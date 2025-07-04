Назад 04.07.25, 12:37 «Речь идет о банальной жадности»: новый удар по владельцам солнечных панелей может оказаться фатальным На днях крупнейший покупатель электроэнергии сообщил мелким производителям пренеприятное известие – с августа маржа за каждый проданный кВт-ч будет значительно выше. Таким образом парк солнечных панелей для некоторых может стать не прибыльной, а убыточной затеей.

Отключение балтийских стран от российской сети в феврале этого года привело к увеличению балансовых цен на электрорынке, что в итоге сильно ударит по мелким производителям электроэнергии.

Foto: Andras Kralla

Теперь своих клиентов «порадовал» концерн Eesti Energia (Enefit), сообщив, что с августа с каждого проданного в сеть кВт-ч они будут взимать 1,1 цента. Несмотря на небольшую цифру для многих владельцев солнечных парков это означает рост более чем на 1000% и заставляет их задаться вопросом: насколько теперь вообще целесообразно производить электроэнергию самостоятельно.

«У меня нет конкретных планов, но если контрагент в одностороннем порядке повышает свою долю прибыли в 10 раз, то есть на 1000%, сокращая вашу долю до минимума, то я не вижу смысла продолжать», – делится своими соображениями владелец парка солнечных панелей с мощностью 16 мВт-ч в год Яан Реккор.

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По его словам, в летние дни его парк производит около 100 кВт-ч в день, в большинстве случаев он вынужден продавать электричество в сеть по минимальной или даже минусовой цене. «За 100 кВт-ч Enefit хочет в будущем получать 1,1 евро вместо нынешних 10 центов. В лучшие дни летом я зарабатываю всего 3-4 евро, но обычно сумма близка к нулю», – приводит Реккор цифры, из которых следует, что после повышения маржи его и без того небольшие доходы могут превратиться в убытки. Первопричина – десинхронизация системы В письме, которое Eesti Energia прислала мелким продавцам электроэнергии, говорится о том, что из-за произошедшей в феврале десинхронизации, то есть отключения энергосистемы стран Балтии от российской сети, балансовые цены значительно выросли. Мы должны покрывать расходы за счет других клиентов. Санта Тохвер руководитель эстонского рынка Enefit По словам руководителя эстонского рынка Enefit Санты Тохвер, все производители, которые продают электроэнергию в сеть, должны участвовать в управлении балансом и покрывать связанные с этим расходы. «Если эти расходы не покрываются самим производителем, их должен покрывать кто-то другой – например, другие клиенты или системный оператор», – поясняет она необходимость повышения маржи для мелких производителей электроэнергии, которая до сих пор для них была очень низкой и не покрывала фактические расходы на балансировку. «До сих пор мы сами несли расходы, связанные с обслуживанием существующих клиентов, но в сегодняшней рыночной ситуации продолжать так больше нецелесообразно, и мы выступаем за честное и прозрачное ценообразование, при котором клиенты покрывают свои расходы, а не мы должны покрывать расходы за счет других клиентов», – добавляет Тохвер. Балансовая цена – это цена, которая формируется на рынке балансирования электросистемы в случае, если фактическое производство и потребление не соответствуют прогнозам, сделанным за день до этого. Если, например, производство солнечной энергии оказывается меньше или больше ожидаемого, оператор системы должен компенсировать дефицит или избыток за счет других производителей, накопителей или рынков, что зачастую недешево. Важно отметить, что дорогая балансовая цена затрагивает всех участников рынка, в том числе продавцов электроэнергии. Балансовая и биржевая цена на электроэнергию формируются на разных рынках, и может случиться так, что, хотя биржевая цена на электроэнергию равна нулю, из-за дисбаланса на рынке балансовой электроэнергии балансовая цена в некоторые часы может достигать тысяч евро. На проблему высоких балансовых цен отреагировали и другие закупщики электроэнергии. В частности, маржу для мелких производителей также повысил Terminal: «Сегодняшняя маржа производителей электроэнергии включает в себя расходы на поддержание баланса между потребителями и производителями. Но мы нашли возможность сохранить уровень цен на 0,9 с/кВт-ч», – прокомментировал ситуацию руководитель отдела электроторговли Electric Terminal OÜ Майт Куусалу. Глава отдела энергетической торговли Alexela Кальви Ныу также говорит, что из-за волатильности цен на балансовых рынках затраты на продажу электроэнергии солнечных парков на всем рынке выросли. По его словам, неясно, какие дополнительные сборы будут еще введены и лягут ли они на балансового оператора или клиента. «Если значительные колебания балансовых цен продолжатся, может возникнуть необходимость в корректировке маржи», – подтверждает и он изменение реалий на рынке. Горячие новости 01.07.25, 11:37 США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд 01.07.25, 06:00 Установщик солнечных панелей: «У меня есть свои цены, я не обязан их никому освещать» Строитель признал свою ответственность 01.07.25, 13:52 Перерождение после банкротства: на месте завода в Нарве планируется хаб для других заводов KM 18.06.25, 14:57 Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена

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Мелкие производители покрывают большой объем потребления домохозяйств В случае с Enefit повышение маржи затронет около 8000 клиентов, что составляет более половины портфеля мелких производителей Enefit. В прошлом году эти клиенты продали в сеть 471 000 МВт-ч, что покрывает годовое потребление электроэнергии примерно 118 000 средних домохозяйств. «За первые пять месяцев 2025 года было произведено 186 000 МВт-ч», – приводит статистику концерна Тохвер. По ее оценке, если клиент до сих пор продавал в сеть 1000 кВт-ч в месяц с маржой 0,8 цента/кВт-ч, то после изменения дополнительные расходы клиента составят около 3 евро в месяц. «Если прежняя маржа составляла 0 центов/кВт-ч, дополнительные расходы составят около 11 евро в месяц», – говорит руководитель эстонского рынка Enefit.

