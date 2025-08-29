Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,1%296,25
  • OMX Riga0,07%919,2
  • OMX Tallinn0,15%2 022,22
  • OMX Vilnius0,19%1 223,66
  • S&P 5000,32%6 501,86
  • DOW 300,16%45 636,9
  • Nasdaq 0,53%21 705,16
  • FTSE 100−0,28%9 191,36
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • 29.08.25, 11:02

Инвестор Тоомас: Литва, не забирай у меня акции Ignitis

Если выкуп акций Enefit Green я считаю положительным из-за предложенной цены, то в отношении Ignitis я настроен сомнительно. Должен признать, что заявления новой коалиции правительства Литвы заставили меня, как свежего акционера Ignitis, удивиться.
В ситуации, когда для ухода Ignitis с биржи нет веских аргументов, я не считаю это разумным.
  • Foto: Liis Treimann
Только в начале апреля я принял решение: продал Enefit Green и вложил деньги именно в Ignitis. Для долгосрочной инвестиции это казалось правильным шагом.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025