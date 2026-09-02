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Андрей Вестеринен признан виновным в мошенничестве

Харьюский уездный суд 2 сентября признал компанию Armylaw OÜ, ее руководителя Андрея Вестеринена и сотрудницу Янику Буткевичюс виновными в мошенничестве и предоставлении ложных данных Департаменту оборонных ресурсов.
Андрей Вестеринен.
  • Андрей Вестеринен.
  • Foto: ERR/Scanpix
Вестеринена приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, из которых реально он проведет за решеткой один месяц и четыре дня, пишет rus.err.ee. Остальной срок назначен условно с трехлетним испытательным периодом. Буткевичюс получила два года и четыре месяца условно.
Armylaw назначили денежное наказание в размере 12 000 евро. Обвиняемые также должны оплатить судебные расходы и возместить ущерб потерпевшим.
По данным суда, в 2021-2022 годах компания предлагала клиентам услуги, которые якобы позволяли законно и со «100% гарантией» избежать срочной военной службы. На практике клиентов инструктировали предоставлять ложные сведения и создавать препятствия для работы Департамента оборонных ресурсов.
Суд пришел к выводу, что речь шла о систематической схеме, создававшей у клиентов ложное представление о законности и гарантированной эффективности услуг. В результате, по данным суда, материальный ущерб был причинен десяти потерпевшим и составил в общей сложности 16 224,99 евро.
Решение суда можно обжаловать. Вестеринен ранее скрывался от правосудия в России и в августе 2026 года был доставлен в Эстонию.
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