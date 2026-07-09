Богатые запасы полезных ископаемых сорвали планировку. Волостной старейшина: тогда назовем волость карьером
Геологическая служба Эстонии сообщила общественности, что добыча фосфоритов не состоится, но в то же время она недовольна общей планировкой Раквереской волости, который, по ее мнению, ухудшает сохранность месторождений как пригодных для разработки.
Предприниматель и крупный собственник Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман убежден, что добыча фосфоритов представляет собой колоссальную возможность для экономики Эстонии. Он считает, что эту добычу можно организовать без каких-либо серьезных рисков для экологии и населения.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.