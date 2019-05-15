Ещё минус 3000 евро в портфеле

Акции рыбного производителя Leroy Seafoods упали вчера на 7%.

Фото: Anti Veermaa

В результате мой портфель оскудел на 3000 евро.

Тревожный звоночек прозвенел ещё тогда, когда были обнародованы результаты предыдущего квартала. Операционная прибыль упала на 28% (составив 69 миллионов евро), а оборот - на 5,1% (475 миллионов евро).

Из-за жаркого климата в прошлом году сильно распространились водоросли, оставив рыб без кислорода. Из-за возросшего спроса цены на лосось сильно выросли. Акции Leroy взлетели в 2018 году на 88%, поднявшись с январских 42 норвежских крон до 79 крон к началу ноября. Благодаря производителям рыбы норвежская биржа была в прошлом году лучшей в Европе.

С ноября прошлого года акции Leroy упали на 26%. Впрочем, я по этой бумаге всё равно в плюсе на 138%.

Leroy - одна из самых волатильных акций в моём портфеле. Индекс её волатильности составляет 32%. Этот индекс показывает, на какую величину максимально отклонялась бумага от её среднего значения.

Также Leroy - самая торгуемая бумага моего портфеля. Я её покупал 5 раз по 100-350 акций, и 2 раза продавал по 200-210 акций.

Когда я покупал Leroy, инвестиционной идеей было получить часть роста прибыли, ожидавшегося от роста цен на лосось. Тогда P/E равнялась 8,4, сейчас - 9,9. Следовательно, предприятие по-прежнему хорошее.

В прошлом году оборот и прибыль падали, однако нынешний квартал по сравнению с прошлогодним выдался хорошим. Оборот вырос на 9%, а прибыль - на 33%. Это признак улучшения ситуации. У предприятия по-прежнему прочное финансовое положение, а доля собственного капитала - 59%.

Падения спроса на красную рыбу аналитики не предсказывают. Поэтому повода паниковать нет. Разве что дивиденды могли бы быть и лучше. За прошлый год заплатят 2 кроны на акцию, поэтому дивидендная доходность хуже, чем у конкурентов.