Инвестор Тоомас: настало время продать акции Coop Pank
После публикации июльских результатов банков я внимательно изучил финансовые показатели LHV и Coop Pank и обнаружил, что доходность акций Coop Pank значительно ниже моей цели, что побуждает к действию.
Прибыль Coop Pank демонстрирует явный нисходящий тренд, который ожидаем при снижении процентных ставок, но по сравнению с конкурентом он оказался более резким.
Известно, что в текущих условиях процентные доходы и чистая прибыль банков страдают из-за падения ставок, но один банк держится значительно лучше другого. Кроме того, я был неприятно удивлен, когда посмотрел на доходность, которую мне предлагал каждый из банков. Картина оказалась далеко не радужной и заставила задуматься о продаже.
