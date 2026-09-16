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Строительство границы принесло компании из Выру рекордную выручку и прибыль

Занимающаяся дорожным строительством и разработкой карьеров компания Aigren в прошлом году резко увеличила выручку – до 19,8 млн евро, а прибыль достигла 1,8 млн евро.
«Немного удачи, удачное стечение обстоятельств и максимальные усилия с нашей стороны», – так подвел итоги успешного года Меэлис Кибена, основавший Aigren в 2002 году.
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