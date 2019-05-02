Акции Cleveron я в итоге не купил

Десятки эстонских инвесторов хотят купить акции производителя упаковочных роботов Cleveron. Мне их предложили сразу два человека.

Руководитель и главный акционер Cleveron Арно Кютт Фото: Андрас Кралла

Если на чистоту, то все началось с того, что кто-то в форуме LHV спросил, есть ли желающие купить акции Cleveron, после чего последовал целый поток желающих.

Cleveron - горячая нынче штучка. За последние пару лет вильяндиская фирма «выстрелила» и подписала спер-договоры с такими компаниями, как Walmart и Inditex.

Рост у предприятия сравним с ростом стартапа - 3-разовое увеличение в год. Если еще в 2016 году при обороте в 3 миллиона евро Cleveron заработал 0,2 миллиона убытков, то в прошлом году при обороте в 48 миллионов евро прибыль составила 7,6 миллиона.

Сколько стоит?

Поэтому и я написал свой мейл в форуме LHV. Весь процесс выглядел приблизительно так: я сказал, что заинтересован, и спросил, по какой цене продают. Продавец со своей стороны спросил, сколько акций я возьму и по какой цене. Я снова спросил, по какой цене он все-таки продаст. Он снова спросил, какова моя максимальная сумма. Я тогда ответил, что более, чем на 10 000 евро, не рассчитываю.

После этого я прождал пару дней. За это время Мадис Мюур написал в блоге, что продаст мне одну акцию за 3000 евро. То есть, получается, что он оценивает рыночную стоимость Cleveron в 762 миллиона евро. После этого пришел ответ и от первоначального продавца: 4 акции по цене 2500 евро за штуку. По этой цене капитализация компании составляет уже 635 миллионов евро.

Так как Cleveron не на бирже, то одной из проблем для меня стало определение границ цены. Какова реальная стоимость этой штуковины? С оценкой ситуации, как когда-то на настоящем базаре - справедливая цена определяется в ходе полемики и торговли. Я вспомнил, что в прошлом году Мадис Мюур писал в своем блоге, что он купил акции Cleveron приблизительно по цене 300 евро. У предприятия выпущено 254 050 акций, это значит, что Мюур их купил тогда, когда рыночная стоимость предприятия оценивалась приблизительно в 76 миллионов евро.

Я попытался самостоятельно оценить стоимость акции посредством метода дисконтированного денежного потока. Этот метод выглядит так. За основу берется прибыль на акцию за последние 12 месяцев, что в случае Cleveron - 30 евро. Затем следует установить коэффициент дисконтирования (проще говоря, стоимость денег). Я выбрал показатель 12% (ожидаемая доходность моего портфеля). Затем следует оценить, насколько в следующие пять лет прибыль предприятия может вырасти. Если предположить, что рост доходов в течение следующих пяти лет будет составлять 20% в год, то стоимость акции - 670 евро. Если же предположить, что прибыль будет ежегодно удваиваться на протяжении следующих пяти лет, то справедливая стоимость акции - 7500 евро.

Одним словом, нужно обладать даром ясновидца.

Смогу ли я говорить?

Я подсчитал, что 10 000 евро - это уже 1/3 доли рисковых инвестиций моего портфеля. И эти деньги окажутся заблокированы в неликвидном инструменте.

Став инвестором Cleveron, я, несомненно, получу доступ к непубличной информации. Я же в интересах прозрачности должен обо всем сообщать в своем блоге. Тут возникает конфликт.

Но наибольшее переживание у меня вызывает то, что я, как публичный деятель, могу получить цену, которую другим не предлагают, или смогу получить доступ к акциям, который для других будет ограничен. У меня изначально был принцип, совершать лишь те сделки, которые доступны всем эстонским инвесторам, и на тех же условиях, что и другие. Так игра будет оставаться честной. По этой причине акции Cleveron я в итоге не купил.

Но в будущем я, разумеется, этой сделки не исключаю!