине. Не вся полностью, потому что это дорого. Те же радары не будут у всех стоять, но камера на лобовом стекле уже сейчас у любой новой машины есть.
Что дает система помощи водителю? Это удержание в полосе. То есть она спасает от непреднамеренного съезда с полосы. Это индикация о возможном столкновении. То есть, если просто камера, она сообщит за мгновение, что будет столкновение. Если есть радар, машина сама затормозит. Есть радары, которые отвечают за слепые зоны – мы сейчас не о парктрониках, а именно об активной системе, которая возьмет на себя управление машиной, и она вам просто не даст совершить опасный маневр. То есть, если вы уснули в дороге, на встречную полосу вы не выедете с этой системой. А при определенных работах, допустим, при замене лобового стекла, есть требование перенастраивать камеру.
Если машина была в аварии, снимали и ставили радар, его тоже надо калибровать, иначе он может просто не заметить препятствия. То есть чем это грозит? Вы можете ехать на адаптивном круиз-контроле, а он может на обочине выцепить объект, который не связан с вашей поездкой, и экстренно оттормозиться. Ну, это будет просто легкий испуг. А может, наоборот, радар не заметит машину и не затормозит.
Для настройки радаров разных марок автомобилей используются разные мишени.
  • Для настройки радаров разных марок автомобилей используются разные мишени.
  • Foto: Николай Андреев
У самых последних моделей машина еще и мониторит водителя. То есть, камеры, которые направлены в салон, оценивают внимательность водителя, видят, если он засыпает или потерял сознание. Новый Volkswagen, если вы теряете сознание, попытается вас разбудить – подергать ремнем. Если вы не реагируете, машина берет управление на себя, включает поворотники, паркуется на обочине, включает аварийку и разблокирует всю машину, чтобы к вам был доступ, и может еще сигналить. Многие машины сами вызывают службу спасения.
Работоспособность всей этой сложной электроники нужно как-то проверять?
Олег: Идет обсуждение, что это когда-то станет обязательным и даже на техосмотре будут проверять работоспособность этой системы. Но на данный момент в законодательстве такого нет.

Статья продолжается после рекламы

Но если машина новая, на гарантии, то за камеры и радары отвечает производитель?
Олег: Нет, смотрите, какая ситуация получается. Когда машина выходит с завода, она первично откалибрована полностью – заводом-изготовителем. В дальнейшем, когда человек ее эксплуатирует, рано или поздно наступают моменты, когда, например, прилетел камень и нужно заменить стекло. После замены стекла, как говорит производитель этой машины, ему уже неизвестно, настроена ли эта система.
Причем вы как клиент не заметите разницы, если у вас на панели не будет выдавать ошибку. Но есть список работ, после которых систему нужно калибровать, – это не только замена стекла, но и развал-схождение, например.
Инга: А бывает так, что машина попала на кочку, встряхнулась, сместились какие-то приборы, и машина выдает ошибку и «кричит».
Олег: Но при небольшом смещении машина ошибку не выдает, она просто будет работать с погрешностью. И эта погрешность будет больше заметна на трассах, где большие расстояния.
Допустим, у BMW радары, в основном, расположены в нижней части бампера, практически волочатся по земле. И зимой проблема в том, что, если едешь по сугробам, ты срезаешь сугробы как раз этим радаром. Если он сместился слишком сильно, система полностью «выпадает в ошибку». И вы как хозяин машины видите, что у вас просто перестает работать адаптивный круиз-контроль. На глаз радар не выставить, только на специализированном оборудовании.

Расширение из Нарвы в столицу

Филиал в Таллине вы открываете, убедившись, что в Нарве бизнес пошел? Или это еще непонятно?
Инга: Здесь однозначно бизнес пошел. Сначала, естественно, он шел медленно. Люди осторожные – они сначала приходят, приезжают, узнают, о чем-то спрашивают и только потом уже принимают решение. Но что касается автомобильного стекла, с учетом опыта Олега у нас уже есть свое имя, узнаваемость и определенный вес. Например, видела, что в интернете человек спрашивал, где можно сделать тонировку в Нарве, и из девяти комментариев шесть ссылаются на нас.

Статья продолжается после рекламы

У меня сложилось впечатление, что ваша главная трудность в том, что ваши потенциальные клиенты не знают, что они ваши потенциальные клиенты. Как вы решаете эту проблему?
Инга: На самом деле, мы решаем ее постоянно, мы постоянно всем рассказываем об этом, многие люди даже не знают, что это такое. В ближайшие несколько месяцев мы планируем провести бесплатные инфодни для клиентов – можно будет прийти и послушать лекции, какие виды систем помощи водителю есть, за что они отвечают, что делать, если что-то вышло из строя и так далее.

