Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • 11.10.25, 12:29

DHL Express вновь признан лучшим работодателем Европы

Международный исследовательский институт Great Place to Work® и журнал Fortune уже пятый год подряд признают DHL Express лучшим работодателем Европы.
Сотрудники DHL Express во время велосипедной кампании в поддержку местной благотворительной организации, помогающей детям.
  • Сотрудники DHL Express во время велосипедной кампании в поддержку местной благотворительной организации, помогающей детям.
  • Foto: DHL Express
«Признание DHL Express лучшим работодателем Европы пятый год подряд по версии Great Place to Work – это исключительная честь и свидетельство энтузиазма, преданности делу и силы духа наших выдающихся сотрудников по всей Европе», – заявил генеральный директор DHL Express Europe Майк Парра.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 17.08.25, 14:23
ТОП 40 курьерских компаний: где в I квартале платили самые высокие зарплаты?
Надежный сотрудник — главный залог успеха курьерской компании, поэтому конкуренция за кадры в этом секторе очень высока. Но ценный работник хочет и достойной оплаты.
Новости
  • 30.07.25, 17:10
Скандал в Польше: логистических гигантов, включая DPD и DHL, обвиняют в гринвошинге
Польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) обвиняет в гринвошинге (greenwashing) крупную платформу электронной торговли и три курьерские компании. Надзорный орган утверждает, что те вводили потребителей в заблуждение заявлениями о своей экологической ответственности.
  • KM
Юбилей
  • 28.01.22, 12:03
Международная компания курьерской доставки DHL Express: сектор курьерских услуг переживает фазу активного развития и роста
Оператор глобальной курьерской доставки, консультирующий предприятия интернет-торговли, DHL Express Estonia AS скоро отметит 30-летие своей деятельности. Исполнительный директор компании Кристина Лаанеотс утверждает, что в последние годы наблюдается интенсивное развитие и рост всего сектора.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
2
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
3
Новости
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
4
Эпицентр
  • 10.10.25, 08:39
На топливном рынке идет ценовая война: «Это психологическое изматывание»
5
Новости
  • 09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
6
Подсказка
  • 10.10.25, 06:00
Сколько стоит хорошее образование и где взять на него денег

Последние новости

ТОП
  • 11.10.25, 15:19
ТОП розничных торговцев: на вершине рейтинга – продавцы товаров для дома и интерьера
Новости
  • 11.10.25, 13:52
Голоса избирателей пытаются заполучить кандидаты с сомнительным прошлым
Новости
  • 11.10.25, 12:29
DHL Express вновь признан лучшим работодателем Европы
Новости
  • 11.10.25, 11:23
Michelin признал один из таллиннских отелей лучшим в мире
Биржа
  • 11.10.25, 10:15
Торговая война между США и Китаем: еще одна компания по производству микрочипов оказалась под следствием
Новости
  • 10.10.25, 18:52
Трамп хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
Новости
  • 10.10.25, 18:33
Наблюдатели требуют сменить ключи электронной системы голосования
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Сейчас в фокусе

Обучение в США и Великобритании – одно из самых дорогих в мире, поэтому часто даже не рассматривается студентами и их родителями.
Подсказка
  • 10.10.25, 06:00
Сколько стоит хорошее образование и где взять на него денег
В начале 2000-х годов на топливном рынке Германии произошло нечто похожее на то, что сейчас происходит в Эстонии, когда небольшие сети начали внедрять так называемую «эконом-концепцию» и максимально сокращать расходы. «В результате сегодня в Германии практически ни одна автозаправка не предлагает никаких программ лояльности», – сказал член правления Alexela Тармо Кярсна.
Эпицентр
  • 10.10.25, 08:39
На топливном рынке идет ценовая война: «Это психологическое изматывание»
По словам Олега Гросса, Партия реформ превратилась из партии предпринимателей в партию чиновников.
Новости
  • 09.10.25, 18:43
Олег Гросс крайне разочарован Партией реформ: я просто не узнаю ее
Финансовый эксперт Рон Лувищук.
Новости
  • 10.10.25, 13:26
Рон Лувищук: импортозамещение по-европейски – это возможность для роста при военной угрозе
Производитель сладостей Kalev боролся с ростом цен, сокращая вес своей продукции. Например, из 300-граммовой плитки шоколада убрали 30 граммов. Фото иллюстративное.
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
Здесь запланированы прилавки для продажи собственного урожая.
Новости
  • 10.10.25, 07:00
Полузаброшенный рынок в Нарве превращают в современный
Иллюстративное фото.
Новости
  • 10.10.25, 13:37
Сенат США одобрил предоставление финансовой помощи странам Балтии
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025