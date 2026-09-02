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Министр не знает, придется ли Эстонии покрыть 70 млн евро неудачных авансовых платежей

70 млн евро, перечисленные малоизвестному производителю вооружений, были средствами доноров, преимущественно Европейской комиссии. Должен ли будет эту сумму возместить эстонский налогоплательщик, пока неясно.
Министр обороны Ханно Певкур заявил на заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом, что в вопросах договоров доверяли Государственному центру оборонных инвестиций. На фото слева направо: командующий Силами обороны Андрус Мерило, министр обороны Ханно Певкур и нынешний глава RKIK Эльмар Вахер.
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