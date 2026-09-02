Министр не знает, придется ли Эстонии покрыть 70 млн евро неудачных авансовых платежей
70 млн евро, перечисленные малоизвестному производителю вооружений, были средствами доноров, преимущественно Европейской комиссии. Должен ли будет эту сумму возместить эстонский налогоплательщик, пока неясно.
Государственный контроль в ходе аудита сводного годового отчета государства выявил в деятельности учреждений, подконтрольных Министерству обороны, множество серьезных проблем, повышающих риск неправомерного использования государственных средств и имущества.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.