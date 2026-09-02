Андрей Вестеринен признан виновным в мошенничестве

Суд пришел к выводу, что речь шла о систематической схеме, создававшей у клиентов ложное представление о законности и гарантированной эффективности услуг. В результате, по данным суда, материальный ущерб был причинен десяти потерпевшим и составил в общей сложности 16 224,99 евро.

Решение суда можно обжаловать. Вестеринен ранее скрывался от правосудия в России и в августе 2026 года был доставлен в Эстонию.