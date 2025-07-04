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  • 04.07.25, 08:24

Город решил расторгнуть контракт с фирмой, с которой недавно заключил договор

Горуправа Раквере заключила 15 мая договор с компанией, которая должна была осуществлять работы по благоустройству города. Однако в понедельник мэрия решила расторгнуть контракт с 31 июля.
В центре Раквере компания FSE Capital, предоставляющая услуги по озеленению и коммунальному обслуживанию, более-менее справлялась с поддержанием порядка, и даже в четверг днем работы продолжались, однако за пределами центра ситуация была гораздо хуже.
  • В центре Раквере компания FSE Capital, предоставляющая услуги по озеленению и коммунальному обслуживанию, более-менее справлялась с поддержанием порядка, и даже в четверг днем работы продолжались, однако за пределами центра ситуация была гораздо хуже.
  • Foto: Andres Pulver
Вице-мэр Раквере Керт Карус отметил, что это крайняя мера, которая указывает на серьёзные недостатки при выполнении договора.
Горуправа дала компании время на адаптацию, и до 26 мая нарушения не фиксировались. Тем не менее, регулярно указывалось на невыполненные работы и просили устранить недостатки.
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