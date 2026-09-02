Volkswagen исключат из важнейшего европейского индекса, Nokia в него войдет

Правительство Эстонии сделало шаг к созданию собственной инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта, присоединившись к совместному проекту стран Северной Европы, направленному на развитие суверенной ИИ-инфраструктуры в Европе. В рамках проекта в Эстонии может появиться первый центр обработки данных для нужд искусственного интеллекта.