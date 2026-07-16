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Прибыль производителя известняка сократилась вдвое

Выручка производителя известняка Nordkalk AS в прошлом году снизилась до минимального уровня за последние 12 лет, а операционная прибыль компании сократилась более чем вдвое.
Известковый завод Nordkalk в Ракке не работает с февраля 2022 года.
  • Известковый завод Nordkalk в Ракке не работает с февраля 2022 года.
  • Foto: Sten Semjonov
Если в рекордном 2022 году выручка Nordkalk составляла почти 23 млн евро, то в прошлом году – лишь 12,4 млн евро. Столь низкой выручки компании не было с 2013 года. По сравнению с 2024 годом прибыль сократилась на 50,9%, до 1,113 млн евро.
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