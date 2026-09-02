Андрей Вестеринен признан виновным в мошенничестве

Вестеринена приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, из которых реально он проведет за решеткой один месяц и четыре дня, пишет rus.err.ee
. Остальной срок назначен условно с трехлетним испытательным периодом. Буткевичюс получила два года и четыре месяца условно.
Armylaw назначили денежное наказание в размере 12 000 евро. Обвиняемые также должны оплатить судебные расходы и возместить ущерб потерпевшим.
По данным суда, в 2021-2022 годах компания предлагала клиентам услуги, которые якобы позволяли законно и со «100% гарантией» избежать срочной военной службы. На практике клиентов инструктировали предоставлять ложные сведения и создавать препятствия для работы Департамента оборонных ресурсов.