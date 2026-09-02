Инвестор Тоомас: сегодня покупаю втоптанные в грязь акции
Я уже давно планировал добавить в свой портфель акции какой-нибудь американской софтверной компании, которая пострадала от бума ИИ, но при этом по-прежнему генерирует очень сильный денежный поток и демонстрирует исключительно высокую маржинальность.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.