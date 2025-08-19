Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%297,11
  • OMX Riga0,18%918,3
  • OMX Tallinn0,49%2 026,77
  • OMX Vilnius0,08%1 218,68
  • S&P 500−0,59%6 411,37
  • DOW 300,02%44 922,27
  • Nasdaq −1,46%21 314,95
  • FTSE 1000,31%9 217,54
  • Nikkei 225−1,51%42 888,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,65
  20.08.25, 12:28

Инвестор Тоомас: настало время продать акции Coop Pank

После публикации июльских результатов банков я внимательно изучил финансовые показатели LHV и Coop Pank и обнаружил, что доходность акций Coop Pank значительно ниже моей цели, что побуждает к действию.
Прибыль Coop Pank демонстрирует явный нисходящий тренд, который ожидаем при снижении процентных ставок, но по сравнению с конкурентом он оказался более резким.
  Прибыль Coop Pank демонстрирует явный нисходящий тренд, который ожидаем при снижении процентных ставок, но по сравнению с конкурентом он оказался более резким.
  • Foto: Liis Treimann
Известно, что в текущих условиях процентные доходы и чистая прибыль банков страдают из-за падения ставок, но один банк держится значительно лучше другого. Кроме того, я был неприятно удивлен, когда посмотрел на доходность, которую мне предлагал каждый из банков. Картина оказалась далеко не радужной и заставила задуматься о продаже.