Комфорт по подписке тоже могут взломать

Выходит, что это новый рынок, который будет расти по мере того, как старые машины будут заменяться на новые.
Инга: Да, однозначно. Старые машины будут заменяться. И системы помощи водителю тоже не стоят на месте, они тоже совершенствуются. Я думаю, лет через 15 будут уже совсем другие системы, дающие такой комфорт, что можно будет даже вздремнуть за рулем.
Автопилоты в каком-то начальном виде уже существуют и развиваются. А что еще модного появляется для ручного вождения?
Инга: Подписки.
Олег: У некоторых производителей сейчас все по подписке. Даже наше оборудование – по подписке. То есть, мало его купить, пройти обучение, нужна еще и подписка.
На современных машинах, допустим, на BMW камера на лобовом стекле идет вместе с машиной, но адаптивный дальний свет, которым камера управляет – по подписке. То есть, физически все это есть, но если ты эту функцию хочешь включить, ты обращаешься к дилеру и платишь определенную сумму, чтобы это активировать. Тот же подогрев руля может быть по подписке.

Статья продолжается после рекламы

А почему, чтобы использовать собственное оборудование, нужно платить за подписку?
Олег: Когда ты делаешь диагностику на совсем новой машине, ты авторизуешься, мы – через сервис Bosch. В какой-то момент тебя, например, могут попросить открыть капот, чтобы доказать, что ты действительно около машины. И в машине остаются данные, что это ты ее открыл, ты выполнял работу.
Олег Троянов рассказывает, что специалисты Bosch могут подключаться к своему оборудованию удаленно из другой страны, участвовать и контролировать калибровку автомобильных радаров.
  • Олег Троянов рассказывает, что специалисты Bosch могут подключаться к своему оборудованию удаленно из другой страны, участвовать и контролировать калибровку автомобильных радаров.
  • Foto: Николай Андреев
Тут цель не в том, чтобы с людей за подписки брать деньги, а в безопасности – чтобы нельзя было удаленно вскрыть машину. В интернете есть ролики, как человек удаленно мог взять управление чужой машиной, когда эти системы только появлялись. Современные производители с этим борются, и уже просто так ты этого не сделаешь.
А сами водители еще не научились взламывать системы, которые в машине доступны только по подписке?
Для России все эти системы дистанционно отключили. Но, насколько я знаю, на «Мерседесах» умельцы все это научились включать обратно, естественно, без ведома того же Mercedes и его дилеров. Не знаю, каким образом, но нашли какие-то варианты. Идет постоянная борьба: как только изобретают какое-то «оружие», изобретают и противодействие ему.
Поэтому, я думаю, когда подписка примет массовый характер, а особенно, когда эти новые на сегодня машины станут уже очень старенькими, прекратится поддержка старых автомобилей, как происходит с программным обеспечением. И с этого момента появится, как мне кажется, сегмент, который будет продавать услуги, чтобы включить эти машины заново.
Есть же сейчас чип-тюнинг, когда добавляют функции, которые урезаны, разблокируют дополнительную мощность двигателя. Но государства сейчас начинают очень сильно заботиться об экологии, и системы вроде AdBlue и EGR, которые улучшают выхлоп до Евро-6, теперь проверяют на техосмотрах.
Я слышал от коллег, что в Германии при обнаружении изменений не только возвращают программное обеспечение в исходное состояние, но дилер еще и ставит на него блок, чтобы человек не смог с ним ничего сделать.

Статья продолжается после рекламы

И раз уж системы помощи водителю ввели на законодательном уровне, наверное, их тоже начнут как-то более серьезно проверять. Они помогают снизить аварийность, с ними меньше выплат страховым компаниям, меньше смертей на дорогах, меньше ущерба. Я думаю, страховые компании тоже научатся как-то проверять, была ли машина в момент аварии настроена правильно.
Технических возможностей контроля теперь тоже стало больше?
Сейчас, если современная машина попадает в аварию, условия аварии записаны в «черном ящике». И если ваши показания отличаются от записи, скорее всего, ущерб не будет компенсирован или будет компенсирован в меньшем объеме. Мы общаемся со страховыми компаниями, у них массовые случаи, когда им говорят одно, а по факту оказывается другое. Например, если в момент аварии машина ускорялась, были отключены системы противозаноса и другие, которые помогают удержать машину – ну, водитель решил «навалить бочком», страховых выплат не будет. А может быть еще и обвинение в мошенничестве.
И наоборот, в Германии были судебные прецеденты, когда человек попадает в аварию, и с точки зрения полиции он виноват. Но он предъявляет претензии автомастерской, что после какого-то ремонта его систему помощи водителю не привели в надлежащее состояние. В Эстонии я о таком не слышал, но раз это прямо касается выплат от страховых фирм, я думаю, они за это возьмутся.
Инга: Поэтому мы даем каждому клиенту протокол калибровки и просим хранить его с любовью и нежностью.
