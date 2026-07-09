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Богатые запасы полезных ископаемых сорвали планировку. Волостной старейшина: тогда назовем волость карьером

Геологическая служба Эстонии сообщила общественности, что добыча фосфоритов не состоится, но в то же время она недовольна общей планировкой Раквереской волости, который, по ее мнению, ухудшает сохранность месторождений как пригодных для разработки.
Геологическая служба Эстонии, похоже, хочет, чтобы почти вся Раквереская волость превратилась в такую же территорию, как карьер Ару-Лыуна на северной окраине волости, недалеко от города Кунда.
  • Геологическая служба Эстонии, похоже, хочет, чтобы почти вся Раквереская волость превратилась в такую же территорию, как карьер Ару-Лыуна на северной окраине волости, недалеко от города Кунда.
  • Foto: Kunda Nordic Tsement
Нынешняя Раквереская волость возникла в ходе административной реформы при слиянии волостей Сымеру и Раквере в 2017 году, и вот спустя 9 лет речь идет о первой общей планировке новой волости.
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