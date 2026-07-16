Прибыль производителя известняка сократилась вдвое

Известковый завод Nordkalk в Ракке не работает с февраля 2022 года.
Foto: Sten Semjonov
Если в рекордном 2022 году выручка Nordkalk составляла почти 23 млн евро, то в прошлом году – лишь 12,4 млн евро. Столь низкой выручки компании не было с 2013 года. По сравнению с 2024 годом прибыль сократилась на 50,9%, до 1,113 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Шведский промышленный концерн Hanza, акции которого котируются на бирже, продает два своих завода в Финляндии и сосредоточит производство на третьем предприятии. После объявления этой новости акции компании пошли вниз.
Не успели жители Эстонии забыть об отключении от сети БРЭЛЛ, как над энергобезопасностью страны нависла новая угроза – падающие дроны. ДВ опросили местных предпринимателей, готовы ли они к риску блэкаутов.
По общему убеждению Карл Кадак был одним из богатейших людей Эстонии, но никто даже приблизительно не знал, сколько у него денег: предприниматель строго следил, чтобы его капитал формально не превышал 990 000 крон, не желая платить налоги по повышенной ставке. Все операции за полвека, со старта бизнеса в 1883-м до смерти в 1940-м, он проделывал в уме: за долгую жизнь бизнесмен так и не научился читать и писать.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.