У крупных производителей есть преимущество

В то же время изменение маржи не повлияет на Enefit Green и других крупных производителей, поскольку они уже участвуют в балансовом управлении и покрывают свои расходы в соответствии с рыночными правилами, говорит Тохвер.

Полагаю, что таким образом Enefit забирает у меня половину моего заработка. Яан Реккор мелкий производитель

Крупные продавцы электроэнергии, несомненно, также несут более высокие затраты из-за роста балансовой цены, но у них может быть существенное преимущество. «Безусловно, в более выгодном положении находятся те продавцы, которые одновременно сами предоставляют услуги на балансовом рынке энергии, например, с помощью аккумуляторов. Цены высокие, а сроки окупаемости инвестиций короткие», – отмечает Куусалу из Terminal возможности крупных производителей использовать ситуацию на балансовом рынке в свою пользу.

«Если подходить к этому очень драматично, можно заподозрить сознательное выдавливание с рынка мелких производителей. Я полагаю, что таким образом Enefit забирает у меня половину моего заработка», – в свою очередь высказывает свои опасения и подозрения мелкий производитель Реккор.

Бессрочные договоры не дают гарантий

«Ну, я же не выброшу теперь свой парк солнечных панелей», – говорит другой мелкий производитель электроэнергии Сигрид Пайсте, которой в августе 2020 года парк установил концерн Eesti Energia.

По ее словам, выбор пал на Eesti Energia в первую очередь потому, что концерн предложил ей нулевую маржу при покупке электричества. В бессрочном договоре, с которым ознакомились ДВ, в графе «Цена за электричество» значится «Часовая цена на бирже Nord Pool Eesti минус маржа 0,00 цента/кВт-ч».

Это, конечно, прекрасно, что государство таким образом поддерживает нашу зеленую энергию. Это нонсенс! Сигрид Пайсте мелкий производитель

После изменения маржи, по словам Пайсте, она, видимо, будет еще и доплачивать за продаваемое электричество, если цена на бирже будет нулевой или минусовой. «Это, конечно, прекрасно, что государство таким образом поддерживает нашу зеленую энергию. Это нонсенс!» – восклицает она.

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В договоре действительно значится, что покупатель имеет право менять цену до двух раз в год. Однако в этом случае клиенту об этом необходимо сообщить не менее чем за 45 дней и на принятие решение ему дается 30 дней. Однако в недавнем письме, которое вместе с другими мелкими производителями получила и Пайсте, речь идет о других, более коротких сроках.

В Eesti Energia отметили, что для таких клиентов, как Пайсте, изменения будут происходить в соответствии с условиями их договора. «Если клиент заключил договор на особых условиях, например, с маржой 0 центов/кВт-ч и обязательством уведомления за 45 дней, мы выполним договор в соответствии с согласованными условиями», – сказала Тохвер, не пояснив, почему такие клиенты получили письмо с указанием стандартных условий.

Читать еще 25.01.23, 08:36 Eesti Energia выдвинула ультиматум: соглашайтесь на повышение цен или давайте электричество бесплатно У Alexela и Terminal также заключены договоры с особыми условиями для клиентов. Размер предлагаемой маржи, по словам представителей обеих компаний, зависит от исторического профиля потребления, производства объемов электроэнергии и периода, на который заключен договор. «До сих пор Terminal не изменял размеры маржи в бессрочных договорах клиентов, и по возможности мы будем придерживаться этого», – попытался обнадежить Куусалу. Надежд все меньше Первые два года, когда цены на энергоносители из-за начала войны в Украине, помогли Сигрид Пайсте значительно сэкономить на расходах на электроэнергию. «У меня довольно большое потребление, около 10000-11000 кВт⋅ч в год. Но благодаря парку в 2021 году мне пришлось доплатить лишь около 80 евро», – вспоминает она, добавляя, что результаты двух последних лет были уже хуже. «Немного помогла поддержка возобновляемой энергии. Это 300-400 евро в год. Но это же тоже срочный договор», – говорит Пайсте. Яан Реккор также упоминает действующие субсидии для производителей зеленой энергии, выплачиваемые Elering. «Если они однажды решат в одностороннем порядке расторгнуть договор, то я не вижу смысла продолжать», – добавляет он.

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Смогла ли бы спасти ситуацию установка аккумуляторов, Пайсте точно не знает, поскольку глубоко не изучала этот вопрос, но, очевидно, это один из немногих оставшихся вариантов для мелких производителей в сложившейся ситуации. «В хорошие дни я произвожу до 70 кВт-ч, при этом потребляю 10-20, не больше. Было бы разумно аккумулировать. Очевидно, я начну это делать», – заключает она.

На мой взгляд, речь идет скорее о проблеме доверия. О банальной жадности. Яан Реккор мелкий производитель

В то же время Реккор не считает аккумуляторы хорошим решением в условиях, когда ситуация находится «во власти непредсказуемого рынка»: «Цены на накопители в настоящее время завышены, а объемы ничтожны, поэтому пока не имеет смысла их приобретать».

Но, по его мнению, нынешняя проблема куда глубже и серьезней.

«Меня, на самом деле, оскорбляет такая односторонняя агрессия. К сожалению, я все чаще наблюдаю это в нашей стране. Поэтому, на мой взгляд, речь идет скорее о проблеме доверия. О банальной жадности», - резюмирует Реккор.