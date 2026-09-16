Строительство границы принесло компании из Выру рекордную выручку и прибыль

Ни одной компании не придется менять свою деятельность из-за угрозы беспилотников — государство обеспечит защиту от этой беды. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Таро в программе «В фокусе Äripäev».
На трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии между точкой пересечения границ Эстонии, Латвии и России и Лухамаа установили первые стационарные антидроновые устройства обнаружения и наблюдения.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.