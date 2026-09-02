Volkswagen исключат из важнейшего европейского индекса, Nokia в него войдет

Volkswagen может пойти на одно из крупнейших сокращений в истории автопрома: по данным СМИ, концерн рассматривает увольнение до 100 000 сотрудников и закрытие четырех заводов в Германии. План должен быть представлен наблюдательному совету 9 июля.
Правительство Эстонии сделало шаг к созданию собственной инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта, присоединившись к совместному проекту стран Северной Европы, направленному на развитие суверенной ИИ-инфраструктуры в Европе. В рамках проекта в Эстонии может появиться первый центр обработки данных для нужд искусственного интеллекта.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.